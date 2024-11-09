  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 30.
Эстерсунд
1:1
Конец матча
Браге
0'
41' Желтая карточка
Teodor Waalemark
74' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
0:1
85' Гол
Тити Адиль
1:1
89' Гол
Philip Bonde
90'+9
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
11
Мусолитин
Николай
24
Henrik
Norrby
16
Спорронг
Альбин
28
Аджумани
Янник
10
Simon
Marklund
9
Карлссон
Грач
Себастьян
7
Перри
Небию
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
3
Teodor
Waalemark
5
Oskar
Aagren
20
Filip
Sjoeberg1
23
Christopher
Redenstrand
18
Ferhan
Abic
8
Jacob
Stensson
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
33
Amar
Muhsin
Эстерсунд
3-4-3
Браге
5-4-1

История личных встреч

Эстерсунд
Браге

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:0
ПД
2:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 6 0.2
Сульич Али 4 0.13
Ордоньес Аркимидес 4 0.13
Аджумани Янник 3 0.1
Simon Marklund 2 (1) 0.07
Спорронг Альбин 2 0.07
Брэндон Эрик 2 (2) 0.07
Мусолитин Николай 2 0.07
Хопкатт Джейми 1 0.03
Jakob Hedenquist 1 0.03
Chrisnovic N'sa 1 0.03
Philip Bonde 1 0.03
Штольт Малкольм 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 13 (2) 0.43
Amar Muhsin 4 0.13
Johan Arvidsson 3 0.1
Тити Адиль 3 0.1
Henry Sletsjoee 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Викстрём Эмиль 1 0.03
Christopher Redenstrand 1 0.03
Kevin Appiah Nyarko 1 0.03
Ferhan Abic 1 0.03
Pontus Jonsson1 0 0
Вейлид Сесар 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хопкатт Джейми 5 0
Сульич Али 5 0
Chrisnovic N'sa 3 1
Брэндон Эрик 4 0
Ордоньес Аркимидес 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Мусолитин Николай 3 0
Аджумани Янник 3 0
Simon Marklund 2 0
Бенедиктссон Адам-Инги 2 0
Карлссон Грач Себастьян 2 0
Philip Bonde 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 8 0
Ieltsin Camoes 4 1
Берггрен Густав 4 0
Oskar Aagren 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Samouil Izountouemoi 3 0
Фродиг Виктор 2 0
Jacob Stensson 2 0
Тити Адиль 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Teodor Waalemark 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Amar Muhsin 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Oemuer Pektas 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Браге
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
6
Эстерсунд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Браге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

3
17
Эстерсунд
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Браге
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
7
37%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
32%
3
25%
76-90

Пропущено

17
15
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
6%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
9
53%
4
27%
76-90

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
4
33%
7
37%
16-30
4
33%
3
16%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
2
17%
4
21%
76-90

Пропущено

26
14
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
8
31%
4
29%
76-90

Забито

31
31
18 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
7
23%
1
3%
1-15
5
16%
8
26%
16-30
6
19%
6
19%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
8
26%
7
23%
76-90

Пропущено

43
29
10 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 19
1
2%
7
24%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
8
19%
3
10%
46-60
8
19%
3
10%
61-75
17
40%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 2:1 Утсиктенс - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Сандвикен - Эстерсунд 3:1
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1
Браге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Браге - Оддевольд 1:2 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - Треллеборг 1:0 Гефле - Браге 2:1
Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Браге

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
2
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
21
9
7
23
1.5
7
23
2
28
2.5
1
29
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 30 15 10 5 50 - 28 55
2.
Эстер
 30 15 9 6 55 - 31 54
3.
Ландскруна
 30 14 7 9 46 - 34 49
4.
Хельсинборг
 30 13 8 9 41 - 34 47
5.
Эргрюте
 30 12 8 10 50 - 43 44
6.
Сандвикен
 30 12 7 11 49 - 41 43
7.
Треллеборг
 30 12 6 12 33 - 38 42
8.
Браге
 30 11 8 11 31 - 29 41
9.
Утсиктенс
 30 11 8 11 39 - 38 41
10.
Варберг БоИС
 30 10 9 11 46 - 44 39
11.
Эребру
 30 10 9 11 37 - 36 39
12.
Оддевольд
 30 8 12 10 34 - 47 36
13.
Сундсвалль
 30 9 7 14 29 - 40 34
14.
Эстерсунд
 30 8 8 14 30 - 44 32
15.
Гефле
 30 8 8 14 37 - 54 32
16.
Сковде АИК
 30 5 10 15 26 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 15 9 3 3 29 - 15 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Утсиктенс
 15 8 3 4 25 - 16 27
7.
Эстерсунд
 15 7 5 3 19 - 17 26
8.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
9.
Эргрюте
 15 7 3 5 30 - 23 24
10.
Браге
 15 7 3 5 19 - 14 24
11.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
12.
Сундсвалль
 15 6 4 5 19 - 17 22
13.
Хельсинборг
 15 5 6 4 17 - 15 21
14.
Варберг БоИС
 15 5 5 5 20 - 20 20
15.
Оддевольд
 15 4 7 4 16 - 22 19
16.
Сковде АИК
 15 3 5 7 10 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Эстер
 15 6 5 4 20 - 15 23
4.
Ландскруна
 15 6 3 6 20 - 18 21
5.
Эргрюте
 15 5 5 5 20 - 20 20
6.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
7.
Треллеборг
 15 5 2 8 16 - 21 17
8.
Браге
 15 4 5 6 12 - 15 17
9.
Оддевольд
 15 4 5 6 18 - 25 17
10.
Сандвикен
 15 3 5 7 19 - 27 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Эребру
 15 2 5 8 15 - 24 11
14.
Сковде АИК
 15 2 5 8 16 - 33 11
15.
Гефле
 15 2 3 10 13 - 32 9
16.
Эстерсунд
 15 1 3 11 11 - 27 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 14 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эстер Алиев Алибек 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 12
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эстер Адольфссон Маттис 2 6
Весь список
  • 85'
    Г О О О О Л - Тити Адиль бьет в цель!
  • 78'
    Ferhan Abic уходит с поля. Тити Адиль выходит вместо него
  • 78'
    Pontus Jonsson уходит с поля. Malte Persson выходит вместо него
  • 74'
    Henry Sletsjoee получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Teodor Waalemark получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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