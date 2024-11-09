Тур: 30.
0'
1:0
5' ГолElias Pihlstrom
1:1
10' ГолКричак Иван
31' Желтая карточкаКасси Люк
1:2
46' ГолАлиев Алибек
71' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
90'+5
Ход матча
5'
1:0
10'
1:1
31'
46'
1:2
17
Касси
Люк
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
-
-
11 Adi Fisic
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Дегерфорс
Эстер
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.13
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
1
1.7
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.22
1.44
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
62
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|14
|0.47
|Линдгрен Густав
|13 (2)
|0.43
|Абдулла Пашанг
|5
|0.17
|Линделль Эрик
|3
|0.1
|Хольмен Кевин
|2
|0.07
|Elias Pihlstrom
|2
|0.07
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Mamadouba Diaby
|1
|0.03
|Adi Fisic
|1
|0.03
|Teo Groenborg
|1
|0.03
|Моро Насиру
|1
|0.03
|Alper Demirol
|1
|0.03
|Бишис Джейми
|1
|0.03
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Грасия Карлос
|0
|0
|Rasmus Forsell
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|13
|0.43
|Бергмарк-Виберг Адам
|10
|0.33
|Люнг Даниэль
|7
|0.23
|Сегер Давид
|6
|0.2
|Родич Владимир
|5
|0.17
|Мёрфельт Альбин
|4
|0.13
|Кричак Иван
|3
|0.1
|Lukas Bergqvist
|2
|0.07
|Martin Hoel Andersen
|1
|0.03
|Кусу Манассе
|1
|0.03
|Kevin Jansson
|1
|0.03
|Theodor Johansson
|1
|0.03
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|7
|0
|Mamadouba Diaby
|5
|1
|Линдгрен Густав
|6
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Хольмен Кевин
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Elias Pihlstrom
|2
|0
|Касси Люк
|1
|0
|Гравиус Христос
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Teo Groenborg
|1
|0
|Rasmus Forsell
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|6
|2
|Кричак Иван
|7
|0
|Алиев Алибек
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Lukas Bergqvist
|4
|0
|Варманен Тату
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Эстер
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
7
Дегерфорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Эстер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
19
32
Дегерфорс
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Эстер
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
26
39
Голы по времени матча
Забито
29
19
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
10%
2
11%
1-15
7
24%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
7
24%
6
32%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Забито
21
35
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
4
19%
6
17%
1-15
3
14%
9
26%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
4
19%
10
29%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
31%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
23%
7
44%
76-90
Забито
50
54
24 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 15
1 Не забивали 6
7
14%
8
15%
1-15
10
20%
11
20%
16-30
7
14%
9
17%
31-45
8
16%
6
11%
46-60
7
14%
4
7%
61-75
11
22%
16
30%
30%
76-90
Пропущено
28
32
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
7
25%
4
13%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
9
32%
4
13%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
8
29%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 1:2 Сундсвалль - Дегерфорс 1:2
Дегерфорс - Треллеборг 2:0 Сандвикен - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Гефле 1:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстер - Сковде АИК 5:2 Эребру - Эстер 0:1 Эстер - Варберг БоИС 3:4 Оддевольд - Эстер 1:1
Эстер - Утсиктенс 5:2 Сундсвалль - Эстер 0:2 Эстер - Треллеборг 4:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Эстер - Сандвикен 2:2 Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0
Результаты матчей
Дегерфорс
Эстер
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
2
9 раз 30%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
312
69
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
510
78
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
291
Больше Меньше
246
1416
1713
525
723
228
525
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|14 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эстер
|Алиев Алибек
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 12
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|2 6