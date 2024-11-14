Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает Казахстан, чтобы попытаться всё же как-то вернуться в игру в этом противостоянии. В целом, для команда Станислава Черчесова будет не так плохо уже хотя бы избежать разгрома, учитывая, что Австрия довольно уверенно чувствует себя на поле.

Баумгартнер от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Прасс подключился к атаке и в касание сделал прострел на дальний угол вратарской, Пош не успел к мячу, будет удар от ворот.

Три минуты добавил Мариан Барбу к основному времени первого тайма.

Лаймер подключился к атаке и из радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, Покатилов неудачно отбил мяч на левый угол штрафной площади, Виммер в касание при игре на добивании направил мяч в ближний для себя угол ворот, но угодил в штангу.

Зайнутдинов на половине поля соперника обыграл Баумгартнера и из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Угловой у ворот сборной Казахстана. Шмид выполнил подачу на ближний угол вратарской, Грегорич сделал скидку в центр штрафной площади, Лаймер головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Австрия в Алматы без особого труда обыгрывает Казахстан. Команда Станислава Черчесова с середины первого тайма играет в меньшинстве, а поэтому вытащить матч с 0:2 в этот вечер уже практически нереально.

Баумгартнер теперь уже отыгрался со Шмидом у линии штрафной площади, а затем Кристоф с правой половины поля на исполнение пробил в ближний угол ворот, Покатилов в прыжке спокойно поймал мяч.

Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, пока что сборная Австрии спокойно ведёт дело к победе по итогам первой половины матча.

Из глубины поля последовал заброс на ход Аймбетову по центру, Абат зацепился за мяч и попытался убежать в атаку по правой половине поля, Дансо догнал форварда сборной Казахстана и в итоге перехватил мяч.

Виммер в центре поля нарушил правила против Зайнутдинова. Игроки сборной Казахстана не смогли быстро разыграть стандарт.

Вновь Зайнутдинову досталось по ногам в центре поля. Вновь Казахстан долго разыгрывал стандарт.

Тагыберген с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у капитана сборной Казахстана и полетел в руки Шлагеру.

Шмид с правого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Баумгартнер сделал скидку чуть назад на Виммера, Патрик в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Игроки сборной Австрии спокойно катают мяч в центре поля и уже по большей части ждут свистка на перерыв.

Удаление в составе сборной Казахстана! Александр Марочки на левой половине поля у своей штрафной площади после ошибки при обработке мяча вынужден был спасать ситуацию и схватил руками за корпус Баумгартнера. Мариан Барбу не стал прощать защитника и показал Марочкину прямую красную карточку.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Грегорич!!! Михаэль Грегорич со стандарта очень хорошо пробил в правый угол ворот, Покатилов не сразу среагировал и в итоге не смог спасти свою команду, мяч влетел под штангу.

Дансо в центре поля нарушил правила против Аймбетова. Игроки сборной Казахстана не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Пош в очередной раз совершил рывок по правому флангу, а затем Стефан выполнил подачу в центр штрафной площади, Виммер не смог сделать скидку на Грегорича, в итоге игроки сборной Казахстана на этот раз отбились более-менее уверенно.

Сборная Австрии после второго забитого мяча стала играть уже в своё удовольствие, а вот Казахстан в меньшинстве пока что про собственные атаки практически не думает.

Прасс разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Виммер опередил Астанова, а затем в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Грегорич при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Баумгартнером, который заранее забежал в штрафную площадь и в итоге Кристоф оказался в офсайде.

Аймбетов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Мариан Барбу остановил игру, вышли на поле врачи сборной Казахстана.

Поднялся Аймбетов после паузы, первый тайм форвард сборной Казахстана всё же попытается доиграть, а дальше уже будет видно.

25' Лаймер и Виммер не разобрались между собой при развитии атаки по правой половине поля, в итоге получилась передача в руки Покатилову.

24' Шмид с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Зайнутдинов отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

23' Прасс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тагыбергена.

22' С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской, Зайнутдинов в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Поша.

21' Тагыберген выиграл борьбу за мяч на половине поля соперника и решился на дальний удар в правый угол ворот, Шлагер в прыжке отбил мяч на правый фланг.

20' Достаточно быстро удалось сборной Австрии открыть счёт в матче, Казахстан не смог устоять под регулярным давлением соперника.

19' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Баумгартнер!!! Пош с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Баумгартнер удачно подключился к атаке, Кристоф спокойно подработал мяч, далее Баумгартнер на ложном замахе убрал Касыма, а затем на исполнение отправил мяч под левую штангу.

18' Прасс в центре поля нарушил правила против Астанова. Игроки сборной Казахстана довольно быстро разыграли стандарт.

17' Виммер с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Покатилов уверенно сыграл на выходе и в итоге перехватил мяч.

16' Шмид с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Зайвальд сделал скидку в центр к линии вратарской, тут уже включились защитники сборной Казахстана и выбили мяч подальше от своих владений.

15' Виммер совершил проход по левой половине поля, а затем Патрик от радиуса штрафной площади плотно пробил под перекладину, Покатилов грамотно сыграл по позиции и отбил мяч на угловой.

14' Пош при развитии атаки по правому флангу отыгрался со Шмидом, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Прасс пробил по воротам, на этот раз Астанов удачно блокировал попытку.

13' Самородов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Аймбетов головой под давлением соперника пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели.

12' Дарабаев из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Австрии.

11' Прасс со стандарта как-то совсем замысловато покатил мяч к радиусу штрафной площади, в итоге австрийцы при розыгрыше обманули сами себя.

10' Дарабаев на левой половине поля огрел по ногам Виммера. Австрия заработала достаточно неплохой стандарт.

9' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Прассу по левому флангу, Александр из последних сил догнал мяч у лицевой линии поля и выбил его в аут.

8' Шмид из глубины поля получил заброс на ход по правому флангу, Романо поторопился с переводом мяча в штрафную площадь, в итоге мяч свалился у него с ноги и полетел в руки Покатилову.

7' Шмид с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баумгартнер головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

6' Быстро возобновилась у нас игра. Пош уже совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Касым на этот раз сыграл не очень удачно и выбил мяч на угловой.

5' Дансо под давлением соперника выбивая мяч на половину поля сборной Казахстана зарядил в Зайвальда, который был рядом, на холодной погоде это конечно же особенно неприятно.

4' Зайвальд подкараулил отскок мяча на правой половине поля и из-за пределов штрафной площади в касание пробил по воротам, Касым грамотно сыграл в обороне и принял мяч на себя.

3' Пош с правого фланга выполнил безадресную подачу в центр к линии вратарской, Покатилов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

2' Самородов совершил рывок по левому флангу, но Максим действовал не особо расторопно, Дансо в итоге успел накрыть соперника и перехватил мяч.