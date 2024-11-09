  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 30.
Дегерфорс
1:1
Первый тайм: 15'
Эстер
0'
1:0
5' Гол
Elias Pihlstrom
1:1
10' Гол
Кричак Иван

Ход матча

5'
Elias Pihlstrom
(Хольмен Кевин)
1:0
10'
1:1
Кричак Иван
(Lukas Bergqvist)
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Эстер
3.25
3.50
Реклама, bettery.ru
3.45
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
25
Rasmus
Forsell
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
7
Ольссон
Себастьян
II
18
Teo
Groenborg
17
Касси
Люк
8
Хольмен
Кевин
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
21
Elias
Pihlstrom
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
8
Kevin
Jansson
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
7
Сегер
Давид
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
Дегерфорс
3-5-2
Эстер
4-1-4-1

История личных встреч

Дегерфорс
Эстер

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:1
К
1:3
С
1:3
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
2:2
С
0:2
С
0:1
С
3:3
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.13

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

1
1.7

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.22
1.44

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
62

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 14 0.48
Линдгрен Густав 13 (2) 0.45
Абдулла Пашанг 5 0.17
Линделль Эрик 3 0.1
Хольмен Кевин 2 0.07
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Elias Pihlstrom 1 0.03
Mamadouba Diaby 1 0.03
Adi Fisic 1 0.03
Teo Groenborg 1 0.03
Моро Насиру 1 0.03
Alper Demirol 1 0.03
Бишис Джейми 1 0.03
Мартенссон Йохан 0 0
Касси Люк 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Грасия Карлос 0 0
Rasmus Forsell 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 12 0.41
Бергмарк-Виберг Адам 10 0.34
Люнг Даниэль 7 0.24
Сегер Давид 6 0.21
Родич Владимир 5 0.17
Мёрфельт Альбин 4 0.14
Lukas Bergqvist 2 0.07
Кричак Иван 2 0.07
Martin Hoel Andersen 1 0.03
Кусу Манассе 1 0.03
Kevin Jansson 1 0.03
Theodor Johansson 1 0.03
Варманен Тату 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 7 0
Mamadouba Diaby 5 1
Линдгрен Густав 6 0
Bernardo Morgado 3 1
Мартенссон Йохан 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Хольмен Кевин 4 0
Alper Demirol 2 1
Бузаине Элиас 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Якобссон Вилле 2 0
Грасия Карлос 2 0
Adi Fisic 2 0
Elias Pihlstrom 2 0
Гравиус Христос 1 0
Линделль Эрик 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Teo Groenborg 1 0
Rasmus Forsell 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 5 2
Кричак Иван 7 0
Алиев Алибек 5 1
Кусу Манассе 5 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Lukas Bergqvist 4 0
Варманен Тату 3 0
Kevin Jansson 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Бергмарк-Виберг Адам 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Эстер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
7
Дегерфорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Эстер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

19
32
Дегерфорс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Эстер
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

28
17
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
7%
1
6%
1-15
7
25%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
7
25%
6
35%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Забито

21
35
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
4
19%
6
17%
1-15
3
14%
9
26%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
4
19%
10
29%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
31%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
23%
7
44%
76-90

Забито

49
52
23 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 15
1 Не забивали 6
6
12%
7
13%
1-15
10
20%
11
21%
16-30
7
14%
9
17%
31-45
8
16%
5
10%
46-60
7
14%
4
8%
61-75
11
22%
16
31%
76-90

Пропущено

26
31
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
6
23%
3
10%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
8
31%
4
13%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
8
31%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 1:2 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстер - Сковде АИК 5:2 Эребру - Эстер 0:1 Эстер - Варберг БоИС 3:4 Оддевольд - Эстер 1:1
Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0

Результаты матчей

Дегерфорс
Эстер

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
9 раз 31%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
10
5
3
11
2.5
6
9
2
12
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
6
8
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
23
6
14
15
1.5
16
13
5
24
2.5
7
22
2
27
3.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 1:1 30 15 11 4 50 - 27 56
2.
Эстер
 1:1 30 14 10 6 54 - 31 52
3.
Ландскруна
 0:0 30 14 8 8 46 - 31 50
4.
Хельсинборг
 0:0 30 13 9 8 40 - 32 48
5.
Сандвикен
 1:0 30 13 7 10 49 - 39 46
6.
Эргрюте
 0:0 30 11 9 10 48 - 42 42
7.
Браге
 0:0 30 11 8 11 30 - 28 41
8.
Треллеборг
 0:0 30 11 7 12 30 - 38 40
9.
Утсиктенс
 0:0 30 10 9 11 36 - 38 39
10.
Эребру
 0:1 30 10 8 12 35 - 35 38
11.
Оддевольд
 0:0 30 8 13 9 34 - 44 37
12.
Варберг БоИС
 0:1 30 9 9 12 44 - 44 36
13.
Гефле
 0:0 30 8 9 13 37 - 51 33
14.
Сундсвалль
 0:0 30 8 8 14 26 - 40 32
15.
Эстерсунд
 0:0 30 8 8 14 29 - 43 32
16.
Сковде АИК
 1:0 30 6 9 15 25 - 50 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 1:1 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 1:1 15 9 4 2 29 - 14 31
3.
Сандвикен
 1:0 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 0:1 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 0:0 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Эстерсунд
 0:0 15 7 5 3 18 - 16 26
7.
Утсиктенс
 0:0 15 7 4 4 22 - 16 25
8.
Треллеборг
 0:0 15 7 4 4 17 - 17 25
9.
Эргрюте
 0:0 15 7 3 5 30 - 23 24
10.
Браге
 0:0 15 7 3 5 19 - 14 24
11.
Гефле
 0:0 15 6 5 4 24 - 22 23
12.
Хельсинборг
 0:0 15 5 7 3 16 - 13 22
13.
Сундсвалль
 0:0 15 5 5 5 16 - 17 20
14.
Оддевольд
 0:0 15 4 8 3 16 - 19 20
15.
Варберг БоИС
 0:1 15 4 5 6 18 - 20 17
16.
Сковде АИК
 1:0 15 4 4 7 9 - 17 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 0:0 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 1:1 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Ландскруна
 0:0 15 6 4 5 20 - 15 22
4.
Эстер
 1:1 15 5 6 4 19 - 15 21
5.
Варберг БоИС
 0:1 15 5 4 6 26 - 24 19
6.
Эргрюте
 0:0 15 4 6 5 18 - 19 18
7.
Браге
 0:0 15 4 5 6 11 - 14 17
8.
Сандвикен
 1:0 15 4 5 6 19 - 25 17
9.
Оддевольд
 0:0 15 4 5 6 18 - 25 17
10.
Треллеборг
 0:0 15 4 3 8 13 - 21 15
11.
Утсиктенс
 0:0 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 0:0 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Сковде АИК
 1:0 15 2 5 8 16 - 33 11
14.
Эребру
 0:1 15 2 4 9 13 - 23 10
15.
Гефле
 0:0 15 2 4 9 13 - 29 10
16.
Эстерсунд
 0:0 15 1 3 11 11 - 27 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эребру Хольмберг Карл 13 (6)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 11
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Эстер
3.25
3.50
Реклама, bettery.ru
3.45
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дегерфорс 1:1 Эстер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Дегерфорс
Эстер
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный