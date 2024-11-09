Тур: 30.
0:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаАсома Самуэль
0:1
26' ГолArmin Culum
0:2
57' ПенальтиHady Saleh Karim
65' Желтая карточкаEmmanuel Godwin
0:3
82' ГолHady Saleh Karim
90'+4
Ход матча
26'
0:1
57'
0:2
65'
82'
26
Abbe
Rehn
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Adam Stroud
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Abbe RehnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ammar Asani
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Оддевольд
Треллеборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (1)
|0.47
|Каллудра Лиридон
|4 (1)
|0.13
|Крезич Даниэль
|3
|0.1
|Gabriel Sandberg
|2
|0.07
|Axel Pettersson
|2
|0.07
|Alexander Almqvist
|2
|0.07
|Olle Kjellman Olblad
|2
|0.07
|Linus Tornblad
|1
|0.03
|Oscar Berntsson
|1
|0.03
|Noa Bernhardtz
|1
|0.03
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.03
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|10 (1)
|0.33
|Pierre Larsen
|5
|0.17
|Filip Bohman
|5
|0.17
|Armin Culum
|3
|0.1
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.1
|Zander Hyltoft
|2
|0.07
|Othmane Salama
|2
|0.07
|Eren Alievski
|1
|0.03
|Мортенсен Николас
|1
|0.03
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.03
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Johannes Kack
|0
|0
|Веберг Чарли
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|9
|0
|Philip Engelbrektsson
|4
|1
|Аль-Хамлави Ассад
|5
|0
|Oscar Berntsson
|4
|0
|Alexander Almqvist
|4
|0
|Adam Engelbrektsson
|4
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Грауберг-Лепик Кристоффер
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Йоханссон Юлиус
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Axel Pettersson
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Armin Ibrahimovic
|1
|0
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|8
|0
|Огвуче Абель
|6
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Асома Самуэль
|5
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Карлссон Тобиас
|3
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Emmanuel Godwin
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Треллеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
5
Оддевольд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Треллеборг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
14
14
Оддевольд
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Треллеборг
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
22
19
Голы по времени матча
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Пропущено
23
21
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 11
4
17%
4
19%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
7
30%
5
24%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
22%
4
19%
76-90
Забито
19
18
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
11%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
11
58%
7
39%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
21%
1
6%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
5
31%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Забито
34
34
10 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
3
9%
3
9%
1-15
1
3%
5
15%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
4
12%
7
21%
61-75
15
44%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
47
37
23 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 20
9
19%
5
14%
1-15
7
15%
6
16%
16-30
7
15%
9
24%
31-45
11
23%
6
16%
46-60
4
9%
3
8%
61-75
9
19%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Браге - Оддевольд 1:2 Оддевольд - Сковде АИК 2:2 Гефле - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Эстер 1:1
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Эребру 0:0 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Варберг БоИС 3:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0
Треллеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Варберг БоИС 0:1 Треллеборг - Гефле 1:0 Браге - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 1:0
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сковде АИК 1:1 Эстер - Треллеборг 4:1 Треллеборг - Эребру 2:1 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Сандвикен - Треллеборг 4:0 Твоокер - Треллеборг 1:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0
Результаты матчей
Оддевольд
Треллеборг
Точный счет
0:3
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 27%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
3
2 раза 7%
1
14 раз 47%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
510
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
78
510
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
228
1218
822
228
327
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|14 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эстер
|Алиев Алибек
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 12
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|2 6