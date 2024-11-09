Тур: 30.
Ход матча
5'
1:0
10'
1:1
17
Касси
Люк
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Дегерфорс
Эстер
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.13
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
1
1.7
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.22
1.44
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
62
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|14
|0.48
|Линдгрен Густав
|13 (2)
|0.45
|Абдулла Пашанг
|5
|0.17
|Линделль Эрик
|3
|0.1
|Хольмен Кевин
|2
|0.07
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Elias Pihlstrom
|1
|0.03
|Mamadouba Diaby
|1
|0.03
|Adi Fisic
|1
|0.03
|Teo Groenborg
|1
|0.03
|Моро Насиру
|1
|0.03
|Alper Demirol
|1
|0.03
|Бишис Джейми
|1
|0.03
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Грасия Карлос
|0
|0
|Rasmus Forsell
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|12
|0.41
|Бергмарк-Виберг Адам
|10
|0.34
|Люнг Даниэль
|7
|0.24
|Сегер Давид
|6
|0.21
|Родич Владимир
|5
|0.17
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.14
|Lukas Bergqvist
|2
|0.07
|Кричак Иван
|2
|0.07
|Martin Hoel Andersen
|1
|0.03
|Кусу Манассе
|1
|0.03
|Kevin Jansson
|1
|0.03
|Theodor Johansson
|1
|0.03
|Варманен Тату
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|7
|0
|Mamadouba Diaby
|5
|1
|Линдгрен Густав
|6
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Хольмен Кевин
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Elias Pihlstrom
|2
|0
|Гравиус Христос
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Teo Groenborg
|1
|0
|Rasmus Forsell
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|5
|2
|Кричак Иван
|7
|0
|Алиев Алибек
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Lukas Bergqvist
|4
|0
|Варманен Тату
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Эстер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
7
Дегерфорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Эстер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
19
32
Дегерфорс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Эстер
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
28
17
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
7%
1
6%
1-15
7
25%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
7
25%
6
35%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
5
38%
2
13%
76-90
Забито
21
35
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
4
19%
6
17%
1-15
3
14%
9
26%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
4
19%
10
29%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
31%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
23%
7
44%
76-90
Забито
49
52
23 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 15
1 Не забивали 6
6
12%
7
13%
1-15
10
20%
11
21%
16-30
7
14%
9
17%
31-45
8
16%
5
10%
46-60
7
14%
4
8%
61-75
11
22%
16
31%
76-90
Пропущено
26
31
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
6
23%
3
10%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
8
31%
4
13%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
8
31%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 1:2 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстер - Сковде АИК 5:2 Эребру - Эстер 0:1 Эстер - Варберг БоИС 3:4 Оддевольд - Эстер 1:1
Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0
Результаты матчей
Дегерфорс
Эстер
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
2
9 раз 31%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
311
69
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
104
510
68
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
236
1415
1613
524
722
227
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|30
|15
|11
|4
|50 - 27
|56
|2.
|1:1
|30
|14
|10
|6
|54 - 31
|52
|3.
|0:0
|30
|14
|8
|8
|46 - 31
|50
|4.
|0:0
|30
|13
|9
|8
|40 - 32
|48
|5.
|1:0
|30
|13
|7
|10
|49 - 39
|46
|6.
|0:0
|30
|11
|9
|10
|48 - 42
|42
|7.
|0:0
|30
|11
|8
|11
|30 - 28
|41
|8.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|30 - 38
|40
|9.
|0:0
|30
|10
|9
|11
|36 - 38
|39
|10.
|0:1
|30
|10
|8
|12
|35 - 35
|38
|11.
|0:0
|30
|8
|13
|9
|34 - 44
|37
|12.
|0:1
|30
|9
|9
|12
|44 - 44
|36
|13.
|0:0
|30
|8
|9
|13
|37 - 51
|33
|14.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|26 - 40
|32
|15.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|29 - 43
|32
|16.
|1:0
|30
|6
|9
|15
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|9
|4
|2
|35 - 16
|31
|2.
|1:1
|15
|9
|4
|2
|29 - 14
|31
|3.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|30 - 14
|29
|4.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|5.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|26 - 16
|28
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|18 - 16
|26
|7.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|9.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|19 - 14
|24
|11.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|12.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|16 - 13
|22
|13.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|16 - 17
|20
|14.
|0:0
|15
|4
|8
|3
|16 - 19
|20
|15.
|0:1
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|16.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 17
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|24 - 19
|26
|2.
|1:1
|15
|6
|7
|2
|21 - 13
|25
|3.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 15
|22
|4.
|1:1
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|5.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|6.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|7.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|11 - 14
|17
|8.
|1:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|10.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|13 - 21
|15
|11.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|12.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|13.
|1:0
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|14.
|0:1
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|15.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|16.
|0:0
|15
|1
|3
|11
|11 - 27
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 11
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9