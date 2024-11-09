  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 30.
Хельсинборг
1:2
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
14' Гол
Сильверхолт Тейлор
22' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
1:1
30' Гол
Noah Christoffersson
1:2
45' Гол
Сана Тобиас
47' Желтая карточка
Муянич Амел
69' Желтая карточка
Сильверхолт Тейлор
69' Желтая карточка
Азулай Джонатан
78' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
78' Желтая карточка
Трпчевски Филип
90' Желтая карточка
Олссон Деннис
90'+7
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
23
William
Westerlund
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
6
Дюрестам
Микаэль
5
Christoffer
Styffe
15
Дальквист
Исак
7
Виндехолл
Чарли
8
Муянич
Амел
19
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
Хельсинборг
4-4-2
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Хельсинборг
Эргрюте

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
ТМК
2:0
С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
3:4
С
2:0
С
0:3
С
1:0
А
3:0
А
3:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.83

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 13 (3) 0.43
Лупер Вильгельм 6 (2) 0.2
Adrian Svanback 6 0.2
Benjamin Acquah 5 0.17
Ervin Gigovac 2 0.07
Биркфельдт Йон 2 0.07
Milan Rasmussen 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.03
Benjamin Orn 1 0.03
Рогне Томас 1 0.03
Amar Muhsin 1 0.03
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 8 0.27
Силисуфай Эди 6 (1) 0.2
Дальквист Исак 5 0.17
Люндберг Виктор 4 0.13
Азулай Джонатан 4 (4) 0.13
Муянич Амел 3 (1) 0.1
Сана Тобиас 3 0.1
Андреассон Антон 3 0.1
Абукар Айдарус 3 0.1
Свенссон Уильям 3 0.1
Дюрестам Микаэль 2 0.07
Полсон Дэниел 1 0.03
Christoffer Styffe 1 0.03
Кенндал Уильям 1 0.03
Виндехолл Чарли 1 0.03
Файе Абдулайе 0 0
Карлссон Монц 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 8 1
Биркфельдт Йон 8 0
Лупер Вильгельм 5 0
Lukas Kjellnaes 5 0
Рогне Томас 3 1
Хелльборг Адам 3 0
Сильверхолт Тейлор 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Adrian Svanback 3 0
Milan Rasmussen 2 0
Wilhelm Nilsson 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Chisom Chidi 1 0
William Westerlund 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 9 1
Муянич Амел 6 0
Дюрестам Микаэль 4 1
Дальквист Исак 5 0
Азулай Джонатан 4 0
Силисуфай Эди 4 0
Виндехолл Чарли 4 0
Свенссон Уильям 3 0
Сана Тобиас 2 0
Люндберг Виктор 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Андреассон Антон 1 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Эргрюте
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
8
Хельсинборг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

22
25
Хельсинборг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Эргрюте
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

28
33

Голы по времени матча

Забито

17
20
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
4
24%
2
10%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
3
18%
5
25%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
1
6%
6
30%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
20%
7
35%
76-90

Забито

23
29
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
4%
3
10%
1-15
5
22%
8
28%
16-30
7
30%
3
10%
31-45
5
22%
7
24%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
22%
5
17%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
3
15%
7
29%
29%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Забито

40
49
24 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
5
13%
5
10%
1-15
9
23%
12
24%
16-30
10
25%
8
16%
31-45
9
23%
9
18%
46-60
1
3%
4
8%
61-75
6
15%
11
22%
76-90

Пропущено

35
44
17 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 24
3
9%
5
11%
1-15
6
17%
5
11%
16-30
8
23%
8
18%
31-45
6
17%
8
18%
46-60
4
11%
8
18%
61-75
8
23%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эребру - Хельсинборг 2:1 Сандвикен - Хельсинборг 2:2 Хельсинборг - Сундсвалль 2:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0
Хельсинборг - Гефле 4:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Оддевольд 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 0:3 Браге - Хельсинборг 0:3 Херрестад - Хельсинборг 0:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0
Эргрюте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 2:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сандвикен 4:2 Треллеборг - Эргрюте 1:0
Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1

Результаты матчей

Хельсинборг
Эргрюте

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
0:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
3
7 раз 23%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
0
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
9
6
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
6
9
6
9
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
25
5
11
19
1.5
15
15
8
22
2.5
8
22
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 30 15 10 5 50 - 28 55
2.
Эстер
 30 15 9 6 55 - 31 54
3.
Ландскруна
 30 14 7 9 46 - 34 49
4.
Хельсинборг
 30 13 8 9 41 - 34 47
5.
Эргрюте
 30 12 8 10 50 - 43 44
6.
Сандвикен
 30 12 7 11 49 - 41 43
7.
Треллеборг
 30 12 6 12 33 - 38 42
8.
Браге
 30 11 8 11 31 - 29 41
9.
Утсиктенс
 30 11 8 11 39 - 38 41
10.
Варберг БоИС
 30 10 9 11 46 - 44 39
11.
Эребру
 30 10 9 11 37 - 36 39
12.
Оддевольд
 30 8 12 10 34 - 47 36
13.
Сундсвалль
 30 9 7 14 29 - 40 34
14.
Эстерсунд
 30 8 8 14 30 - 44 32
15.
Гефле
 30 8 8 14 37 - 54 32
16.
Сковде АИК
 30 5 10 15 26 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 15 9 3 3 29 - 15 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Утсиктенс
 15 8 3 4 25 - 16 27
7.
Эстерсунд
 15 7 5 3 19 - 17 26
8.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
9.
Эргрюте
 15 7 3 5 30 - 23 24
10.
Браге
 15 7 3 5 19 - 14 24
11.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
12.
Сундсвалль
 15 6 4 5 19 - 17 22
13.
Хельсинборг
 15 5 6 4 17 - 15 21
14.
Варберг БоИС
 15 5 5 5 20 - 20 20
15.
Оддевольд
 15 4 7 4 16 - 22 19
16.
Сковде АИК
 15 3 5 7 10 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Эстер
 15 6 5 4 20 - 15 23
4.
Ландскруна
 15 6 3 6 20 - 18 21
5.
Эргрюте
 15 5 5 5 20 - 20 20
6.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
7.
Треллеборг
 15 5 2 8 16 - 21 17
8.
Браге
 15 4 5 6 12 - 15 17
9.
Оддевольд
 15 4 5 6 18 - 25 17
10.
Сандвикен
 15 3 5 7 19 - 27 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Эребру
 15 2 5 8 15 - 24 11
14.
Сковде АИК
 15 2 5 8 16 - 33 11
15.
Гефле
 15 2 3 10 13 - 32 9
16.
Эстерсунд
 15 1 3 11 11 - 27 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 14 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эстер Алиев Алибек 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 12
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эстер Адольфссон Маттис 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Дальквист Исак сделал результативную передачу.
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