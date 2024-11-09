Тур: 30.
0'
41' Желтая карточкаTeodor Waalemark
74' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
0:1
85' ГолТити Адиль
1:1
89' ГолPhilip Bonde
90'+9
Ход матча
41'
74'
85'
0:1
89'
1:1
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
-
-
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ferhan AbicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Suren Hagop
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Эстерсунд
Браге
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|6
|0.2
|Сульич Али
|4
|0.13
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0.13
|Аджумани Янник
|3
|0.1
|Simon Marklund
|2 (1)
|0.07
|Спорронг Альбин
|2
|0.07
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.07
|Мусолитин Николай
|2
|0.07
|Хопкатт Джейми
|1
|0.03
|Jakob Hedenquist
|1
|0.03
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.03
|Philip Bonde
|1
|0.03
|Штольт Малкольм
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|13 (2)
|0.43
|Amar Muhsin
|4
|0.13
|Johan Arvidsson
|3
|0.1
|Тити Адиль
|3
|0.1
|Henry Sletsjoee
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|1
|0.03
|Christopher Redenstrand
|1
|0.03
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.03
|Ferhan Abic
|1
|0.03
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Вейлид Сесар
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хопкатт Джейми
|5
|0
|Сульич Али
|5
|0
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Брэндон Эрик
|4
|0
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Simon Marklund
|2
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|2
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|2
|0
|Philip Bonde
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|8
|0
|Ieltsin Camoes
|4
|1
|Берггрен Густав
|4
|0
|Oskar Aagren
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Тити Адиль
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Teodor Waalemark
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Браге
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
6
Эстерсунд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Браге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
3
17
Эстерсунд
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Браге
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
7
37%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
32%
3
25%
76-90
Пропущено
17
15
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
6%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
9
53%
4
27%
76-90
Забито
12
19
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
4
33%
7
37%
16-30
4
33%
3
16%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Пропущено
26
14
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
8
31%
4
29%
76-90
Забито
31
31
18 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
7
23%
1
3%
1-15
5
16%
8
26%
16-30
6
19%
6
19%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
1
3%
7
23%
61-75
8
26%
7
23%
76-90
Пропущено
43
29
10 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 19
1
2%
7
24%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
8
19%
3
10%
46-60
8
19%
3
10%
61-75
17
40%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 2:1 Утсиктенс - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Сандвикен - Эстерсунд 3:1
Эстерсунд - Оддевольд 0:2 Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1
Браге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Браге - Оддевольд 1:2 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - Треллеборг 1:0 Гефле - Браге 2:1
Браге - Сандвикен 1:2 Варберг БоИС - Браге 0:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Сундсвалль - Браге 0:0 Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1 Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Браге
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
510
510
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
219
723
723
228
129
129
129
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|14 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эстер
|Алиев Алибек
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 12
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|2 6