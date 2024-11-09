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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 30. Стадион: .
Согндаль
0:1
Первый тайм: 45'
Волеренга
0'
8' Желтая карточка
Jacob Blixt Flaten
0:1
11' Гол
Браянац Муамер

Ход матча

8'
Jacob Blixt Flaten
 
11'
0:1
Браянац Муамер
(Борхгревинк Кристиан)
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Волеренга
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Все Коэффициенты
1
Lars
Jendal
3
Робертсен
Йеспер
32
Mathias
Oren
6
Martin
Hoeyland
17
Martin
Andre
Sjoelstad
29
Kristoffer
Haukas
Steinset
8
Jacob
Blixt
Flaten
10
Сконес
Каспер
31
Joakim
Nundal
30
Флатакер
Эрик
77
Oskar
Borgthorsson
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
55
Ярл
Себастиан
6
Хеденстад
Вегар
22
Stian
Sjoevold
Thorstensen
29
Fidel
Brice
Ambina
15
Хаген
Элиас
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
24
Странд
Петтер
Согндаль
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Волеренга

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:1
ТМК
1:1
Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
КН
3:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.9

Среднее время на гол

54
100

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.23
Флатакер Эрик 7 0.23
Хинтса Оливер 4 0.13
Martin Hoeyland 4 0.13
Эрикссон Феликс 3 0.1
Daniel Arrocha 3 (3) 0.1
Фло Пер-Эгиль 2 0.07
Менса Эммануэль 1 0.03
Mathias Oren 1 0.03
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 13 0.43
Рийкс Мис 13 0.43
Браянац Муамер 11 0.37
Бьёрдаль Хенрик 7 (2) 0.23
Странд Петтер 6 0.2
Хоканс Даниэль 5 0.17
Камара Ола 4 0.13
Риснаес Магнус 3 0.1
Борхгревинк Кристиан 2 0.07
Carl Lange 2 0.07
Хеденстад Вегар 2 0.07
Fidel Brice Ambina 2 0.07
Хаген Элиас 2 0.07
Filip Thorvaldsen 2 0.07
Юклеред Симен 1 0.03
Aaron Kiil Olsen 1 0.03
Adrian Kurd Roenning 1 0.03
Кройцриглер Мартин 1 0.03
Ярл Себастиан 1 0.03

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 5 0
Робертсен Йеспер 3 1
Martin Hoeyland 4 0
Менса Эммануэль 4 0
Jacob Blixt Flaten 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Эрикссон Феликс 3 0
Edmund Baidoo 3 0
Lars Jendal 2 0
Oskar Borgthorsson 2 0
Флатакер Эрик 2 0
Joakim Nundal 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Mathias Oren 1 0
Emmanuel Olugbe 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 7 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Jones El-Abdellaoui 3 0
Хеденстад Вегар 2 0
Stian Sjoevold Thorstensen 2 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Хаген Элиас 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0

Результаты матчей

Согндаль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Волеренга
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
0% (0)
80% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

6
8
Согндаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Волеренга
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

9
47
Согндаль
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Волеренга
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

15
55

Голы по времени матча

Забито

21
31
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
3
14%
2
6%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
5
24%
7
23%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
6
29%
6
19%
61-75
1
5%
6
19%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
15%
2
12%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

12
48
8 В 1-м тайме 20
4 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
0
0%
4
8%
1-15
2
17%
12
25%
16-30
6
50%
4
8%
31-45
1
8%
7
15%
46-60
1
8%
8
17%
61-75
2
17%
13
27%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
22%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
4
22%
1
7%
76-90

Забито

33
79
20 В 1-м тайме 35
13 Во 2-м тайме 44
13 Забивали первыми 21
11 Не забивали 1
3
9%
6
8%
1-15
6
18%
18
23%
16-30
11
33%
11
14%
31-45
3
9%
11
14%
46-60
7
21%
14
18%
61-75
3
9%
19
24%
76-90

Пропущено

38
31
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 21
7
18%
4
13%
1-15
6
16%
1
3%
16-30
6
16%
7
23%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
7
18%
9
29%
29%
61-75
9
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Конгсвингер - Согндаль 0:1 Согндаль - Осане 0:2 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Олесунн 0:1
Стабек - Согндаль 2:0 Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0 Согндаль - Люн 0:1 Рёуфосс - Согндаль 4:1 Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3
Волеренга
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Волеренга - ИК Старт 1:1 Стабек - Волеренга 1:2 Волеренга - Эгерсунд 4:0 Волеренга - Фредрикстад 0:1
Волеренга - Мьёндален 4:2 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3

Результаты матчей

Согндаль
Волеренга

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
3 раза 10%
0
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
14
1
7
7
1.5
10
5
3
11
2.5
10
5
2
12
3.5
7
8
1
13
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
28
1
10
19
1.5
21
8
3
26
2.5
14
15
2
27
3.5
9
20
1
28
4.5
4
25

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 19 (10)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 8
Брюне Christian Landu Landu 8
Брюне Andreas Dybevik 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Санднес Нюхаген Андреас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Борхгревинк Кристиан сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Браянац Муамер бьет в цель!
  • 8'
    Jacob Blixt Flaten получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится ничьей.
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