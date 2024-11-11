Тур: 22.
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолVictorio Gabriel Ramis
1:1
17' ГолМартинес Адриан
22' Желтая карточкаSheyko Studer
2:1
87' ГолКинтеро Хуан
90'+5
Ход матча
8'
17'
22'
87'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Lautaro Rios
-
-
15 Mateo Ortale
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6
|0.27
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.23
|Gaston Martirena
|3
|0.14
|Альмендра Агустин
|2
|0.09
|Кинтеро Хуан
|2 (1)
|0.09
|Maximiliano Salas
|2
|0.09
|Карбонеро Йохан
|2
|0.09
|Соса Сантьяго
|2
|0.09
|Солари Сантьяго
|1
|0.05
|Рохас Габриэль
|1
|0.05
|Сигали Леонардо
|1
|0.05
|Мура Факундо
|1
|0.05
|Nazareno Colombo
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.05
|Santiago Quiros
|1
|0.05
|Сукулини Бруно
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victorio Gabriel Ramis
|3
|0.14
|Вилья Себастьян
|2
|0.09
|Франко Ромеро
|2 (2)
|0.09
|Lautaro Rios
|1
|0.05
|Рамос Гонсало
|1
|0.05
|Ромеро Гастон
|1
|0.05
|Ivan Villalba
|1
|0.05
|Fernando Romero III
|1
|0.05
|Matias Reali
|1
|0.05
|Francisco Petrasso
|1
|0.05
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Maximiliano Salas
|4
|0
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Рохас Габриэль
|3
|0
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Villalba
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Luis Sequeira
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Вилья Себастьян
|3
|0
|Sheyko Studer
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Сеговия Иманоль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Mauricio Cardillo
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Индепендьенте Ривадавия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
10
7
Расинг Авельянеда
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Индепендьенте Ривадавия
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
20
7
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
15%
3
43%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
2
25%
3
17%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
9%
3
43%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
2
33%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
Забито
31
14
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
4
13%
6
43%
1-15
8
26%
2
14%
16-30
6
19%
3
21%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
6
19%
3
21%
76-90
Пропущено
22
24
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
5
23%
4
17%
1-15
4
18%
6
25%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
6
27%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1
Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
13 раз 59%
0
8 раз 36%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
74
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
75
38
111
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
148
1012
121
517
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|22
|11
|9
|2
|25 - 11
|42
|3.
|22
|11
|4
|7
|32 - 21
|37
|4.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|6.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|7.
|22
|9
|6
|7
|21 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|22
|7
|9
|6
|25 - 23
|30
|10.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|11.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|0:0
|22
|7
|8
|7
|25 - 23
|29
|14.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|15.
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|16.
|22
|6
|10
|6
|24 - 25
|28
|17.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|18.
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|19.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|20.
|22
|6
|7
|9
|23 - 22
|25
|21.
|22
|6
|7
|9
|23 - 28
|25
|22.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|0:0
|22
|4
|10
|8
|15 - 21
|22
|27.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|7.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|9.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|15.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|16.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|17.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|18.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|7 - 7
|15
|23.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|24.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|25.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|3.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|6.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|7.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|8.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
|23.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9