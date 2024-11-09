Тур: 30.
1:0
Второй тайм: 55'
0'
20' Желтая карточкаSuleman Zurmati
31' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
32' Желтая карточкаБук Робин
40' Желтая карточкаGustaf Bruzelius
1:0
54' ПенальтиБук Робин
Ход матча
20'
32'
40'
54'
1:0
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
16 Dijar Ferati
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Jesper StridЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
-
23 Max NilssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Утсиктенс
Ландскруна
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Среднее время на гол
52
157
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.64
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
140
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|7
|0.23
|Бук Робин
|5 (1)
|0.17
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.17
|Бом Карл
|3
|0.1
|Kalipha Jawla
|3
|0.1
|Моенза Малкольм
|2
|0.07
|Erik Westermark
|2
|0.07
|Фальцетас Александр
|2
|0.07
|Albin Skoglund
|2
|0.07
|Мохидин Аллан
|1
|0.03
|Salaou Hachimou
|1
|0.03
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.03
|Пекальски Иво
|1
|0.03
|Брандт Йеспер
|1
|0.03
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Wiggo Hjort
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ихлер Фредерик
|7
|0.23
|Дзабич Робин
|6
|0.2
|Vincent Sundberg
|5
|0.17
|Эгнелль Адам
|5
|0.17
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.13
|Max Nilsson
|4
|0.13
|Samuel Burakovsky
|3
|0.1
|Rassa Rahmani
|2
|0.07
|Jesper Strid
|2
|0.07
|Карлссон Виктор
|1
|0.03
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.03
|Йонссон Мелкер
|1
|0.03
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Каддура Амр
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|9
|0
|Predrag Randjelovic II
|9
|0
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Мохидин Аллан
|6
|0
|Родеблад Лове Кевин
|6
|0
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Erik Westermark
|5
|0
|Suleman Zurmati
|5
|0
|Sebastian Lagerlund
|5
|0
|Daniel Hermansson
|2
|1
|Бом Карл
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Хадая Элиас
|3
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Kalipha Jawla
|2
|0
|Bosko Orovic
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Ben Engdahl
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Nilsson
|8
|0
|Rassa Rahmani
|4
|1
|Philip Andersson I
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Gustaf Bruzelius
|5
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Vincent Sundberg
|4
|0
|Christian Stark
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Ихлер Фредерик
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Xavier Odhiambo
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ландскруна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
6
Утсиктенс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Ландскруна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
10
25
Утсиктенс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Ландскруна
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
14
31
Голы по времени матча
Забито
22
21
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
5%
7
33%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
7
32%
4
19%
76-90
Пропущено
16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
7
44%
2
14%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
6
23%
16-30
4
27%
5
19%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
2
13%
3
12%
76-90
Пропущено
21
16
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
33%
4
25%
76-90
Забито
37
47
15 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
3
8%
11
23%
1-15
5
14%
7
15%
16-30
7
19%
8
17%
31-45
8
22%
6
13%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
9
24%
7
15%
76-90
Пропущено
37
30
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 18
2
5%
3
10%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
8
22%
6
20%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
9
24%
4
13%
61-75
11
30%
30%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:1 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0
Эстер - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Ландскруна - Браге 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 4:1
Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3
Результаты матчей
Утсиктенс
Ландскруна
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
2
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
68
78
410
510
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
411
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
218
1019
1217
425
920
227
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|30
|15
|10
|5
|50 - 28
|55
|2.
|2:1
|30
|15
|9
|6
|55 - 31
|54
|3.
|0:0
|30
|14
|8
|8
|46 - 31
|50
|4.
|1:2
|30
|13
|8
|9
|41 - 34
|47
|5.
|1:1
|30
|12
|8
|10
|49 - 40
|44
|6.
|2:1
|30
|12
|8
|10
|50 - 43
|44
|7.
|2:0
|30
|12
|6
|12
|32 - 38
|42
|8.
|0:0
|30
|11
|8
|11
|30 - 28
|41
|9.
|0:0
|30
|10
|9
|11
|36 - 38
|39
|10.
|0:1
|30
|10
|8
|12
|35 - 35
|38
|11.
|1:1
|30
|9
|10
|11
|45 - 44
|37
|12.
|0:2
|30
|8
|12
|10
|34 - 46
|36
|13.
|1:0
|30
|9
|7
|14
|27 - 40
|34
|14.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|29 - 43
|32
|15.
|0:1
|30
|8
|8
|14
|37 - 52
|32
|16.
|1:0
|30
|6
|9
|15
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|9
|4
|2
|35 - 16
|31
|2.
|1:2
|15
|9
|3
|3
|29 - 15
|30
|3.
|1:1
|15
|9
|2
|4
|30 - 14
|29
|4.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|5.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|26 - 16
|28
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|18 - 16
|26
|7.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|8.
|2:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|9.
|2:1
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|19 - 14
|24
|11.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|12.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|13.
|1:2
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|14.
|0:2
|15
|4
|7
|4
|16 - 21
|19
|15.
|1:1
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|16.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 17
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|15
|8
|2
|5
|24 - 19
|26
|2.
|1:2
|15
|6
|7
|2
|21 - 13
|25
|3.
|2:1
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|4.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 15
|22
|5.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|20 - 20
|20
|6.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|7.
|2:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 21
|17
|8.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|11 - 14
|17
|9.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|10.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|11.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|12.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|13.
|1:0
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|14.
|0:1
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|15.
|0:1
|15
|2
|3
|10
|13 - 30
|9
|16.
|0:0
|15
|1
|3
|11
|11 - 27
|6
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (6)
|Эстер
|Алиев Алибек
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 12
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9