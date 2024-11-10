Тур: 22.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
13'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
30 Marcelo MinoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тапия ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
41 Javier Ruiz
-
-
-
11 Alan Cantero
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
История личных встреч
Ривер Плейт
Барракас Сентраль
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|9 (3)
|0.41
|Колидио Факундо
|5
|0.23
|Солари Пабло
|4
|0.18
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.09
|Фернандес Игнасио
|1
|0.05
|Мастантуоно Франко
|1
|0.05
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Меса Максимильяно
|1
|0.05
|Диас Пауло
|1
|0.05
|Барко Эсекьель
|1
|0.05
|Мартинес Гонсало
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Javier Ruiz
|2
|0.09
|Rodrigo Insua
|2 (1)
|0.09
|Alexis Dominguez
|1
|0.05
|Jhonatan Candia
|1
|0.05
|Nicolas Demartini
|1
|0.05
|Facundo Bruera
|1
|0.05
|Marcos Iacobellis
|1
|0.05
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.05
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Тапия Иван
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|5
|0
|Фонсека Николас
|5
|0
|Гаттони Федерико
|3
|1
|Песселья Херман
|4
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Диас Энцо Эрнан
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Солари Пабло
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Меса Максимильяно
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
|Мастантуоно Франко
|1
|0
|Забала Даниэль
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|5
|0
|Nicolas Demartini
|3
|0
|Alex Juarez
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Jhonatan Candia
|2
|0
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Facundo Bruera
|2
|0
|Тапия Иван
|2
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Rodrigo Insua
|2
|0
|Lucas Brochero
|2
|0
|Siro Rosane
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Pedro Velurtas
|2
|0
|Maximiliano Zalazar
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Maximiliano Puig
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
|Javier Ruiz
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Барракас Сентраль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
5
5
Ривер Плейт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
57% (12)
5% (1)
Барракас Сентраль
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
21
7
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
14%
1
14%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
6
38%
76-90
Забито
27
12
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
4
15%
2
17%
1-15
3
11%
2
17%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
8
30%
30%
4
33%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
4
25%
3
13%
16-30
3
19%
6
25%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
25%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0
Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0
Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Барракас Сентраль
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
Точный счет
0:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
10 раз 48%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
46
65
56
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
65
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
1011
714
615
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|22
|11
|9
|2
|25 - 11
|42
|3.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|4.
|21
|10
|4
|7
|30 - 20
|34
|5.
|0:0
|22
|8
|10
|4
|27 - 16
|34
|6.
|21
|8
|9
|4
|25 - 22
|33
|7.
|22
|9
|6
|7
|21 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|1:1
|22
|7
|9
|6
|25 - 23
|30
|10.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|11.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|14.
|21
|7
|7
|7
|25 - 23
|28
|15.
|21
|6
|10
|5
|24 - 24
|28
|16.
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|17.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|18.
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|19.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|20.
|21
|6
|7
|8
|14 - 21
|25
|21.
|22
|6
|7
|9
|23 - 22
|25
|22.
|1:1
|22
|6
|7
|9
|23 - 28
|25
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|21
|4
|9
|8
|15 - 21
|21
|27.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|28.
|0:0
|22
|3
|8
|11
|10 - 26
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|4.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|5.
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|6.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|7.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|21 - 8
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|17.
|1:1
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|18.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|23.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|25.
|11
|3
|5
|3
|7 - 7
|14
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|0:0
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|3.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|4.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|5.
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|6.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|7.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|6 - 9
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|1:1
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|7 - 15
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|23.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|24.
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9