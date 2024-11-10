  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Уракан
1:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
15' Желтая карточка
Перес Дамиан
1:0
60' Гол
Walter Mazzanti
65' Желтая карточка
Де ла Фуэнте Эрнан
67' Желтая карточка
Монтиэль Сантьяго
82' Желтая карточка
Guillermo Benitez1
89' Желтая карточка
Alexis Conelo
90' Желтая карточка
Аларкон Вильям
90'+5
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
2
Тобио
Фернандо
13
Guillermo
Benitez1
20
Эчеверрия
Родриго
24
Federico
Fattori
21
Ватсон
Франко
10
Walter
Mazzanti
43
Рамирес
Эрик
Иван
16
Rodrigo
Cabral
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
2
Joaquin
Laso
26
Kevin
Lomonaco
3
Спорле
Адриан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
16
Santiago
Massa
9
Авалос
Габриэль
44
Монтиэль
Сантьяго
Уракан
4-3-3
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Уракан
Индепендьенте Авельянеда

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
100%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

4.5%
59.1%
36.4%
1 победа 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
3:0
ЛП
0:1
КПЛ
1:3
КДМЭП
3:2
С
1:0
С
3:1
С
3:1
П
2:1
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
0:1
ПА
5:1
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.73
0.64

Среднее время на гол

123
141

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

2.09
0.73

Среднее время на гол

43
123

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.41
0.68

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
132

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.23
Фертоли Эктор 4 (1) 0.18
Walter Mazzanti 3 0.14
Эчеверрия Родриго 3 0.14
Аларкон Вильям 2 0.09
Тобио Фернандо 2 0.09
Рамирес Эрик Иван 2 0.09
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.05
Rodrigo Cabral 1 0.05
Соньора Алан 1 0.05
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Pablo Siles 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 7 (1) 0.32
Монтиэль Сантьяго 4 (1) 0.18
Kevin Lomonaco 2 0.09
Лойола Фелипе 1 0.05
Манкуэльо Федерико 1 0.05
Лопес Сантьяго 1 0.05
Alex Luna 1 0.05
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.05
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 8 0
Guillermo Benitez1 5 1
Аларкон Вильям 4 1
Frank Kudelka 2 2
Cesar Ibanez 4 0
Walter Mazzanti 2 1
Federico Fattori 3 0
Rodrigo Cabral 3 0
Абила Рамон 2 0
Рамирес Эрик Иван 2 0
Эчеверрия Родриго 2 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Lucas Souto 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 6 1
Лопес Сантьяго 5 1
Марконе Иван 6 0
Alexis Conelo 4 1
Вера Федерико 4 1
Joaquin Laso 5 0
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 4 0
David Martinez 4 0
Спорле Адриан 2 1
Juan Fedorco 3 0
Монтиэль Сантьяго 3 0
Diego Tarzia 3 0
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Лойола Фелипе 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Javier Vallejo 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Уракан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Индепендьенте Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Уракан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

12
11
Уракан
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Индепендьенте Авельянеда
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
64% (14)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
4
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
25%
1
9%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

24
18
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
5
21%
2
11%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
6
25%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
5
21%
2
11%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
8%
4
27%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2
Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1

Результаты матчей

Уракан
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
8 раз 36%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Уракан
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8
3
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
6
2
8
1.5
2
9
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
12
10
5
17
1.5
5
17
4
18
2.5
2
20
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
4.
Расинг Авельянеда
 21 10 4 7 30 - 20 34
5.
Ривер Плейт
 21 8 9 4 27 - 16 33
6.
Тальерес Кордоба
 21 8 9 4 25 - 22 33
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
10.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 21 7 8 6 24 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
14.
Бока Хуниорс
 21 7 7 7 25 - 23 28
15.
Годой Крус
 21 6 10 5 24 - 24 28
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
19.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
20.
Индепендьенте Ривадавия
 21 6 7 8 14 - 21 25
21.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 21 6 6 9 22 - 27 24
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 21 4 9 8 15 - 21 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 21 3 7 11 10 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
3.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
4.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
5.
Расинг Авельянеда
 10 7 2 1 18 - 7 23
6.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
7.
Ривер Плейт
 11 6 4 1 21 - 8 22
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Годой Крус
 11 4 6 1 16 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
24.
Сармьенто
 11 3 5 3 7 - 7 14
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 1 5 12 - 15 13
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
3.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
5.
Тальерес Кордоба
 11 3 5 3 12 - 15 14
6.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 3 3 5 10 - 13 12
8.
Барракас Сентраль
 11 3 3 5 6 - 9 12
9.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 3 6 7 - 15 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
23.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
24.
Бока Хуниорс
 11 1 4 6 9 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Перес Дамиан получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Спорле Адриан уходит с поля. Перес Дамиан выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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