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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Расинг Авельянеда
2:1
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
0:1
8' Гол
Victorio Gabriel Ramis
1:1
17' Гол
Мартинес Адриан
22' Желтая карточка
Sheyko Studer
2:1
87' Гол
Кинтеро Хуан
90'+5
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
27
Рохас
Габриэль
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
1
Центурион
Эзекиль
29
Luciano
Andres
Abecasis
40
Ivan
Villalba
42
Sheyko
Studer
16
Tobias
Ostchega
23
Mauricio
Cardillo
26
Франко
Ромеро
11
Diego
Ruben
Tonetto
24
Luis
Sequeira
22
Вилья
Себастьян
7
Victorio
Gabriel
Ramis
Расинг Авельянеда
5-3-2
Индепендьенте Ривадавия
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 6 0.27
Мартинес Рохер 5 (1) 0.23
Gaston Martirena 3 0.14
Альмендра Агустин 2 0.09
Кинтеро Хуан 2 (1) 0.09
Maximiliano Salas 2 0.09
Карбонеро Йохан 2 0.09
Соса Сантьяго 2 0.09
Солари Сантьяго 1 0.05
Рохас Габриэль 1 0.05
Сигали Леонардо 1 0.05
Мура Факундо 1 0.05
Nazareno Colombo 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 1 0.05
Santiago Quiros 1 0.05
Сукулини Бруно 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victorio Gabriel Ramis 3 0.14
Вилья Себастьян 2 0.09
Франко Ромеро 2 (2) 0.09
Lautaro Rios 1 0.05
Рамос Гонсало 1 0.05
Ромеро Гастон 1 0.05
Ivan Villalba 1 0.05
Fernando Romero III 1 0.05
Matias Reali 1 0.05
Francisco Petrasso 1 0.05
Хэм Эзекиль 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Солари Сантьяго 3 1
Maximiliano Salas 4 0
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Elordi 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Сигали Леонардо 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сукулини Бруно 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Villalba 5 0
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Luis Sequeira 4 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Вилья Себастьян 3 0
Sheyko Studer 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Центурион Эзекиль 1 0
Сеговия Иманоль 1 0
Agustin Mulet 1 0
Lautaro Rios 1 0
Matias Reali 1 0
Mauricio Cardillo 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
4
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Индепендьенте Ривадавия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

10
7
Расинг Авельянеда
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Индепендьенте Ривадавия
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

20
7
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
15%
3
43%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
38%
2
11%
1-15
1
13%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
2
25%
3
17%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
9%
3
43%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
2
33%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Забито

31
14
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
4
13%
6
43%
1-15
8
26%
2
14%
16-30
6
19%
3
21%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
6
19%
3
21%
76-90

Пропущено

22
24
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
5
23%
4
17%
1-15
4
18%
6
25%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
6
27%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барракас Сентраль - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 2:1
Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
1
13 раз 59%
0
8 раз 36%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
4
1.5
3
8
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
1
11
2
9
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
14
8
10
12
1.5
1
21
5
17
2.5
3
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 22 11 4 7 32 - 21 37
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
10.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
11.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Бока Хуниорс
 0:0 22 7 8 7 25 - 23 29
14.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
16.
Годой Крус
 22 6 10 6 24 - 25 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
19.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
20.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
22.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 0:0 22 4 10 8 15 - 21 22
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
7.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 0:0 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
16.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Сармьенто
 0:0 12 3 6 3 7 - 7 15
23.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
25.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
3.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
4.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
7.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Бока Хуниорс
 0:0 12 1 5 6 9 - 16 8
23.
Сармьенто
 0:0 10 1 4 5 8 - 14 7
24.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Sheyko Studer получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Гастон Мартирена сделал результативную передачу.
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