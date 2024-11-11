Тур: 22.
0:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаПортильо Хуан Карлос
45' Желтая карточкаПаласиос Себастьян
0:1
57' ГолГаларса Матиас
60' Желтая карточкаБотта Рубен
90' Желтая карточкаТаррагона Кристиан
90' Желтая карточкаГаларса Матиас
90'+7
Ход матча
57'
0:1
60'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Martin
Pino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Martin PinoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Хуан ПересВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Tomas Pozzo
-
-
-
-
-
-
43 Juan Moran
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Matias Gomez
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Годой Крус
Тальерес Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
2.25
Среднее время на гол
63
40
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6 (1)
|0.27
|Daniel Barrea
|3
|0.14
|Vicente Poggi
|3
|0.14
|Абрего Гонсало
|3
|0.14
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.14
|Nicolas Fernandez3
|2
|0.09
|Santino Andino Valencia
|2
|0.09
|Facundo Altamira
|2
|0.09
|Конечни Томас
|0
|0
|Gaston Moreyra
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.27
|Таррагона Кристиан
|3
|0.14
|Портильо Маркос
|2
|0.09
|Соса Рамон
|2
|0.09
|Мартинес Алекс
|2
|0.09
|Джиротти Федерико
|2
|0.09
|Галарса Матиас
|2
|0.09
|Ботта Рубен
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.05
|Паласиос Себастьян
|1
|0.05
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.05
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Депьетри Валентин
|1
|0.05
|Juan Rodriguez2
|1
|0.05
|Риверос Блас
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Портильо Хуан Карлос
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|9
|0
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Bruno Sosa
|5
|0
|Перейра Элиас
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Vicente Poggi
|3
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Mateo Mendoza
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|5
|1
|Портильо Хуан Карлос
|6
|0
|Портильо Маркос
|6
|0
|Ботта Рубен
|5
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|5
|0
|Ортегоса Диего
|3
|1
|Паласиос Себастьян
|2
|1
|Alexander Medina
|0
|2
|Таррагона Кристиан
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Депьетри Валентин
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Juan Rodriguez2
|2
|0
|Портилья Хуан
|2
|0
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бартиччотто Бруно
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Тальерес Кордоба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
4
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Тальерес Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
6
12
Годой Крус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Тальерес Кордоба
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
64% (14)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
15
14
12 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
13%
5
36%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
6
40%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Забито
23
27
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
3
13%
6
22%
1-15
6
26%
2
7%
16-30
7
30%
3
11%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
2
9%
6
22%
76-90
Пропущено
24
21
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
4
17%
1
5%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
3
13%
6
29%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
6
29%
61-75
6
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0
Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1
Результаты матчей
Годой Крус
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:1
6 раз 50%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
9 раз 41%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
91
39
46
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
75
19
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
166
418
715
121
220
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|6
|3
|34 - 14
|42
|2.
|22
|11
|9
|2
|25 - 11
|42
|3.
|22
|11
|4
|7
|32 - 21
|37
|4.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|6.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|7.
|22
|9
|6
|7
|21 - 22
|33
|8.
|21
|8
|6
|7
|22 - 22
|30
|9.
|22
|7
|9
|6
|25 - 23
|30
|10.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|11.
|21
|8
|5
|8
|27 - 22
|29
|12.
|21
|7
|8
|6
|17 - 16
|29
|13.
|0:0
|22
|7
|8
|7
|25 - 23
|29
|14.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|15.
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|16.
|22
|6
|10
|6
|24 - 25
|28
|17.
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|18.
|21
|6
|8
|7
|25 - 24
|26
|19.
|21
|6
|8
|7
|22 - 28
|26
|20.
|22
|6
|7
|9
|23 - 22
|25
|21.
|22
|6
|7
|9
|23 - 28
|25
|22.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|23.
|21
|6
|5
|10
|17 - 22
|23
|24.
|21
|5
|7
|9
|20 - 27
|22
|25.
|21
|5
|7
|9
|19 - 30
|22
|26.
|0:0
|22
|4
|10
|8
|15 - 21
|22
|27.
|22
|5
|6
|11
|15 - 29
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|7.
|11
|7
|2
|2
|14 - 9
|23
|8.
|11
|6
|4
|1
|15 - 6
|22
|9.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|12.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|13.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|14.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|15.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|16.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|17.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|18.
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|22.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|7 - 7
|15
|23.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|24.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|25.
|11
|3
|5
|3
|14 - 13
|14
|26.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|27.
|10
|3
|4
|3
|5 - 6
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|3.
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|6.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|7.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|8.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|18.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|19.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|21.
|11
|2
|2
|7
|6 - 16
|8
|22.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
|23.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|25.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|26.
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|27.
|10
|0
|4
|6
|5 - 15
|4
|28.
|10
|0
|1
|9
|2 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9