  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 30.
Оддевольд
0:3
Конец матча
Треллеборг
0'
3' Желтая карточка
Асома Самуэль
0:1
26' Гол
Armin Culum
0:2
57' Пенальти
Hady Saleh Karim
65' Желтая карточка
Emmanuel Godwin
0:3
82' Гол
Hady Saleh Karim
90'+4
1
Armin
Ibrahimovic
4
Philip
Engelbrektsson
21
Alexander
Almqvist
7
Filip
Karlin
20
Adam
Engelbrektsson
8
Oscar
Berntsson
17
Olle
Kjellman
Olblad
18
Gustav
Forssell
5
Anton
Snibb
15
Аль-Хамлави
Ассад
12
Крезич
Даниэль
33
Эльборг
Мелкер
15
Emmanuel
Godwin
26
Abbe
Rehn
5
Огвуче
Абель
21
Eren
Alievski
14
Асома
Самуэль
24
Кристианссон
Виктор
10
Hady
Saleh
Karim
22
Мартинссон
Фредрик
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
Оддевольд
3-5-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Оддевольд
Треллеборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:2
ПД
1:1
ПД
4:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 14 (1) 0.47
Каллудра Лиридон 4 (1) 0.13
Крезич Даниэль 3 0.1
Gabriel Sandberg 2 0.07
Axel Pettersson 2 0.07
Alexander Almqvist 2 0.07
Olle Kjellman Olblad 2 0.07
Linus Tornblad 1 0.03
Oscar Berntsson 1 0.03
Noa Bernhardtz 1 0.03
Philip Engelbrektsson 1 0.03
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 10 (1) 0.33
Pierre Larsen 5 0.17
Filip Bohman 5 0.17
Armin Culum 3 0.1
Бьеркен Фритьоф 3 0.1
Zander Hyltoft 2 0.07
Othmane Salama 2 0.07
Eren Alievski 1 0.03
Мортенсен Николас 1 0.03
Мартинссон Фредрик 1 0.03
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Johannes Kack 0 0
Веберг Чарли 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Огвуче Абель 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 9 0
Philip Engelbrektsson 4 1
Аль-Хамлави Ассад 5 0
Oscar Berntsson 4 0
Alexander Almqvist 4 0
Adam Engelbrektsson 4 0
Крезич Даниэль 2 0
Грауберг-Лепик Кристоффер 2 0
Filip Karlin 2 0
Gustav Forssell 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Йоханссон Юлиус 1 0
Anton Snibb 1 0
Axel Pettersson 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Armin Ibrahimovic 1 0
Olle Kjellman Olblad 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 8 0
Огвуче Абель 6 0
Хёрберг Феликс 5 0
Асома Самуэль 5 0
Filip Bohman 4 0
Карлссон Тобиас 3 0
Zander Hyltoft 3 0
Emmanuel Godwin 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Треллеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
5
Оддевольд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Треллеборг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

14
14
Оддевольд
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Треллеборг
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

22
19

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Пропущено

23
21
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 11
4
17%
4
19%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
7
30%
5
24%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
22%
4
19%
76-90

Забито

19
18
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
11%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
11
58%
7
39%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
21%
1
6%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
5
31%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Забито

34
34
10 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
3
9%
3
9%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
4
12%
7
21%
61-75
15
44%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

47
37
23 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 20
9
19%
5
14%
1-15
7
15%
6
16%
16-30
7
15%
9
24%
31-45
11
23%
6
16%
46-60
4
9%
3
8%
61-75
9
19%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Браге - Оддевольд 1:2 Оддевольд - Сковде АИК 2:2 Гефле - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Эстер 1:1
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0
Треллеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Варберг БоИС 0:1 Треллеборг - Гефле 1:0 Браге - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 1:0
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0

Результаты матчей

Оддевольд
Треллеборг

Точный счет

0:3
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
3
2 раза 7%
1
14 раз 47%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
22
8
12
18
1.5
8
22
2
28
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 30 15 10 5 50 - 28 55
2.
Эстер
 30 15 9 6 55 - 31 54
3.
Ландскруна
 30 14 7 9 46 - 34 49
4.
Хельсинборг
 30 13 8 9 41 - 34 47
5.
Эргрюте
 30 12 8 10 50 - 43 44
6.
Сандвикен
 30 12 7 11 49 - 41 43
7.
Треллеборг
 30 12 6 12 33 - 38 42
8.
Браге
 30 11 8 11 31 - 29 41
9.
Утсиктенс
 30 11 8 11 39 - 38 41
10.
Варберг БоИС
 30 10 9 11 46 - 44 39
11.
Эребру
 30 10 9 11 37 - 36 39
12.
Оддевольд
 30 8 12 10 34 - 47 36
13.
Сундсвалль
 30 9 7 14 29 - 40 34
14.
Эстерсунд
 30 8 8 14 30 - 44 32
15.
Гефле
 30 8 8 14 37 - 54 32
16.
Сковде АИК
 30 5 10 15 26 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 15 9 3 3 29 - 15 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Утсиктенс
 15 8 3 4 25 - 16 27
7.
Эстерсунд
 15 7 5 3 19 - 17 26
8.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
9.
Эргрюте
 15 7 3 5 30 - 23 24
10.
Браге
 15 7 3 5 19 - 14 24
11.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
12.
Сундсвалль
 15 6 4 5 19 - 17 22
13.
Хельсинборг
 15 5 6 4 17 - 15 21
14.
Варберг БоИС
 15 5 5 5 20 - 20 20
15.
Оддевольд
 15 4 7 4 16 - 22 19
16.
Сковде АИК
 15 3 5 7 10 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Эстер
 15 6 5 4 20 - 15 23
4.
Ландскруна
 15 6 3 6 20 - 18 21
5.
Эргрюте
 15 5 5 5 20 - 20 20
6.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
7.
Треллеборг
 15 5 2 8 16 - 21 17
8.
Браге
 15 4 5 6 12 - 15 17
9.
Оддевольд
 15 4 5 6 18 - 25 17
10.
Сандвикен
 15 3 5 7 19 - 27 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Эребру
 15 2 5 8 15 - 24 11
14.
Сковде АИК
 15 2 5 8 16 - 33 11
15.
Гефле
 15 2 3 10 13 - 32 9
16.
Эстерсунд
 15 1 3 11 11 - 27 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 14 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эстер Алиев Алибек 13 (4)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 12
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эстер Адольфссон Маттис 2 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Eren Alievski сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Armin Culum бьет в цель!
    • 3'
      Асома Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оддевольд 0:3 Треллеборг онлайн

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