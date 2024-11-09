  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 30. Стадион: .
Эгерсунд
2:0
Первый тайм: 45+'
Санднес
0'
1:0
1' Гол
Sivert Strangstad
41' Желтая карточка
2:0
42' Пенальти
Joergen Voilaas
43' Желтая карточка
Daniel Braut

Ход матча

1'
Sivert Strangstad
(Joergen Voilaas)
1:0
41'
 
42'
Joergen Voilaas
2:0
43'
 
Daniel Braut
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Ничья
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Все Коэффициенты
27
Sander
Loenning
19
Fanuel
Yrga-Alem
4
Фальхенер
Хенрик
2
Aadne
Midtskogen
12
Robert
Williams2
16
Sivert
Strangstad
17
Ingvald
Halgunset
26
Салмон
Джастин
77
Joergen
Voilaas
99
Joacim
Holtan
7
Лане
Джек
13
Tord
Flolid
24
Асанте
Эйрик
32
Vuk
Latinovich
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
5
Gullbrandur
Oeregaard
22
Сакор
Важебах
25
Endre
Osenbroch
29
Alwande
Roaldsoey
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
19
Daniel
Braut
Эгерсунд
4-3-3
Санднес
4-2-3-1

История личных встреч

Эгерсунд
Санднес

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
3:4
ТМК
1:4
ТМК
1:4
К
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

1
12

Голов в среднем за матч

0.5
4

Среднее время на гол

180
22

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

6
16

Голов в среднем за матч

1.2
3.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
28

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.43
Magnus Lankhof-Dahlby 7 (1) 0.23
Joacim Holtan 6 0.2
Stian Rokaas Michalsen 5 0.17
Салмон Джастин 5 0.17
Heine Larsen 4 0.13
Ingvald Halgunset 3 0.1
Лане Джек 2 0.07
Henrik Elvevold 2 0.07
Joergen Voilaas 1 0.03
Chris Sleveland 1 0.03
Фальхенер Хенрик 1 0.03
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.03
Adrian Bergersen 1 0.03
Sivert Strangstad 1 0.03
Таддесе Хоренус 0 0
Jo Staalesen 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 10 0.33
Daniel Braut 5 0.17
Artan Memedov 2 0.07
Нюхаген Андреас 1 0.03
Сакор Важебах 1 0.03
Herman Kleppa 1 0.03
Matias Belli Moldskred 1 0.03
Эбю Олав 1 0.03
Markus Aanesland 1 0.03
Бркич Харис 1 0.03
Noah Bertelsen 1 0.03
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chris Sleveland 4 0
Лане Джек 4 0
Jo Staalesen 4 0
Фальхенер Хенрик 4 0
Салмон Джастин 4 0
Robert Williams2 2 1
Ingvald Halgunset 3 0
Таддесе Хоренус 3 0
Aadne Midtskogen 3 0
Joacim Holtan 3 0
Heine Larsen 3 0
Kjell André Thu 2 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Sivert Strangstad 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Keivan Ghaedamini 1 0
Madiodio Dia 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюхаген Андреас 7 0
Бркич Харис 5 0
Хейланн Томми 4 0
Сакор Важебах 4 0
Espen Hammer Berger 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Endre Osenbroch 3 0
Markus Aanesland 2 0
Matias Belli Moldskred 2 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 2 0
Sander Loenning 2 0
Daniel Braut 2 0
Alwande Roaldsoey 2 0
Асанте Эйрик 0 1
Эбю Олав 1 0
Herman Kleppa 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Artan Memedov 1 0
Багер Мэдс 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Vuk Latinovich 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Jonas Brune Aune 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Санднес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
6
Эгерсунд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Санднес
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
30

Упущенные победы

27
10
Эгерсунд
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Санднес
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
34% (10)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

25
30

Упущенные победы

32
16

Голы по времени матча

Забито

20
7
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
0
0%
1
14%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
8
40%
1
14%
61-75
6
30%
2
29%
76-90

Пропущено

20
41
10 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
5
25%
5
12%
1-15
2
10%
10
24%
16-30
3
15%
6
15%
31-45
2
10%
5
12%
46-60
4
20%
7
17%
61-75
4
20%
8
20%
76-90

Забито

34
18
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
6
18%
4
22%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
11
32%
7
39%
61-75
7
21%
2
11%
76-90

Пропущено

35
36
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
7
20%
5
14%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
4
11%
6
17%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
8
23%
12
33%
61-75
6
17%
7
19%
76-90

Забито

54
25
18 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
3
6%
2
8%
1-15
7
13%
3
12%
16-30
8
15%
6
24%
31-45
4
7%
2
8%
46-60
19
35%
8
32%
61-75
13
24%
4
16%
76-90

Пропущено

55
77
26 В 1-м тайме 33
29 Во 2-м тайме 44
19 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 26
12
22%
10
13%
1-15
7
13%
11
14%
16-30
7
13%
12
16%
31-45
7
13%
10
13%
46-60
12
22%
19
25%
61-75
10
18%
15
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брюне - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мьёндален 3:1 Волеренга - Эгерсунд 4:0 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1
Люн - Эгерсунд 2:1 Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2
Санднес
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Санднес - Ранхейм 2:6 Санднес - Мольде 0:2 Левангер - Санднес 4:0 Санднес - Люн 0:1
Санднес - Левангер 2:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - ИК Старт 0:4 Мосс - Санднес 6:1 Санднес - Согндаль 1:0 Олесунн - Санднес 2:0 Санднес - Волеренга 0:2 Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3

Результаты матчей

Эгерсунд
Санднес

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
7
8
4
10
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
7
10
5
1.5
7
8
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
16
13
16
13
1.5
7
22
11
18
2.5
2
27
2
27
3.5
1
28
4.5

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 19 (10)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 8
Брюне Christian Landu Landu 8
Брюне Andreas Dybevik 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Санднес Нюхаген Андреас 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Daniel Braut получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Г О О О О Л - Joergen Voilaas из команды Эгерсунд забивает с точки!
  • 1'
    Joergen Voilaas сделал результативную передачу.
  • 1'
    Г О О О О Л - Sivert Strangstad бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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