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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 2621
Согндаль
0:3
Конец матча
Волеренга
0'
8' Желтая карточка
Jacob Blixt Flaten
0:1
11' Гол
Браянац Муамер
0:2
50' Гол
Хаген Элиас
73' Желтая карточка
Робертсен Йеспер
0:3
90' Гол
Onyebuchi Obasi
90' Желтая карточка
Onyebuchi Obasi
90'+4
1
Lars
Jendal
3
Робертсен
Йеспер
32
Mathias
Oren
6
Martin
Hoeyland
17
Martin
Andre
Sjoelstad
29
Kristoffer
Haukas
Steinset
8
Jacob
Blixt
Flaten
10
Сконес
Каспер
31
Joakim
Nundal
30
Флатакер
Эрик
77
Oskar
Borgthorsson
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
55
Ярл
Себастиан
6
Хеденстад
Вегар
22
Stian
Sjoevold
Thorstensen
29
Fidel
Brice
Ambina
15
Хаген
Элиас
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
24
Странд
Петтер
Согндаль
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Волеренга

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:1
ТМК
1:1
Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
КН
3:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.9

Среднее время на гол

54
100

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.23
Флатакер Эрик 7 0.23
Хинтса Оливер 4 0.13
Martin Hoeyland 4 0.13
Эрикссон Феликс 3 0.1
Daniel Arrocha 3 (3) 0.1
Фло Пер-Эгиль 2 0.07
Менса Эммануэль 1 0.03
Mathias Oren 1 0.03
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 13 0.43
Рийкс Мис 13 0.43
Браянац Муамер 11 0.37
Бьёрдаль Хенрик 7 (2) 0.23
Странд Петтер 6 0.2
Хоканс Даниэль 5 0.17
Камара Ола 4 0.13
Хаген Элиас 3 0.1
Риснаес Магнус 3 0.1
Борхгревинк Кристиан 2 0.07
Хеденстад Вегар 2 0.07
Carl Lange 2 0.07
Fidel Brice Ambina 2 0.07
Filip Thorvaldsen 2 0.07
Юклеред Симен 1 0.03
Aaron Kiil Olsen 1 0.03
Adrian Kurd Roenning 1 0.03
Кройцриглер Мартин 1 0.03
Ярл Себастиан 1 0.03
Onyebuchi Obasi 1 0.03

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсен Йеспер 4 1
Martin Andre Sjoelstad 5 0
Martin Hoeyland 4 0
Менса Эммануэль 4 0
Jacob Blixt Flaten 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Эрикссон Феликс 3 0
Edmund Baidoo 3 0
Lars Jendal 2 0
Oskar Borgthorsson 2 0
Флатакер Эрик 2 0
Joakim Nundal 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Mathias Oren 1 0
Emmanuel Olugbe 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 7 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Jones El-Abdellaoui 3 0
Хеденстад Вегар 2 0
Stian Sjoevold Thorstensen 2 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Хаген Элиас 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0
Onyebuchi Obasi 1 0

Результаты матчей

Согндаль
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Волеренга
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
0% (0)
80% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

6
8
Согндаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Волеренга
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

9
47
Согндаль
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Волеренга
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

15
55

Голы по времени матча

Забито

21
34
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 15
3
14%
3
9%
1-15
4
19%
6
18%
16-30
5
24%
7
21%
31-45
2
10%
5
15%
46-60
6
29%
6
18%
61-75
1
5%
7
21%
76-90

Пропущено

23
17
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
17%
2
12%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
5
29%
29%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
6
26%
5
29%
29%
76-90

Забито

12
48
8 В 1-м тайме 20
4 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
0
0%
4
8%
1-15
2
17%
12
25%
16-30
6
50%
4
8%
31-45
1
8%
7
15%
46-60
1
8%
8
17%
61-75
2
17%
13
27%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
22%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
4
22%
1
7%
76-90

Забито

33
82
20 В 1-м тайме 36
13 Во 2-м тайме 46
13 Забивали первыми 22
12 Не забивали 1
3
9%
7
9%
1-15
6
18%
18
22%
16-30
11
33%
11
13%
31-45
3
9%
12
15%
46-60
7
21%
14
17%
61-75
3
9%
20
24%
76-90

Пропущено

41
31
20 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 21
8
20%
4
13%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
6
15%
7
23%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
7
17%
9
29%
29%
61-75
10
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Конгсвингер - Согндаль 0:1 Согндаль - Осане 0:2 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Олесунн 0:1
Стабек - Согндаль 2:0 Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0 Согндаль - Люн 0:1 Рёуфосс - Согндаль 4:1 Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3
Волеренга
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Волеренга - ИК Старт 1:1 Стабек - Волеренга 1:2 Волеренга - Эгерсунд 4:0 Волеренга - Фредрикстад 0:1
Волеренга - Мьёндален 4:2 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Волеренга - Олесунн 4:1 Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2 Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3

Результаты матчей

Согндаль
Волеренга

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
4
5 раз 17%
5
3 раза 10%
0
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
10
5
3
12
2.5
10
5
2
13
3.5
7
8
1
14
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
12
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
29
1
10
20
1.5
22
8
3
27
2.5
15
15
2
28
3.5
9
21
1
29
4.5
4
26

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 19 (10)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 9
Брюне Christian Landu Landu 8
Брюне Andreas Dybevik 8
Рёуфосс Форс Виктор 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Борхгревинк Кристиан сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Браянац Муамер бьет в цель!
    • 8'
      Jacob Blixt Flaten получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Согндаль 0:3 Волеренга онлайн

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