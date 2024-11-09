  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 30. Стадион: .
Стабек
0:2
Первый тайм: 45+'
Олесунн
0'
0:1
3' Гол
Marcus Rafferty
0:2
37' Гол
Claudio Braga

Ход матча

3'
0:1
Marcus Rafferty
(Грогард Томас)
32'
Oskar Spiten-Nysaether
Лиллеорен-Веум Олав
 
37'
0:2
Claudio Braga
(Paul Ngongo Iversen)
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Олесунн
1.83
4.60
Реклама, pari.ru
4.55
Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
16
Ховен
Андреас
2
Педерсен
Каспер
29
Karsten
Arman
Ekorness
15
Лиллеорен-Веум
Олав
14
Робертс
Томас
4
Несс Николай
27
William
Wendt
5
Шельвик
Йорген
9
Bassekou
Diabate
7
Rasmus
Eggen
Vinge
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
44
Роджерс
Сэмюэль
25
Кителано
Йон
66
Janus
Seehusen
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Marcus
Rafferty
5
Грогард
Томас
19
Paul
Ngongo
Iversen
10
Claudio
Braga
Стабек
3-5-2
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Стабек
Олесунн

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:3
ТПМ
1:1
ТПМ
1:0
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:2
КН
3:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.85
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.85

Среднее время на гол

57
106

Всего голов

46
25

Голов в среднем за матч

1.7
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
97

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 16 (1) 0.53
Oskar Spiten-Nysaether 11 0.37
Sebastian Olderheim 6 0.2
Rasmus Eggen Vinge 4 0.13
Робертс Томас 3 (1) 0.1
William Wendt 3 0.1
Педерсен Каспер 3 0.1
Матич Алекса 3 0.1
Андресен Александр 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.03
Несс Николай 1 0.03
Геэльмуйден Херман 1 0.03
Andreas Victorio 1 0.03
Упсет Кристиан 1 (1) 0.03
Кристенсен Магнус 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Joachim Nysveen 0 0
Jon Haukvik Oeya 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 8 0.27
Marcus Rafferty 7 0.23
Haakon Butli Hammer 6 0.2
Sander Hestetun Kilen 4 0.13
Атанга Исаак 3 0.1
David Snaer Johannsson 3 0.1
Paul Ngongo Iversen 2 (1) 0.07
Mads Nielsen II 2 0.07
Карлсбакк Маркус 2 0.07
Kristoffer Nessoe 1 0.03
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.03
Кителано Йон 1 0.03
Меджиморец Винко 1 0.03
Stian Aarones Holte 1 0.03
Диоп Моктар 1 0.03
Грогард Томас 0 0
Janus Seehusen 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальстад Николас 6 0
Кристенсен Магнус 4 0
Несс Николай 3 0
Россбах Сондре 3 0
Робертс Томас 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Oskar Spiten-Nysaether 3 0
William Wendt 3 0
Матич Алекса 2 0
Sebastian Olderheim 2 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Rasmus Eggen Vinge 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Karsten Arman Ekorness 1 0
Joachim Nysveen 1 0
Боб Брадлей 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Snaer Johannsson 6 0
Грогард Томас 5 0
Sander Hestetun Kilen 1 2
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Роджерс Сэмюэль 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Janus Seehusen 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Mads Nielsen II 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Paul Ngongo Iversen 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Стабек
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Олесунн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

13
3
Стабек
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Олесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
19

Упущенные победы

20
19
Стабек
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (14)
17% (5)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Олесунн
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

24
21

Упущенные победы

33
22

Голы по времени матча

Забито

32
17
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
9
28%
2
12%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
7
22%
4
24%
46-60
3
9%
4
24%
61-75
4
13%
0
0%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
8
42%
76-90

Забито

25
24
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
3
12%
5
21%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
8
32%
5
21%
76-90

Пропущено

34
29
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
1
3%
16-30
6
18%
9
31%
31-45
4
12%
3
10%
46-60
8
24%
4
14%
61-75
6
18%
12
41%
76-90

Забито

57
41
26 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 9
12
21%
7
17%
1-15
6
11%
9
22%
16-30
8
14%
6
15%
31-45
11
19%
7
17%
46-60
8
14%
7
17%
61-75
12
21%
5
12%
76-90

Пропущено

54
48
24 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
7
13%
3
6%
1-15
8
15%
4
8%
16-30
9
17%
13
27%
31-45
5
9%
4
8%
46-60
13
24%
4
8%
61-75
12
22%
20
42%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Стабек 3:0 Стабек - Волеренга 1:2 Конгсвингер - Стабек 1:3 Стабек - КФУМ Осло 2:3
Левангер - Стабек 1:2 Стабек - Согндаль 2:0 Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3
Олесунн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Олесунн - Левангер 4:3 Ранхейм - Олесунн 0:1 Олесунн - ИК Старт 3:1 Согндаль - Олесунн 0:1
Олесунн - Мьёндален 0:1 Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0

Результаты матчей

Стабек
Олесунн

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
3
8 раз 28%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стабек
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
6
9
5
9
2.5
4
11
3
11
3.5
3
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
8
7
1.5
4
10
6
9
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
20
9
16
13
1.5
10
19
11
18
2.5
6
23
3
26
3.5
4
25
1
28
4.5
1
28

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 19 (10)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 8
Брюне Christian Landu Landu 8
Брюне Andreas Dybevik 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Санднес Нюхаген Андреас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Paul Ngongo Iversen сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Клаудио Брага бьет в цель!
  • 32'
    Лиллеорен-Веум Олав уходит с поля. Oskar Spiten-Nysaether выходит вместо него
  • 3'
    Грогард Томас сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Marcus Rafferty бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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