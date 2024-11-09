Тур: 30.
1:2
Конец матча
0'
1:0
14' ГолСильверхолт Тейлор
22' Желтая карточкаДюрестам Микаэль
1:1
30' ГолNoah Christoffersson
1:2
45' ГолСана Тобиас
47' Желтая карточкаМуянич Амел
69' Желтая карточкаСильверхолт Тейлор
69' Желтая карточкаАзулай Джонатан
78' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
78' Желтая карточкаТрпчевски Филип
90' Желтая карточкаОлссон Деннис
90'+7
Ход матча
14'
22'
30'
45'
1:2
47'
69'
78'
78'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
35 Casper Ljung
-
-
36 Baker Amer
-
37 Alvin Nordin
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Хельсинборг
Эргрюте
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.83
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|13 (3)
|0.43
|Лупер Вильгельм
|6 (2)
|0.2
|Adrian Svanback
|6
|0.2
|Benjamin Acquah
|5
|0.17
|Ervin Gigovac
|2
|0.07
|Биркфельдт Йон
|2
|0.07
|Milan Rasmussen
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.03
|Benjamin Orn
|1
|0.03
|Рогне Томас
|1
|0.03
|Amar Muhsin
|1
|0.03
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|8
|0.27
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.2
|Дальквист Исак
|5
|0.17
|Люндберг Виктор
|4
|0.13
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.13
|Муянич Амел
|3 (1)
|0.1
|Сана Тобиас
|3
|0.1
|Андреассон Антон
|3
|0.1
|Абукар Айдарус
|3
|0.1
|Свенссон Уильям
|3
|0.1
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.07
|Полсон Дэниел
|1
|0.03
|Christoffer Styffe
|1
|0.03
|Кенндал Уильям
|1
|0.03
|Виндехолл Чарли
|1
|0.03
|Файе Абдулайе
|0
|0
|Карлссон Монц
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|8
|1
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Лупер Вильгельм
|5
|0
|Lukas Kjellnaes
|5
|0
|Рогне Томас
|3
|1
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Adrian Svanback
|3
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Wilhelm Nilsson
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|Chisom Chidi
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|9
|1
|Муянич Амел
|6
|0
|Дюрестам Микаэль
|4
|1
|Дальквист Исак
|5
|0
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Сана Тобиас
|2
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Андреассон Антон
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Эргрюте
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
8
Хельсинборг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
22
25
Хельсинборг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Эргрюте
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
28
33
Голы по времени матча
Забито
17
20
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
4
24%
2
10%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
3
18%
5
25%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
1
6%
6
30%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
20%
7
35%
76-90
Забито
23
29
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
4%
3
10%
1-15
5
22%
8
28%
16-30
7
30%
3
10%
31-45
5
22%
7
24%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
22%
5
17%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
3
15%
7
29%
29%
61-75
5
25%
3
13%
76-90
Забито
40
49
24 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
5
13%
5
10%
1-15
9
23%
12
24%
16-30
10
25%
8
16%
31-45
9
23%
9
18%
46-60
1
3%
4
8%
61-75
6
15%
11
22%
76-90
Пропущено
35
44
17 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 24
3
9%
5
11%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
8
23%
8
18%
31-45
6
17%
8
18%
46-60
4
11%
8
18%
61-75
8
23%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эребру - Хельсинборг 2:1 Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0
Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0
Эргрюте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 2:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сандвикен 4:2 Треллеборг - Эргрюте 1:0
Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1
Результаты матчей
Хельсинборг
Эргрюте
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
0:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
3
7 раз 23%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
0
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
411
96
213
510
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
78
69
69
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
255
1119
1515
822
822
129
228
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|14 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эстер
|Алиев Алибек
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 12
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|2 6