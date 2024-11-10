  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 35'
Барракас Сентраль
0'
13' Желтая карточка
Maximiliano Puig
31' Желтая карточка
Меса Максимильяно
1
Армани
Франко
21
Бустос
Фабрисио
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
23
Вильягра
Родриго
8
Меса
Максимильяно
19
Эчеверри
Клаудио
36
Солари
Пабло
11
Колидио
Факундо
30
Marcelo
Mino
2
Nicolas
Capraro
13
Карлос
Санчес
15
Nicolas
Demartini
79
Maximiliano
Puig
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
28
Dardo
Federico
Miloc
8
Siro
Rosane
10
Тапия
Иван
7
Facundo
Bruera
Ривер Плейт
4-3-1-2
Барракас Сентраль
5-3-1-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Барракас Сентраль

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КПЛ
0:2
КПЛ
5:1
ЛП
2:1
ЛП
2:0
К
0:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 9 (3) 0.41
Колидио Факундо 5 0.23
Солари Пабло 4 0.18
Эчеверри Клаудио 2 0.09
Фернандес Игнасио 1 0.05
Мастантуоно Франко 1 0.05
Лансини Мануэль 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Меса Максимильяно 1 0.05
Диас Пауло 1 0.05
Барко Эсекьель 1 0.05
Мартинес Гонсало 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Javier Ruiz 2 0.09
Rodrigo Insua 2 (1) 0.09
Alexis Dominguez 1 0.05
Jhonatan Candia 1 0.05
Nicolas Demartini 1 0.05
Facundo Bruera 1 0.05
Marcos Iacobellis 1 0.05
Maximiliano Zalazar 1 0.05
Rodrigo Herrera 0 0
Тапия Иван 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борха Мигель 5 0
Фонсека Николас 5 0
Гаттони Федерико 3 1
Песселья Херман 4 0
Краневиттер Матиас 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Диас Энцо Эрнан 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Солари Пабло 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Акунья Маркос 1 0
Меса Максимильяно 1 0
Барейро Адам 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Мастантуоно Франко 1 0
Забала Даниэль 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 5 0
Nicolas Demartini 3 0
Alex Juarez 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Jhonatan Candia 2 0
Gonzalo Goni 2 0
Facundo Bruera 2 0
Тапия Иван 2 0
Marcos Iacobellis 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Rodrigo Insua 2 0
Lucas Brochero 2 0
Siro Rosane 2 0
Santiago Coronel 2 0
Pedro Velurtas 2 0
Maximiliano Zalazar 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Facundo Mater 1 0
Alan Cantero 1 0
Manuel Duarte 1 0
Maximiliano Puig 1 0
Federico Aguirre 1 0
Javier Ruiz 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Барракас Сентраль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

5
5
Ривер Плейт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
57% (12)
5% (1)
Барракас Сентраль
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

21
7
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
14%
1
14%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
6
38%
76-90

Забито

27
12
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
4
15%
2
17%
1-15
3
11%
2
17%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
8
30%
30%
4
33%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
4
25%
3
13%
16-30
3
19%
6
25%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
25%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 2:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Ривер Плейт - Банфилд 3:1 Дакота - Ривер Плейт 4:0
Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Британния - Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0
Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2

Результаты матчей

Ривер Плейт
Барракас Сентраль

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Точный счет

0:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
10 раз 48%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
6
6
5
1.5
5
6
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
5
1
9
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
10
11
7
14
1.5
6
15
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
4.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
5.
Ривер Плейт
 0:0 22 8 10 4 27 - 16 34
6.
Тальерес Кордоба
 21 8 9 4 25 - 22 33
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 22 7 9 6 25 - 23 30
10.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
11.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
14.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
15.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
19.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 22 6 7 9 23 - 28 25
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 0:0 22 3 8 11 10 - 26 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
3.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
4.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
5.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
6.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
7.
Ривер Плейт
 0:0 12 6 5 1 21 - 8 23
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
25.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 0:0 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
5.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 12 3 4 5 11 - 14 13
7.
Барракас Сентраль
 0:0 12 3 4 5 6 - 9 13
8.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
9.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Ривер Плейт
 0:0 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Барракас Сентраль
16.00
6.50
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6.10
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