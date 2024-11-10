Тур: 22.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаПерес Дамиан
1:0
60' ГолWalter Mazzanti
65' Желтая карточкаДе ла Фуэнте Эрнан
67' Желтая карточкаМонтиэль Сантьяго
82' Желтая карточкаGuillermo Benitez1
89' Желтая карточкаAlexis Conelo
90' Желтая карточкаАларкон Вильям
90'+5
Ход матча
15'
60'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
19 Alex Luna
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Уракан
Индепендьенте Авельянеда
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
100%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
4.5%
59.1%
36.4%
1 победа 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.73
0.64
Среднее время на гол
123
141
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
2.09
0.73
Среднее время на гол
43
123
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.41
0.68
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
132
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.23
|Фертоли Эктор
|4 (1)
|0.18
|Walter Mazzanti
|3
|0.14
|Эчеверрия Родриго
|3
|0.14
|Аларкон Вильям
|2
|0.09
|Тобио Фернандо
|2
|0.09
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0.09
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.05
|Rodrigo Cabral
|1
|0.05
|Соньора Алан
|1
|0.05
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Pablo Siles
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|0.32
|Монтиэль Сантьяго
|4 (1)
|0.18
|Kevin Lomonaco
|2
|0.09
|Лойола Фелипе
|1
|0.05
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.05
|Лопес Сантьяго
|1
|0.05
|Alex Luna
|1
|0.05
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.05
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|8
|0
|Guillermo Benitez1
|5
|1
|Аларкон Вильям
|4
|1
|Frank Kudelka
|2
|2
|Cesar Ibanez
|4
|0
|Walter Mazzanti
|2
|1
|Federico Fattori
|3
|0
|Rodrigo Cabral
|3
|0
|Абила Рамон
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Эчеверрия Родриго
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|6
|1
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Марконе Иван
|6
|0
|Alexis Conelo
|4
|1
|Вера Федерико
|4
|1
|Joaquin Laso
|5
|0
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|4
|0
|David Martinez
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Juan Fedorco
|3
|0
|Монтиэль Сантьяго
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Лойола Фелипе
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Индепендьенте Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Уракан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
12
11
Уракан
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Индепендьенте Авельянеда
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
64% (14)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
4
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
25%
1
9%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
24
18
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
5
21%
2
11%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
6
25%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
5
21%
2
11%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
8%
4
27%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
5
42%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2
Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1
Результаты матчей
Уракан
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
8 раз 36%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Уракан
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
74
39
38
39
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
56
28
29
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
1210
517
517
418
220
121
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9