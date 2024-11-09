Тур: 30. Стадион: B&G Parken.
0'
1:0
1' ГолSivert Strangstad
2:0
42' ПенальтиJoergen Voilaas
43' Желтая карточкаDaniel Braut
Ход матча
1'
41'
42'
2:0
43'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Sammi Davis
-
-
-
14 Jo Staalesen
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
-
13 Tord FlolidВратарь
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Стейнар Нильсен
История личных встреч
Эгерсунд
Санднес
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
12
Голов в среднем за матч
0.5
4
Среднее время на гол
180
22
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
6
16
Голов в среднем за матч
1.2
3.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
28
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.43
|Magnus Lankhof-Dahlby
|7 (1)
|0.23
|Joacim Holtan
|6
|0.2
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.17
|Салмон Джастин
|5
|0.17
|Heine Larsen
|4
|0.13
|Ingvald Halgunset
|3
|0.1
|Лане Джек
|2
|0.07
|Henrik Elvevold
|2
|0.07
|Joergen Voilaas
|1
|0.03
|Chris Sleveland
|1
|0.03
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.03
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.03
|Adrian Bergersen
|1
|0.03
|Sivert Strangstad
|1
|0.03
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|10
|0.33
|Daniel Braut
|5
|0.17
|Artan Memedov
|2
|0.07
|Нюхаген Андреас
|1
|0.03
|Сакор Важебах
|1
|0.03
|Herman Kleppa
|1
|0.03
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.03
|Эбю Олав
|1
|0.03
|Markus Aanesland
|1
|0.03
|Бркич Харис
|1
|0.03
|Noah Bertelsen
|1
|0.03
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chris Sleveland
|4
|0
|Лане Джек
|4
|0
|Jo Staalesen
|4
|0
|Фальхенер Хенрик
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Robert Williams2
|2
|1
|Ingvald Halgunset
|3
|0
|Таддесе Хоренус
|3
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Kjell André Thu
|2
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Sivert Strangstad
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Keivan Ghaedamini
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюхаген Андреас
|7
|0
|Бркич Харис
|5
|0
|Хейланн Томми
|4
|0
|Сакор Важебах
|4
|0
|Espen Hammer Berger
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Endre Osenbroch
|3
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Matias Belli Moldskred
|2
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|2
|0
|Sander Loenning
|2
|0
|Daniel Braut
|2
|0
|Alwande Roaldsoey
|2
|0
|Асанте Эйрик
|0
|1
|Эбю Олав
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Багер Мэдс
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Vuk Latinovich
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Jonas Brune Aune
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Санднес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
6
Эгерсунд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Санднес
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
18
30
Упущенные победы
27
10
Эгерсунд
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Санднес
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
34% (10)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
25
30
Упущенные победы
32
16
Голы по времени матча
Забито
20
7
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
0
0%
1
14%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
8
40%
1
14%
61-75
6
30%
2
29%
76-90
Пропущено
20
41
10 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
5
25%
5
12%
1-15
2
10%
10
24%
16-30
3
15%
6
15%
31-45
2
10%
5
12%
46-60
4
20%
7
17%
61-75
4
20%
8
20%
76-90
Забито
34
18
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
6
18%
4
22%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
11
32%
7
39%
61-75
7
21%
2
11%
76-90
Пропущено
35
36
16 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
7
20%
5
14%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
4
11%
6
17%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
8
23%
12
33%
61-75
6
17%
7
19%
76-90
Забито
54
25
18 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
3
6%
2
8%
1-15
7
13%
3
12%
16-30
8
15%
6
24%
31-45
4
7%
2
8%
46-60
19
35%
8
32%
61-75
13
24%
4
16%
76-90
Пропущено
55
77
26 В 1-м тайме 33
29 Во 2-м тайме 44
19 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 26
12
22%
10
13%
1-15
7
13%
11
14%
16-30
7
13%
12
16%
31-45
7
13%
10
13%
46-60
12
22%
19
25%
61-75
10
18%
15
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брюне - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мьёндален 3:1 Волеренга - Эгерсунд 4:0 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1
Люн - Эгерсунд 2:1 Осане - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Стабек 2:1 Эгерсунд - Ранхейм 0:2 Левангер - Эгерсунд 2:1 Эгерсунд - Мосс 3:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2
Санднес
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Санднес - Ранхейм 2:6 Санднес - Мольде 0:2 Левангер - Санднес 4:0 Санднес - Люн 0:1
Санднес - Левангер 2:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - ИК Старт 0:4 Мосс - Санднес 6:1 Санднес - Согндаль 1:0 Олесунн - Санднес 2:0 Санднес - Волеренга 0:2 Конгсвингер - Санднес 1:0 Санднес - Стабек 1:3 Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3
Результаты матчей
Эгерсунд
Санднес
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
96
68
78
410
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
77
105
78
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1613
1613
722
1118
227
227
128
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|19 (10)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 8
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Брюне
|Andreas Dybevik
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|7