Тур: 30. Стадион: Наддеруд.
Ход матча
3'
0:1
37'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
18 Abu Bawa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Helge Riise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Стабек
Олесунн
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.85
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.85
Среднее время на гол
57
106
Всего голов
46
25
Голов в среднем за матч
1.7
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
52
97
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|16 (1)
|0.53
|Oskar Spiten-Nysaether
|11
|0.37
|Sebastian Olderheim
|6
|0.2
|Rasmus Eggen Vinge
|4
|0.13
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.1
|William Wendt
|3
|0.1
|Педерсен Каспер
|3
|0.1
|Матич Алекса
|3
|0.1
|Андресен Александр
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.03
|Несс Николай
|1
|0.03
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.03
|Andreas Victorio
|1
|0.03
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
|Jon Haukvik Oeya
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|8
|0.27
|Marcus Rafferty
|7
|0.23
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.2
|Sander Hestetun Kilen
|4
|0.13
|Атанга Исаак
|3
|0.1
|David Snaer Johannsson
|3
|0.1
|Paul Ngongo Iversen
|2 (1)
|0.07
|Mads Nielsen II
|2
|0.07
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.07
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.03
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.03
|Кителано Йон
|1
|0.03
|Меджиморец Винко
|1
|0.03
|Stian Aarones Holte
|1
|0.03
|Диоп Моктар
|1
|0.03
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальстад Николас
|6
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Робертс Томас
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|3
|0
|William Wendt
|3
|0
|Матич Алекса
|2
|0
|Sebastian Olderheim
|2
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Karsten Arman Ekorness
|1
|0
|Joachim Nysveen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Snaer Johannsson
|6
|0
|Грогард Томас
|5
|0
|Sander Hestetun Kilen
|1
|2
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Janus Seehusen
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Paul Ngongo Iversen
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Олесунн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
13
3
Стабек
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Олесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
19
Упущенные победы
20
19
Стабек
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (14)
17% (5)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Олесунн
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
24
21
Упущенные победы
33
22
Голы по времени матча
Забито
32
17
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
9
28%
2
12%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
7
22%
4
24%
46-60
3
9%
4
24%
61-75
4
13%
0
0%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
6
30%
8
42%
76-90
Забито
25
24
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
3
12%
5
21%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
8
32%
5
21%
76-90
Пропущено
34
29
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
1
3%
16-30
6
18%
9
31%
31-45
4
12%
3
10%
46-60
8
24%
4
14%
61-75
6
18%
12
41%
76-90
Забито
57
41
26 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 17
4 Не забивали 9
12
21%
7
17%
1-15
6
11%
9
22%
16-30
8
14%
6
15%
31-45
11
19%
7
17%
46-60
8
14%
7
17%
61-75
12
21%
5
12%
76-90
Пропущено
54
48
24 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
7
13%
3
6%
1-15
8
15%
4
8%
16-30
9
17%
13
27%
31-45
5
9%
4
8%
46-60
13
24%
4
8%
61-75
12
22%
20
42%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Стабек 3:0 Стабек - Волеренга 1:2 Конгсвингер - Стабек 1:3 Стабек - КФУМ Осло 2:3
Левангер - Стабек 1:2 Стабек - Согндаль 2:0 Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3
Олесунн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Олесунн - Левангер 4:3 Ранхейм - Олесунн 0:1 Олесунн - ИК Старт 3:1 Согндаль - Олесунн 0:1
Олесунн - Мьёндален 0:1 Волеренга - Олесунн 4:1 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0
Результаты матчей
Стабек
Олесунн
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
3
8 раз 28%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стабек
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
69
59
411
311
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
87
410
69
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
209
1613
1019
1118
623
326
425
128
128
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|19 (10)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 8
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Брюне
|Andreas Dybevik
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|7