Тур: 30.
2:0
Второй тайм: 88'
Ход матча
20'
32'
1:0
86'
2:0
30
Край
Антон
19
Yaqub
Finey
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
24
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
24 Рафаэль ЙоркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Сундсвалль
Гефле
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.78
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.76
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|8 (1)
|0.27
|Бенгтссон Йохан
|5
|0.17
|Энгблум Понтус
|3
|0.1
|Норд Густав
|3
|0.1
|Monir Jelassi
|2
|0.07
|Паломино Марсело
|2
|0.07
|Hugo Aviander
|1 (1)
|0.03
|Кагаяма Таики
|1
|0.03
|Бурман Маркус
|1
|0.03
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Ludvig Svanberg
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|10
|0.33
|Энглунд Лео
|7 (1)
|0.23
|Constantino Capotondi
|6
|0.2
|Лундин Антон
|3
|0.1
|Ройсхенберг Мартин
|3 (1)
|0.1
|Эдквист Адриан
|3
|0.1
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.07
|Адриан Самуэль
|1
|0.03
|Gustav Friberg
|1
|0.03
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Kevin Persson
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|5
|1
|Monir Jelassi
|6
|0
|Hugo Aviander
|6
|0
|Marc Manchon
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Форсберг Лукас
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Ludvig Svanberg
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Край Антон
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|7
|0
|Лундин Антон
|6
|0
|Рафаэль Йорк
|6
|0
|Лагерфельдт Лукас
|6
|0
|Эдквист Адриан
|4
|1
|Ройсхенберг Мартин
|5
|0
|Энглунд Лео
|4
|0
|Gustav Friberg
|4
|0
|Iu Ranera
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Гефле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
9
Сундсвалль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Гефле
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
7
19
Сундсвалль
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
45% (13)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Гефле
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
3
19%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
1
6%
6
50%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Пропущено
17
30
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
7
41%
10
33%
76-90
Забито
11
24
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
1
9%
5
21%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
5
21%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
4
36%
6
25%
76-90
Пропущено
22
22
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
9%
4
18%
1-15
8
36%
5
23%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
4
18%
76-90
Забито
27
36
8 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 9
4
15%
7
19%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
2
7%
6
17%
31-45
7
26%
5
14%
46-60
3
11%
8
22%
61-75
9
33%
8
22%
76-90
Пропущено
39
52
17 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
5
13%
7
13%
1-15
9
23%
10
19%
16-30
3
8%
10
19%
31-45
4
10%
8
15%
46-60
5
13%
2
4%
61-75
13
33%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сандвикен - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2
Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3
Гефле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Утсиктенс 2:0 Треллеборг - Гефле 1:0 Гефле - Оддевольд 1:1 Гефле - Браге 2:1
Хельсинборг - Гефле 4:0 Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Гефле
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
311
105
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
77
411
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
209
722
1415
227
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|30
|15
|10
|5
|50 - 28
|55
|2.
|2:1
|30
|15
|9
|6
|55 - 31
|54
|3.
|0:2
|30
|14
|7
|9
|46 - 33
|49
|4.
|1:2
|30
|13
|8
|9
|41 - 34
|47
|5.
|2:1
|30
|12
|8
|10
|50 - 43
|44
|6.
|1:2
|30
|12
|7
|11
|49 - 41
|43
|7.
|1:0
|30
|12
|7
|11
|31 - 28
|43
|8.
|3:0
|30
|12
|6
|12
|33 - 38
|42
|9.
|2:0
|30
|11
|8
|11
|38 - 38
|41
|10.
|2:1
|30
|10
|9
|11
|46 - 44
|39
|11.
|2:2
|30
|10
|9
|11
|37 - 36
|39
|12.
|0:3
|30
|8
|12
|10
|34 - 47
|36
|13.
|2:0
|30
|9
|7
|14
|28 - 40
|34
|14.
|0:2
|30
|8
|8
|14
|37 - 53
|32
|15.
|0:1
|30
|8
|7
|15
|29 - 44
|31
|16.
|2:2
|30
|5
|10
|15
|26 - 52
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|9
|4
|2
|35 - 16
|31
|2.
|1:2
|15
|9
|3
|3
|29 - 15
|30
|3.
|1:2
|15
|9
|2
|4
|30 - 14
|29
|4.
|2:2
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|5.
|0:2
|15
|8
|4
|3
|26 - 16
|28
|6.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|0:1
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|8.
|3:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|9.
|2:1
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|19 - 14
|24
|11.
|0:2
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|12.
|2:0
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|13.
|1:2
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|14.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|15.
|0:3
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|16.
|2:2
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|15
|8
|2
|5
|24 - 19
|26
|2.
|1:2
|15
|6
|7
|2
|21 - 13
|25
|3.
|2:1
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|4.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|20 - 17
|21
|5.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|6.
|2:1
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|7.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|12 - 14
|19
|8.
|3:0
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|9.
|0:3
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|10.
|1:2
|15
|3
|5
|7
|19 - 27
|14
|11.
|2:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|12.
|2:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|13.
|2:2
|15
|2
|5
|8
|15 - 24
|11
|14.
|2:2
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|15.
|0:2
|15
|2
|3
|10
|13 - 31
|9
|16.
|0:1
|15
|1
|3
|11
|11 - 27
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|14 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эстер
|Алиев Алибек
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 12
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|2 6