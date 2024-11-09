  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 30.
Сундсвалль
2:0
Второй тайм: 88'
Гефле
0'
20' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
1:0
32' Гол
Yaqub Finey
2:0
86' Пенальти
Ludvig Svanberg
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
30
Край
Антон
6
Худу
Абдул
Халик
23
Hugo
Aviander
3
Monir
Jelassi
15
Паломино
Марсело
9
Кагаяма
Таики
19
Yaqub
Finey
22
Нилльсон
Маттиас
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
3
Адольфссон
Йеспер
7
Эдквист
Адриан
44
Iu
Ranera
35
Адриан
Самуэль
15
Gustav
Friberg
9
Йельте
Якоб
11
Энглунд
Лео
24
Рафаэль
Йорк
Сундсвалль
4-2-3-1
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Сундсвалль
Гефле

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
ТМК
6:1
С
2:2
С
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:2
ТМК
2:1
ТМК
2:1
А
1:1
А
1:2
ТМК
3:2
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
ТМС
4:1
А
2:3
А
2:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.76
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

51
78

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 8 (1) 0.27
Бенгтссон Йохан 5 0.17
Энгблум Понтус 3 0.1
Норд Густав 3 0.1
Monir Jelassi 2 0.07
Паломино Марсело 2 0.07
Hugo Aviander 1 (1) 0.03
Кагаяма Таики 1 0.03
Бурман Маркус 1 0.03
Олссон Деннис 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Ludvig Svanberg 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 10 0.33
Энглунд Лео 7 (1) 0.23
Constantino Capotondi 6 0.2
Лундин Антон 3 0.1
Ройсхенберг Мартин 3 (1) 0.1
Эдквист Адриан 3 0.1
Лагерфельдт Лукас 2 0.07
Адриан Самуэль 1 0.03
Gustav Friberg 1 0.03
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Kevin Persson 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 5 1
Monir Jelassi 6 0
Hugo Aviander 6 0
Marc Manchon 4 0
Худу Абдул Халик 4 0
Форсберг Лукас 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Олссон Деннис 3 0
Ludvig Svanberg 3 0
Yaqub Finey 3 0
Край Антон 2 0
Бенгтссон Йохан 2 0
Норд Густав 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 7 0
Лундин Антон 6 0
Рафаэль Йорк 6 0
Лагерфельдт Лукас 6 0
Эдквист Адриан 4 1
Ройсхенберг Мартин 5 0
Энглунд Лео 4 0
Gustav Friberg 4 0
Iu Ranera 3 0
Samouil Izountouemoi 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Аспгрен Кристоффер 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Адольфссон Йеспер 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Гефле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
9
Сундсвалль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Гефле
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

7
19
Сундсвалль
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
45% (13)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Гефле
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
3
19%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
1
6%
6
50%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Пропущено

17
30
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
7
41%
10
33%
76-90

Забито

11
24
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
1
9%
5
21%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
5
21%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
4
36%
6
25%
76-90

Пропущено

22
22
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
9%
4
18%
1-15
8
36%
5
23%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
4
18%
76-90

Забито

27
36
8 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 9
4
15%
7
19%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
2
7%
6
17%
31-45
7
26%
5
14%
46-60
3
11%
8
22%
61-75
9
33%
8
22%
76-90

Пропущено

39
52
17 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
5
13%
7
13%
1-15
9
23%
10
19%
16-30
3
8%
10
19%
31-45
4
10%
8
15%
46-60
5
13%
2
4%
61-75
13
33%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сандвикен - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2
Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3
Гефле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Утсиктенс 2:0 Треллеборг - Гефле 1:0 Гефле - Оддевольд 1:1 Гефле - Браге 2:1
Хельсинборг - Гефле 4:0 Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Гефле

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
10
5
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
7
7
4
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
20
9
7
22
1.5
14
15
2
27
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 1:2 30 15 10 5 50 - 28 55
2.
Эстер
 2:1 30 15 9 6 55 - 31 54
3.
Ландскруна
 0:2 30 14 7 9 46 - 33 49
4.
Хельсинборг
 1:2 30 13 8 9 41 - 34 47
5.
Эргрюте
 2:1 30 12 8 10 50 - 43 44
6.
Сандвикен
 1:2 30 12 7 11 49 - 41 43
7.
Браге
 1:0 30 12 7 11 31 - 28 43
8.
Треллеборг
 3:0 30 12 6 12 33 - 38 42
9.
Утсиктенс
 2:0 30 11 8 11 38 - 38 41
10.
Варберг БоИС
 2:1 30 10 9 11 46 - 44 39
11.
Эребру
 2:2 30 10 9 11 37 - 36 39
12.
Оддевольд
 0:3 30 8 12 10 34 - 47 36
13.
Сундсвалль
 2:0 30 9 7 14 28 - 40 34
14.
Гефле
 0:2 30 8 8 14 37 - 53 32
15.
Эстерсунд
 0:1 30 8 7 15 29 - 44 31
16.
Сковде АИК
 2:2 30 5 10 15 26 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2:1 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 1:2 15 9 3 3 29 - 15 30
3.
Сандвикен
 1:2 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 2:2 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 0:2 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Утсиктенс
 2:0 15 8 3 4 24 - 16 27
7.
Эстерсунд
 0:1 15 7 4 4 18 - 17 25
8.
Треллеборг
 3:0 15 7 4 4 17 - 17 25
9.
Эргрюте
 2:1 15 7 3 5 30 - 23 24
10.
Браге
 1:0 15 7 3 5 19 - 14 24
11.
Гефле
 0:2 15 6 5 4 24 - 22 23
12.
Сундсвалль
 2:0 15 6 4 5 18 - 17 22
13.
Хельсинборг
 1:2 15 5 6 4 17 - 15 21
14.
Варберг БоИС
 2:1 15 5 5 5 20 - 20 20
15.
Оддевольд
 0:3 15 4 7 4 16 - 22 19
16.
Сковде АИК
 2:2 15 3 5 7 10 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 1:2 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 1:2 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Эстер
 2:1 15 6 5 4 20 - 15 23
4.
Ландскруна
 0:2 15 6 3 6 20 - 17 21
5.
Эргрюте
 2:1 15 5 5 5 20 - 20 20
6.
Варберг БоИС
 2:1 15 5 4 6 26 - 24 19
7.
Браге
 1:0 15 5 4 6 12 - 14 19
8.
Треллеборг
 3:0 15 5 2 8 16 - 21 17
9.
Оддевольд
 0:3 15 4 5 6 18 - 25 17
10.
Сандвикен
 1:2 15 3 5 7 19 - 27 14
11.
Утсиктенс
 2:0 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 2:0 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Эребру
 2:2 15 2 5 8 15 - 24 11
14.
Сковде АИК
 2:2 15 2 5 8 16 - 33 11
15.
Гефле
 0:2 15 2 3 10 13 - 31 9
16.
Эстерсунд
 0:1 15 1 3 11 11 - 27 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 14 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эстер Алиев Алибек 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 12
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эстер Адольфссон Маттис 2 6
Весь список
  • 65'
    Виллиам Фриберг уходит с поля. Samouil Izountouemoi выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Кагаяма Таики сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Yaqub Finey бьет в цель!
  • 20'
    Рафаэль Йорк получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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Сундсвалль
Ничья
Гефле
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