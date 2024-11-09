Тур: 30.
Ход матча
41'
74'
85'
0:1
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
-
-
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ferhan AbicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Suren Hagop
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Эстерсунд
Браге
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|6
|0.2
|Сульич Али
|4
|0.13
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0.13
|Аджумани Янник
|3
|0.1
|Спорронг Альбин
|2
|0.07
|Simon Marklund
|2 (1)
|0.07
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.07
|Мусолитин Николай
|2
|0.07
|Хопкатт Джейми
|1
|0.03
|Jakob Hedenquist
|1
|0.03
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.03
|Штольт Малкольм
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|13 (2)
|0.43
|Amar Muhsin
|4
|0.13
|Johan Arvidsson
|3
|0.1
|Henry Sletsjoee
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Тити Адиль
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|1
|0.03
|Christopher Redenstrand
|1
|0.03
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.03
|Ferhan Abic
|1
|0.03
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Вейлид Сесар
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хопкатт Джейми
|5
|0
|Сульич Али
|5
|0
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Брэндон Эрик
|4
|0
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Simon Marklund
|2
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|2
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|2
|0
|Philip Bonde
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|8
|0
|Ieltsin Camoes
|4
|1
|Берггрен Густав
|4
|0
|Oskar Aagren
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Тити Адиль
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Teodor Waalemark
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Браге
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
5
Эстерсунд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Браге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
3
17
Эстерсунд
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Браге
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
7
39%
0
0%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Пропущено
16
14
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
8
50%
3
21%
76-90
Забито
12
19
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
0
0%
1
5%
1-15
4
33%
7
37%
16-30
4
33%
3
16%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Пропущено
26
14
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
8
31%
4
29%
76-90
Забито
30
30
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
7
23%
1
3%
1-15
5
17%
8
27%
16-30
6
20%
6
20%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
7
23%
6
20%
76-90
Пропущено
42
28
10 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 18
1
2%
7
25%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
8
19%
3
11%
46-60
8
19%
3
11%
61-75
16
38%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 2:1 Утсиктенс - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Сандвикен - Эстерсунд 3:1
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1
Браге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Браге - Оддевольд 1:2 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - Треллеборг 1:0 Гефле - Браге 2:1
Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Браге
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
59
510
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
209
722
722
227
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|30
|15
|10
|5
|50 - 28
|55
|2.
|2:1
|30
|15
|9
|6
|55 - 31
|54
|3.
|0:2
|30
|14
|7
|9
|46 - 33
|49
|4.
|1:2
|30
|13
|8
|9
|41 - 34
|47
|5.
|2:1
|30
|12
|8
|10
|50 - 43
|44
|6.
|1:2
|30
|12
|7
|11
|49 - 41
|43
|7.
|1:0
|30
|12
|7
|11
|31 - 28
|43
|8.
|3:0
|30
|12
|6
|12
|33 - 38
|42
|9.
|2:0
|30
|11
|8
|11
|38 - 38
|41
|10.
|2:1
|30
|10
|9
|11
|46 - 44
|39
|11.
|2:2
|30
|10
|9
|11
|37 - 36
|39
|12.
|0:3
|30
|8
|12
|10
|34 - 47
|36
|13.
|2:0
|30
|9
|7
|14
|28 - 40
|34
|14.
|0:2
|30
|8
|8
|14
|37 - 53
|32
|15.
|0:1
|30
|8
|7
|15
|29 - 44
|31
|16.
|2:2
|30
|5
|10
|15
|26 - 52
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|9
|4
|2
|35 - 16
|31
|2.
|1:2
|15
|9
|3
|3
|29 - 15
|30
|3.
|1:2
|15
|9
|2
|4
|30 - 14
|29
|4.
|2:2
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|5.
|0:2
|15
|8
|4
|3
|26 - 16
|28
|6.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|0:1
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|8.
|3:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|9.
|2:1
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|19 - 14
|24
|11.
|0:2
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|12.
|2:0
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|13.
|1:2
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|14.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|15.
|0:3
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|16.
|2:2
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|15
|8
|2
|5
|24 - 19
|26
|2.
|1:2
|15
|6
|7
|2
|21 - 13
|25
|3.
|2:1
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|4.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|20 - 17
|21
|5.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|6.
|2:1
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|7.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|12 - 14
|19
|8.
|3:0
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|9.
|0:3
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|10.
|1:2
|15
|3
|5
|7
|19 - 27
|14
|11.
|2:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|12.
|2:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|13.
|2:2
|15
|2
|5
|8
|15 - 24
|11
|14.
|2:2
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|15.
|0:2
|15
|2
|3
|10
|13 - 31
|9
|16.
|0:1
|15
|1
|3
|11
|11 - 27
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|14 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эстер
|Алиев Алибек
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 12
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|2 6