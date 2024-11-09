Тур: 30.
3:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаРафаэль Йорк
1:0
32' ГолYaqub Finey
2:0
86' ПенальтиLudvig Svanberg
3:0
90' ГолБурман Маркус
90'+9
Ход матча
20'
32'
1:0
86'
2:0
90'
3:0
30
Край
Антон
19
Yaqub
Finey
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
24
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
24 Рафаэль ЙоркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Сундсвалль
Гефле
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
28.6%
19%
52.4%
6 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.78
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.76
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|8 (1)
|0.27
|Бенгтссон Йохан
|5
|0.17
|Энгблум Понтус
|3
|0.1
|Норд Густав
|3
|0.1
|Monir Jelassi
|2
|0.07
|Паломино Марсело
|2
|0.07
|Бурман Маркус
|2
|0.07
|Кагаяма Таики
|1
|0.03
|Ludvig Svanberg
|1 (1)
|0.03
|Hugo Aviander
|1 (1)
|0.03
|Олссон Деннис
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|10
|0.33
|Энглунд Лео
|7 (1)
|0.23
|Constantino Capotondi
|6
|0.2
|Лундин Антон
|3
|0.1
|Ройсхенберг Мартин
|3 (1)
|0.1
|Эдквист Адриан
|3
|0.1
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.07
|Адриан Самуэль
|1
|0.03
|Gustav Friberg
|1
|0.03
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Kevin Persson
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|5
|1
|Monir Jelassi
|6
|0
|Hugo Aviander
|6
|0
|Marc Manchon
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Форсберг Лукас
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Ludvig Svanberg
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Край Антон
|2
|0
|Бенгтссон Йохан
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|7
|0
|Лундин Антон
|6
|0
|Рафаэль Йорк
|6
|0
|Лагерфельдт Лукас
|6
|0
|Эдквист Адриан
|4
|1
|Ройсхенберг Мартин
|5
|0
|Энглунд Лео
|4
|0
|Gustav Friberg
|4
|0
|Iu Ranera
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Адольфссон Йеспер
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Гефле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
9
Сундсвалль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Гефле
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
7
19
Сундсвалль
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
43% (13)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Гефле
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
19
12
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
3
16%
2
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
1
5%
6
50%
61-75
7
37%
2
17%
76-90
Пропущено
17
33
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
18%
3
9%
1-15
1
6%
5
15%
16-30
1
6%
6
18%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
3
18%
2
6%
61-75
7
41%
12
36%
76-90
Забито
11
24
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
1
9%
5
21%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
5
21%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
4
36%
6
25%
76-90
Пропущено
22
22
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
9%
4
18%
1-15
8
36%
5
23%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
4
18%
76-90
Забито
30
36
9 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
4
13%
7
19%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
3
10%
6
17%
31-45
7
23%
5
14%
46-60
3
10%
8
22%
61-75
11
37%
8
22%
76-90
Пропущено
39
55
17 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
5
13%
7
13%
1-15
9
23%
10
18%
16-30
3
8%
11
20%
31-45
4
10%
8
15%
46-60
5
13%
2
4%
61-75
13
33%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сандвикен - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2
Сковде АИК - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Браге 0:0 Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3
Гефле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Утсиктенс 2:0 Треллеборг - Гефле 1:0 Гефле - Оддевольд 1:1 Гефле - Браге 2:1
Хельсинборг - Гефле 4:0 Гефле - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Гефле 1:0 Гефле - Эргрюте 2:3 Сковде АИК - Гефле 0:1 Гефле - Эстер 2:1 Худдинге - Гефле 0:1 Эребру - Гефле 4:1 Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Гефле
Точный счет
1:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
2
11 раз 37%
0
10 раз 33%
1
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
411
105
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
78
411
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
2010
822
1416
327
327
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|14 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эстер
|Алиев Алибек
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 12
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|2 6