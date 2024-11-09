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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 30.
Хельсинборг
 
Позже
Эргрюте
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Хельсинборг
Ничья
Эргрюте
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Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
23
William
Westerlund
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
6
Дюрестам
Микаэль
5
Christoffer
Styffe
15
Дальквист
Исак
7
Виндехолл
Чарли
8
Муянич
Амел
19
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
Хельсинборг
4-4-2
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Хельсинборг
Эргрюте

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
ТМК
2:0
С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
3:4
С
2:0
С
0:3
С
1:0
А
3:0
А
3:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.83

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 12 (3) 0.41
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.21
Adrian Svanback 6 0.21
Benjamin Acquah 5 0.17
Ervin Gigovac 2 0.07
Биркфельдт Йон 2 0.07
Milan Rasmussen 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.03
Benjamin Orn 1 0.03
Рогне Томас 1 0.03
Amar Muhsin 1 0.03
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 7 0.24
Силисуфай Эди 6 (1) 0.21
Дальквист Исак 5 0.17
Люндберг Виктор 4 0.14
Азулай Джонатан 4 (4) 0.14
Муянич Амел 3 (1) 0.1
Андреассон Антон 3 0.1
Абукар Айдарус 3 0.1
Свенссон Уильям 3 0.1
Сана Тобиас 2 0.07
Дюрестам Микаэль 2 0.07
Полсон Дэниел 1 0.03
Christoffer Styffe 1 0.03
Кенндал Уильям 1 0.03
Виндехолл Чарли 1 0.03
Файе Абдулайе 0 0
Карлссон Монц 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 8 1
Биркфельдт Йон 8 0
Lukas Kjellnaes 5 0
Рогне Томас 3 1
Лупер Вильгельм 4 0
Хелльборг Адам 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Adrian Svanback 3 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Wilhelm Nilsson 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 9 1
Муянич Амел 5 0
Дальквист Исак 5 0
Дюрестам Микаэль 3 1
Силисуфай Эди 4 0
Виндехолл Чарли 4 0
Азулай Джонатан 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Сана Тобиас 2 0
Люндберг Виктор 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Андреассон Антон 1 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Эргрюте
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
8
Хельсинборг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эргрюте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

22
25
Хельсинборг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Эргрюте
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

27
33

Голы по времени матча

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
19%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
1
6%
6
33%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
4
31%
3
16%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
23%
7
37%
76-90

Забито

23
29
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
1
4%
3
10%
1-15
5
22%
8
28%
16-30
7
30%
3
10%
31-45
5
22%
7
24%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
22%
5
17%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
3
15%
7
29%
29%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Забито

39
47
23 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
4
10%
5
11%
1-15
9
23%
11
23%
16-30
10
26%
7
15%
31-45
9
23%
9
19%
46-60
1
3%
4
9%
61-75
6
15%
11
23%
76-90

Пропущено

33
43
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
3
9%
4
9%
1-15
5
15%
5
12%
16-30
7
21%
8
19%
31-45
6
18%
8
19%
46-60
4
12%
8
19%
61-75
8
24%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эребру - Хельсинборг 2:1 Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0
Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0
Эргрюте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 2:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сандвикен 4:2 Треллеборг - Эргрюте 1:0
Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1

Результаты матчей

Хельсинборг
Эргрюте

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
0:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
7 раз 24%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
14
1
4
10
1.5
9
6
2
12
2.5
5
10
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
5
9
6
9
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
24
5
11
18
1.5
14
15
8
21
2.5
8
21
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 29 15 10 4 49 - 26 55
2.
Эстер
 29 14 9 6 53 - 30 51
3.
Ландскруна
 29 14 7 8 46 - 31 49
4.
Хельсинборг
 29 13 8 8 40 - 32 47
5.
Сандвикен
 29 12 7 10 48 - 39 43
6.
Эргрюте
 29 11 8 10 48 - 42 41
7.
Браге
 29 11 7 11 30 - 28 40
8.
Треллеборг
 29 11 6 12 30 - 38 39
9.
Эребру
 29 10 8 11 35 - 34 38
10.
Утсиктенс
 29 10 8 11 36 - 38 38
11.
Варберг БоИС
 29 9 9 11 44 - 43 36
12.
Оддевольд
 29 8 12 9 34 - 44 36
13.
Гефле
 29 8 8 13 37 - 51 32
14.
Сундсвалль
 29 8 7 14 26 - 40 31
15.
Эстерсунд
 29 8 7 14 29 - 43 31
16.
Сковде АИК
 29 5 9 15 24 - 50 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
8.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Эргрюте
 15 7 3 5 30 - 23 24
10.
Браге
 15 7 3 5 19 - 14 24
11.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
12.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
13.
Сундсвалль
 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 14 4 7 3 16 - 19 19
15.
Варберг БоИС
 14 4 5 5 18 - 19 17
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
6.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
7.
Оддевольд
 15 4 5 6 18 - 25 17
8.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
9.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Сковде АИК
 15 2 5 8 16 - 33 11
14.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 15 1 3 11 11 - 27 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эребру Хольмберг Карл 13 (6)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 11
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
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