Тур: 30. Стадион: Фоссхауган Кампус.
Ход матча
11'
32
Mathias
Oren
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Mathias OrenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Kalvenes
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Согндаль
Волеренга
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.9
Среднее время на гол
54
100
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
102
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|7
|0.23
|Флатакер Эрик
|7
|0.23
|Хинтса Оливер
|4
|0.13
|Martin Hoeyland
|4
|0.13
|Эрикссон Феликс
|3
|0.1
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.1
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.07
|Менса Эммануэль
|1
|0.03
|Mathias Oren
|1
|0.03
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
|Oskar Borgthorsson
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|13
|0.43
|Рийкс Мис
|13
|0.43
|Браянац Муамер
|11
|0.37
|Бьёрдаль Хенрик
|7 (2)
|0.23
|Странд Петтер
|6
|0.2
|Хоканс Даниэль
|5
|0.17
|Камара Ола
|4
|0.13
|Риснаес Магнус
|3
|0.1
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0.07
|Carl Lange
|2
|0.07
|Хеденстад Вегар
|2
|0.07
|Fidel Brice Ambina
|2
|0.07
|Хаген Элиас
|2
|0.07
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.07
|Юклеред Симен
|1
|0.03
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.03
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.03
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.03
|Ярл Себастиан
|1
|0.03
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|5
|0
|Робертсен Йеспер
|3
|1
|Martin Hoeyland
|4
|0
|Менса Эммануэль
|4
|0
|Jacob Blixt Flaten
|4
|0
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Эрикссон Феликс
|3
|0
|Edmund Baidoo
|3
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Oskar Borgthorsson
|2
|0
|Флатакер Эрик
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Emmanuel Olugbe
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|7
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Jones El-Abdellaoui
|3
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|2
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Aleksander Hammer Kjelsen
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Волеренга
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
0% (0)
80% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
6
8
Согндаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Волеренга
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
9
47
Согндаль
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Волеренга
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
15
55
Голы по времени матча
Забито
21
31
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
3
14%
2
6%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
5
24%
7
23%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
6
29%
6
19%
61-75
1
5%
6
19%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
15%
2
12%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
48
8 В 1-м тайме 20
4 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
0
0%
4
8%
1-15
2
17%
12
25%
16-30
6
50%
4
8%
31-45
1
8%
7
15%
46-60
1
8%
8
17%
61-75
2
17%
13
27%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
22%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
4
22%
1
7%
76-90
Забито
33
79
20 В 1-м тайме 35
13 Во 2-м тайме 44
13 Забивали первыми 21
11 Не забивали 1
3
9%
6
8%
1-15
6
18%
18
23%
16-30
11
33%
11
14%
31-45
3
9%
11
14%
46-60
7
21%
14
18%
61-75
3
9%
19
24%
76-90
Пропущено
38
31
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 21
7
18%
4
13%
1-15
6
16%
1
3%
16-30
6
16%
7
23%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
7
18%
9
29%
29%
61-75
9
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Конгсвингер - Согндаль 0:1 Согндаль - Осане 0:2 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Олесунн 0:1
Стабек - Согндаль 2:0 Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0 Согндаль - Люн 0:1 Рёуфосс - Согндаль 4:1 Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3
Волеренга
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Волеренга - ИК Старт 1:1 Стабек - Волеренга 1:2 Волеренга - Эгерсунд 4:0 Волеренга - Фредрикстад 0:1
Волеренга - Мьёндален 4:2 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3
Результаты матчей
Согндаль
Волеренга
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
3 раза 10%
0
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
141
77
105
311
105
212
78
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
281
1019
218
326
1415
227
920
128
425
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|19 (10)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 8
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Брюне
|Andreas Dybevik
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|7