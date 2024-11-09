Тур: 30.
3:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаSuleman Zurmati
31' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
32' Желтая карточкаБук Робин
40' Желтая карточкаGustaf Bruzelius
0:0
54' Не забитый пенальтиБук Робин
1:0
55' ГолБрандт Йеспер
2:0
61' ГолМоенза Малкольм
80' Желтая карточкаБрандт Йеспер
3:0
90' ГолKalipha Jawla
90' Желтая карточкаKalipha Jawla
90'+7
Ход матча
20'
32'
40'
54'
0:0
55'
1:0
61'
80'
90'
3:0
90'
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
16 Dijar Ferati
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Jesper StridЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
-
23 Max NilssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Утсиктенс
Ландскруна
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Среднее время на гол
52
157
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.64
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
140
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас
|7
|0.23
|Бук Робин
|5 (1)
|0.17
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.17
|Kalipha Jawla
|4
|0.13
|Моенза Малкольм
|3
|0.1
|Бом Карл
|3
|0.1
|Erik Westermark
|2
|0.07
|Фальцетас Александр
|2
|0.07
|Брандт Йеспер
|2
|0.07
|Albin Skoglund
|2
|0.07
|Мохидин Аллан
|1
|0.03
|Salaou Hachimou
|1
|0.03
|Predrag Randjelovic II
|1
|0.03
|Пекальски Иво
|1
|0.03
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Wiggo Hjort
|0
|0
|Dijar Ferati
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ихлер Фредерик
|7
|0.23
|Дзабич Робин
|6
|0.2
|Vincent Sundberg
|5
|0.17
|Эгнелль Адам
|5
|0.17
|Kofi Fosuhene Asare
|4
|0.13
|Max Nilsson
|4
|0.13
|Samuel Burakovsky
|3
|0.1
|Rassa Rahmani
|2
|0.07
|Jesper Strid
|2
|0.07
|Карлссон Виктор
|1
|0.03
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.03
|Йонссон Мелкер
|1
|0.03
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Каддура Амр
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|9
|0
|Predrag Randjelovic II
|9
|0
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Брандт Йеспер
|6
|0
|Мохидин Аллан
|6
|0
|Родеблад Лове Кевин
|6
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Erik Westermark
|5
|0
|Suleman Zurmati
|5
|0
|Sebastian Lagerlund
|5
|0
|Daniel Hermansson
|2
|1
|Бом Карл
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Хадая Элиас
|3
|0
|Kalipha Jawla
|3
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Bosko Orovic
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Ben Engdahl
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Nilsson
|8
|0
|Rassa Rahmani
|4
|1
|Philip Andersson I
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Gustaf Bruzelius
|5
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Vincent Sundberg
|4
|0
|Christian Stark
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Max Molder
|1
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Ихлер Фредерик
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Samuel Burakovsky
|1
|0
|Xavier Odhiambo
|1
|0
|Макс Мюлдер
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ландскруна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
6
Утсиктенс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Ландскруна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
10
25
Утсиктенс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Ландскруна
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
14
31
Голы по времени матча
Забито
25
21
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
1
4%
7
33%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
7
28%
2
10%
46-60
3
12%
4
19%
61-75
8
32%
4
19%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
7
44%
3
18%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
6
23%
16-30
4
27%
5
19%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
2
13%
3
12%
76-90
Пропущено
21
16
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
33%
4
25%
76-90
Забито
40
47
15 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 18
8 Не забивали 8
3
8%
11
23%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
9
23%
6
13%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
10
25%
7
15%
76-90
Пропущено
37
33
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
2
5%
3
9%
1-15
7
19%
2
6%
16-30
8
22%
6
18%
31-45
0
0%
8
24%
46-60
9
24%
5
15%
61-75
11
30%
30%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:1 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0
Эстер - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Ландскруна - Браге 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 4:1
Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3
Результаты матчей
Утсиктенс
Ландскруна
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
2
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
78
78
510
510
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
411
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
219
1119
1218
525
921
228
426
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|14 (6)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эстер
|Алиев Алибек
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 12
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|2 6