  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 30.
Дегерфорс
1:2
Конец матча
Эстер
0'
1:0
5' Гол
Elias Pihlstrom
1:1
10' Гол
Кричак Иван
31' Желтая карточка
Касси Люк
1:2
46' Гол
Алиев Алибек
71' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
90'+5
25
Rasmus
Forsell
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
7
Ольссон
Себастьян
II
18
Teo
Groenborg
17
Касси
Люк
8
Хольмен
Кевин
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
21
Elias
Pihlstrom
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
8
Kevin
Jansson
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
7
Сегер
Давид
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
Дегерфорс
3-5-2
Эстер
4-1-4-1

История личных встреч

Дегерфорс
Эстер

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:1
К
1:3
С
1:3
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
2:2
С
0:2
С
0:1
С
3:3
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.13

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

1
1.7

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.22
1.44

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
62

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 14 0.47
Линдгрен Густав 13 (2) 0.43
Абдулла Пашанг 5 0.17
Линделль Эрик 3 0.1
Хольмен Кевин 2 0.07
Elias Pihlstrom 2 0.07
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Mamadouba Diaby 1 0.03
Adi Fisic 1 0.03
Teo Groenborg 1 0.03
Моро Насиру 1 0.03
Alper Demirol 1 0.03
Бишис Джейми 1 0.03
Мартенссон Йохан 0 0
Касси Люк 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Грасия Карлос 0 0
Rasmus Forsell 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 13 0.43
Бергмарк-Виберг Адам 10 0.33
Люнг Даниэль 7 0.23
Сегер Давид 6 0.2
Родич Владимир 5 0.17
Мёрфельт Альбин 4 0.13
Кричак Иван 3 0.1
Lukas Bergqvist 2 0.07
Martin Hoel Andersen 1 0.03
Кусу Манассе 1 0.03
Kevin Jansson 1 0.03
Theodor Johansson 1 0.03
Сёдерберг Никлас 0 0
Варманен Тату 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 7 0
Mamadouba Diaby 5 1
Линдгрен Густав 6 0
Bernardo Morgado 3 1
Мартенссон Йохан 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Хольмен Кевин 4 0
Alper Demirol 2 1
Бузаине Элиас 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Якобссон Вилле 2 0
Грасия Карлос 2 0
Adi Fisic 2 0
Elias Pihlstrom 2 0
Касси Люк 1 0
Гравиус Христос 1 0
Линделль Эрик 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Teo Groenborg 1 0
Rasmus Forsell 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 6 2
Кричак Иван 7 0
Алиев Алибек 5 1
Кусу Манассе 5 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Lukas Bergqvist 4 0
Варманен Тату 3 0
Kevin Jansson 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Бергмарк-Виберг Адам 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Эстер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
7
Дегерфорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Эстер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

19
32
Дегерфорс
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Эстер
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

26
39

Голы по времени матча

Забито

29
19
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
10%
2
11%
1-15
7
24%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
7
24%
6
32%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Забито

21
35
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
4
19%
6
17%
1-15
3
14%
9
26%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
4
19%
10
29%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
31%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
23%
7
44%
76-90

Забито

50
54
24 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 15
1 Не забивали 6
7
14%
8
15%
1-15
10
20%
11
20%
16-30
7
14%
9
17%
31-45
8
16%
6
11%
46-60
7
14%
4
7%
61-75
11
22%
16
30%
30%
76-90

Пропущено

28
32
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
7
25%
4
13%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
9
32%
4
13%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
8
29%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 1:2 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстер - Сковде АИК 5:2 Эребру - Эстер 0:1 Эстер - Варберг БоИС 3:4 Оддевольд - Эстер 1:1
Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0

Результаты матчей

Дегерфорс
Эстер

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
2
9 раз 30%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
10
5
3
12
2.5
6
9
2
13
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
7
8
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
1
0.5
Больше Меньше
24
6
14
16
1.5
17
13
5
25
2.5
7
23
2
28
3.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 30 15 10 5 50 - 28 55
2.
Эстер
 30 15 9 6 55 - 31 54
3.
Ландскруна
 30 14 7 9 46 - 34 49
4.
Хельсинборг
 30 13 8 9 41 - 34 47
5.
Эргрюте
 30 12 8 10 50 - 43 44
6.
Сандвикен
 30 12 7 11 49 - 41 43
7.
Треллеборг
 30 12 6 12 33 - 38 42
8.
Браге
 30 11 8 11 31 - 29 41
9.
Утсиктенс
 30 11 8 11 39 - 38 41
10.
Варберг БоИС
 30 10 9 11 46 - 44 39
11.
Эребру
 30 10 9 11 37 - 36 39
12.
Оддевольд
 30 8 12 10 34 - 47 36
13.
Сундсвалль
 30 9 7 14 29 - 40 34
14.
Эстерсунд
 30 8 8 14 30 - 44 32
15.
Гефле
 30 8 8 14 37 - 54 32
16.
Сковде АИК
 30 5 10 15 26 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 15 9 3 3 29 - 15 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Утсиктенс
 15 8 3 4 25 - 16 27
7.
Эстерсунд
 15 7 5 3 19 - 17 26
8.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
9.
Эргрюте
 15 7 3 5 30 - 23 24
10.
Браге
 15 7 3 5 19 - 14 24
11.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
12.
Сундсвалль
 15 6 4 5 19 - 17 22
13.
Хельсинборг
 15 5 6 4 17 - 15 21
14.
Варберг БоИС
 15 5 5 5 20 - 20 20
15.
Оддевольд
 15 4 7 4 16 - 22 19
16.
Сковде АИК
 15 3 5 7 10 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Эстер
 15 6 5 4 20 - 15 23
4.
Ландскруна
 15 6 3 6 20 - 18 21
5.
Эргрюте
 15 5 5 5 20 - 20 20
6.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
7.
Треллеборг
 15 5 2 8 16 - 21 17
8.
Браге
 15 4 5 6 12 - 15 17
9.
Оддевольд
 15 4 5 6 18 - 25 17
10.
Сандвикен
 15 3 5 7 19 - 27 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Эребру
 15 2 5 8 15 - 24 11
14.
Сковде АИК
 15 2 5 8 16 - 33 11
15.
Гефле
 15 2 3 10 13 - 32 9
16.
Эстерсунд
 15 1 3 11 11 - 27 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 14 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эстер Алиев Алибек 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 12
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эстер Адольфссон Маттис 2 6
Весь список
  • 46'
    Сёдерберг Никлас сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Алиев Алибек бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Касси Люк получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Kevin Jansson сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Кричак Иван бьет в цель!
  • 5'
    Хольмен Кевин сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Г О О О О Л - Elias Pihlstroem бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дегерфорс 1:2 Эстер онлайн

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