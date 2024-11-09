  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 30.
Утсиктенс
3:0
Конец матча
Ландскруна
0'
20' Желтая карточка
Suleman Zurmati
31' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
32' Желтая карточка
Бук Робин
40' Желтая карточка
Gustaf Bruzelius
0:0
54' Не забитый пенальти
Бук Робин
1:0
55' Гол
Брандт Йеспер
2:0
61' Гол
Моенза Малкольм
80' Желтая карточка
Брандт Йеспер
3:0
90' Гол
Kalipha Jawla
90' Желтая карточка
Kalipha Jawla
90'+7
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
27
Salaou
Hachimou
15
Suleman
Zurmati
22
Predrag
Randjelovic
II
11
Бук
Робин
20
Kalipha
Jawla
9
Лима
Лукас
29
Хильдеман
Сванте
16
Jesper
Strid
4
Gustaf
Bruzelius
13
Erik
Hedenquist
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
7
Карлссон
Виктор
8
Дзабич
Робин
9
Силисуфай
Эди
19
Vincent
Sundberg
Утсиктенс
4-4-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Утсиктенс
Ландскруна

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:0
ТМК
0:0
С
5:1
С
1:3
С
2:0
С
2:2
Э(
0:0
Э(
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Среднее время на гол

52
157

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.64

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
140

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас 7 0.23
Бук Робин 5 (1) 0.17
Трпчевски Филип 5 (1) 0.17
Kalipha Jawla 4 0.13
Моенза Малкольм 3 0.1
Бом Карл 3 0.1
Erik Westermark 2 0.07
Фальцетас Александр 2 0.07
Брандт Йеспер 2 0.07
Albin Skoglund 2 0.07
Мохидин Аллан 1 0.03
Salaou Hachimou 1 0.03
Predrag Randjelovic II 1 0.03
Пекальски Иво 1 0.03
Мартинссон Фредрик 0 0
Wiggo Hjort 0 0
Dijar Ferati 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ихлер Фредерик 7 0.23
Дзабич Робин 6 0.2
Vincent Sundberg 5 0.17
Эгнелль Адам 5 0.17
Kofi Fosuhene Asare 4 0.13
Max Nilsson 4 0.13
Samuel Burakovsky 3 0.1
Rassa Rahmani 2 0.07
Jesper Strid 2 0.07
Карлссон Виктор 1 0.03
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.03
Йонссон Мелкер 1 0.03
Gustaf Bruzelius 0 0
Каддура Амр 0 0
Сахпекидис Филип 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 9 0
Predrag Randjelovic II 9 0
Фальцетас Александр 7 0
Брандт Йеспер 6 0
Мохидин Аллан 6 0
Родеблад Лове Кевин 6 0
Albin Skoglund 5 0
Erik Westermark 5 0
Suleman Zurmati 5 0
Sebastian Lagerlund 5 0
Daniel Hermansson 2 1
Бом Карл 3 0
Бук Робин 3 0
Хадая Элиас 3 0
Kalipha Jawla 3 0
Лима Лукас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Bosko Orovic 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Ben Engdahl 1 0
Jaheem Burke 1 0
Salaou Hachimou 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Nilsson 8 0
Rassa Rahmani 4 1
Philip Andersson I 5 0
Эдвардссон Давид 5 0
Gustaf Bruzelius 5 0
Эгнелль Адам 4 0
Vincent Sundberg 4 0
Christian Stark 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Max Molder 1 0
Каддура Амр 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Ихлер Фредерик 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Samuel Burakovsky 1 0
Xavier Odhiambo 1 0
Макс Мюлдер 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ландскруна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
6
Утсиктенс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Ландскруна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

10
25
Утсиктенс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Ландскруна
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

14
31

Голы по времени матча

Забито

25
21
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
1
4%
7
33%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
7
28%
2
10%
46-60
3
12%
4
19%
61-75
8
32%
4
19%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
7
44%
3
18%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
6
23%
16-30
4
27%
5
19%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
2
13%
3
12%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
6
29%
1
6%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
33%
4
25%
76-90

Забито

40
47
15 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 18
8 Не забивали 8
3
8%
11
23%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
9
23%
6
13%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
10
25%
7
15%
76-90

Пропущено

37
33
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
2
5%
3
9%
1-15
7
19%
2
6%
16-30
8
22%
6
18%
31-45
0
0%
8
24%
46-60
9
24%
5
15%
61-75
11
30%
30%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гефле - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:1 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хельсинборг 4:0
Эстер - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Браге - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Дегерфорс 0:3 Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эребру 3:2 Смедби Аис - Утсиктенс 1:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Дегерфорс 1:1 Ландскруна - Браге 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 4:1
Эребру - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстер 0:0 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Оддевольд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 Фалькенберг - Ландскруна 0:2 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Гефле 0:2 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Ландскруна - Эргрюте 4:3

Результаты матчей

Утсиктенс
Ландскруна

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
2
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
7
8
5
10
2.5
5
10
2
13
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
21
9
11
19
1.5
12
18
5
25
2.5
9
21
2
28
3.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 30 15 10 5 50 - 28 55
2.
Эстер
 30 15 9 6 55 - 31 54
3.
Ландскруна
 30 14 7 9 46 - 34 49
4.
Хельсинборг
 30 13 8 9 41 - 34 47
5.
Эргрюте
 30 12 8 10 50 - 43 44
6.
Сандвикен
 30 12 7 11 49 - 41 43
7.
Треллеборг
 30 12 6 12 33 - 38 42
8.
Браге
 30 11 8 11 31 - 29 41
9.
Утсиктенс
 30 11 8 11 39 - 38 41
10.
Варберг БоИС
 30 10 9 11 46 - 44 39
11.
Эребру
 30 10 9 11 37 - 36 39
12.
Оддевольд
 30 8 12 10 34 - 47 36
13.
Сундсвалль
 30 9 7 14 29 - 40 34
14.
Эстерсунд
 30 8 8 14 30 - 44 32
15.
Гефле
 30 8 8 14 37 - 54 32
16.
Сковде АИК
 30 5 10 15 26 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 15 9 3 3 29 - 15 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Утсиктенс
 15 8 3 4 25 - 16 27
7.
Эстерсунд
 15 7 5 3 19 - 17 26
8.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
9.
Эргрюте
 15 7 3 5 30 - 23 24
10.
Браге
 15 7 3 5 19 - 14 24
11.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
12.
Сундсвалль
 15 6 4 5 19 - 17 22
13.
Хельсинборг
 15 5 6 4 17 - 15 21
14.
Варберг БоИС
 15 5 5 5 20 - 20 20
15.
Оддевольд
 15 4 7 4 16 - 22 19
16.
Сковде АИК
 15 3 5 7 10 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Эстер
 15 6 5 4 20 - 15 23
4.
Ландскруна
 15 6 3 6 20 - 18 21
5.
Эргрюте
 15 5 5 5 20 - 20 20
6.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
7.
Треллеборг
 15 5 2 8 16 - 21 17
8.
Браге
 15 4 5 6 12 - 15 17
9.
Оддевольд
 15 4 5 6 18 - 25 17
10.
Сандвикен
 15 3 5 7 19 - 27 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Эребру
 15 2 5 8 15 - 24 11
14.
Сковде АИК
 15 2 5 8 16 - 33 11
15.
Гефле
 15 2 3 10 13 - 32 9
16.
Эстерсунд
 15 1 3 11 11 - 27 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 14 (6)
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эстер Алиев Алибек 13 (4)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 12
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эстер Адольфссон Маттис 2 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Gustaf Bruzelius получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Бук Робин получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Predrag Randjelovic получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Suleman Zurmati получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 3:0 Ландскруна онлайн

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