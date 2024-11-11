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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Годой Крус
0:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
16' Желтая карточка
Портильо Хуан Карлос
45' Желтая карточка
Паласиос Себастьян
0:1
57' Гол
Галарса Матиас
60' Желтая карточка
Ботта Рубен
90' Желтая карточка
Таррагона Кристиан
90' Желтая карточка
Галарса Матиас
90'+7
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
13
Nicolas
Fernandez3
25
Vicente
Poggi
32
Абрего
Гонсало
27
Santino
Andino
Valencia
36
Daniel
Barrea
22
Martin
Pino
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
15
Риверос
Блас
30
Ортегоса
Диего
27
Портилья
Хуан
8
Галарса
Матиас
10
Ботта
Рубен
9
Джиротти
Федерико
34
Паласиос
Себастьян
Годой Крус
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Годой Крус
Тальерес Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:1
КПЛ
2:1
К
1:0
ЛП
0:2
КПЛ
1:1
С
0:5
С
1:0
С
2:1
П
1:0
НБ
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
2.25

Среднее время на гол

63
40

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 6 (1) 0.27
Daniel Barrea 3 0.14
Vicente Poggi 3 0.14
Абрего Гонсало 3 0.14
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.14
Nicolas Fernandez3 2 0.09
Santino Andino Valencia 2 0.09
Facundo Altamira 2 0.09
Конечни Томас 0 0
Gaston Moreyra 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.27
Таррагона Кристиан 3 0.14
Портильо Маркос 2 0.09
Соса Рамон 2 0.09
Мартинес Алекс 2 0.09
Джиротти Федерико 2 0.09
Галарса Матиас 2 0.09
Ботта Рубен 1 0.05
Бенавидес Гастон Америко 1 0.05
Паласиос Себастьян 1 0.05
Альбаррасин Густаво 1 0.05
Каталан Матиас 1 0.05
Депьетри Валентин 1 0.05
Juan Rodriguez2 1 0.05
Риверос Блас 0 0
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Портильо Хуан Карлос 0 0
Портилья Хуан 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 9 0
Federico Rasmussen 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Bruno Sosa 5 0
Перейра Элиас 4 0
Pier Barrios 2 1
Vicente Poggi 3 0
Абрего Гонсало 3 0
Facundo Altamira 3 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Daniel Barrea 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Mateo Mendoza 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галарса Матиас 5 1
Портильо Хуан Карлос 6 0
Портильо Маркос 6 0
Ботта Рубен 5 0
Бенавидес Гастон Америко 5 0
Ортегоса Диего 3 1
Паласиос Себастьян 2 1
Alexander Medina 0 2
Таррагона Кристиан 3 0
Наварро Мигель 3 0
Депьетри Валентин 3 0
Эррера Гидо 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Ramiro Ruiz 2 0
Juan Rodriguez2 2 0
Портилья Хуан 2 0
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бартиччотто Бруно 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Тальерес Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
4
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Тальерес Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

6
12
Годой Крус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Тальерес Кордоба
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
64% (14)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

15
14
12 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
13%
5
36%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
6
40%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

23
27
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
3
13%
6
22%
1-15
6
26%
2
7%
16-30
7
30%
3
11%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
2
9%
6
22%
76-90

Пропущено

24
21
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
4
17%
1
5%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
3
13%
6
29%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
6
29%
61-75
6
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1

Результаты матчей

Годой Крус
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:1
6 раз 50%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
9 раз 41%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
9
1.5
4
6
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
5
1
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
16
6
4
18
1.5
7
15
1
21
2.5
2
20
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 22 11 4 7 32 - 21 37
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
10.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
11.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Бока Хуниорс
 0:0 22 7 8 7 25 - 23 29
14.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
16.
Годой Крус
 22 6 10 6 24 - 25 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
19.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
20.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
22.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 0:0 22 4 10 8 15 - 21 22
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
7.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 0:0 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
16.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Сармьенто
 0:0 12 3 6 3 7 - 7 15
23.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
25.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
3.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
4.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
7.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Бока Хуниорс
 0:0 12 1 5 6 9 - 16 8
23.
Сармьенто
 0:0 10 1 4 5 8 - 14 7
24.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Весь список
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    • 46'
      Перейра Элиас уходит с поля. Juan Moran выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Паласиос Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Портильо Хуан Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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