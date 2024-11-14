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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Казахстан
FIFA #107
0:2
Второй тайм: 46'
Австрия
FIFA #23
0'
0:1
15' Гол
Баумгартнер Кристоф
23' Красная карточка
Марочкин Александр
0:2
25' Гол
Грегорич Михаэль

Ход матча

15'
0:1
Баумгартнер Кристоф
(Пош Штефан)
23'
Марочкин Александр
 
25'
0:2
Грегорич Михаэль
25'
Жумаханов Адильбек
Исламхан Бауыржан
 
46'
Каримов Рамазан
Аймбетов Абат
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 166 Количество передач 291
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 131
Казахстан 6.1% (8)
X 10.7% (14)
Австрия 83.2% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Казахстан
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Покатилов
Стас
4
Астанов
Султанбек
6
Касым
Алибек
22
Марочкин
Александр
11
Вороговский
Ян
7
Дарабаев
Аслан
8
Тагыберген
Асхат
19
Зайнутдинов
Бактиёр
9
Исламхан
Бауыржан
10
Самородов
Максим
17
Аймбетов
Абат
1
Шлагер
Александер
5
Пош
Штефан
4
Дансо
Кевин
15
Линхарт
Филипп
8
Прасс
Александр
20
Лаймер
Конрад
6
Зайвальд
Николас
18
Шмид
Романо
19
Баумгартнер
Кристоф
21
Виммер
Патрик
11
Грегорич
Михаэль
Казахстан
4-2-3-1
Австрия
4-2-3-1

История личных встреч

Казахстан
Австрия

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
4:0
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:0
Е2
0:0
Е2
2:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

3.33
0

Среднее время на гол

27
0

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 2 0.4
Баумгартнер Кристоф 2 0.4
Арнаутович Марко 2 (1) 0.4
Грегорич Михаэль 2 0.4
Линхарт Филипп 2 0.4
Пош Штефан 1 0.2
Лаймер Конрад 1 0.2
Зайдль Маттиас 1 0.2
Шмид Романо 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Виммер Патрик 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Алип Нуралы 2 0
Чесноков Ислам 2 0
Марочкин Александр 0 1
Малый Сергей 1 0
Исламхан Бауыржан 1 0
Касым Алибек 1 0
Быстров Марат 1 0
Абикен Айбол 1 0
Астанов Султанбек 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвене Филлипп 2 0
Прасс Александр 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пош Штефан 1 0

Результаты матчей

Казахстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Австрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Австрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
9
Казахстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Австрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Казахстан - Словения 0:1 Австрия - Казахстан 4:0 Словения - Казахстан 3:0 Казахстан - Норвегия 0:0
Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1
Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Австрия - Норвегия 5:1 Австрия - Казахстан 4:0 Норвегия - Австрия 2:1 Словения - Австрия 1:1
Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1

Результаты матчей

Казахстан
Австрия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Казахстан
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2:0 5 3 1 1 13 - 4 10
2.
Словения
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Норвегия
 4 2 1 1 6 - 6 7
4.
Казахстан
 0:2 5 0 1 4 0 - 10 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2:0 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Норвегия
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Словения
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Казахстан
 0:2 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Словения
 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
Норвегия
 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Казахстан
 0:2 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает Казахстан, чтобы попытаться всё же как-то вернуться в игру в этом противостоянии. В целом, для команда Станислава Черчесова будет не так плохо уже хотя бы избежать разгрома, учитывая, что Австрия довольно уверенно чувствует себя на поле. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Австрия в Алматы без особого труда обыгрывает Казахстан. Команда Станислава Черчесова с середины первого тайма играет в меньшинстве, а поэтому вытащить матч с 0:2 в этот вечер уже практически нереально. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот сборной Казахстана. Шмид выполнил подачу на ближний угол вратарской, Грегорич сделал скидку в центр штрафной площади, Лаймер головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
  • 45'
    Зайнутдинов на половине поля соперника обыграл Баумгартнера и из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Штанга
    45'
    Лаймер подключился к атаке и из радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, Покатилов неудачно отбил мяч на левый угол штрафной площади, Виммер в касание при игре на добивании направил мяч в ближний для себя угол ворот, но угодил в штангу. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Мариан Барбу к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Баумгартнер от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Прасс подключился к атаке и в касание сделал прострел на дальний угол вратарской, Пош не успел к мячу, будет удар от ворот. 
  • 43'
    Игроки сборной Австрии спокойно катают мяч в центре поля и уже по большей части ждут свистка на перерыв. 
  • Опасный момент
    42'
    Шмид с правого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Баумгартнер сделал скидку чуть назад на Виммера, Патрик в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 41'
    Тагыберген с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у капитана сборной Казахстана и полетел в руки Шлагеру.
  • Фол, нарушение
    40'
    Вновь Зайнутдинову досталось по ногам в центре поля. Вновь Казахстан долго разыгрывал стандарт. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Виммер в центре поля нарушил правила против Зайнутдинова. Игроки сборной Казахстана не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 38'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Аймбетову по центру, Абат зацепился за мяч и попытался убежать в атаку по правой половине поля, Дансо догнал форварда сборной Казахстана и в итоге перехватил мяч. 
  • 37'
    Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, пока что сборная Австрии спокойно ведёт дело к победе по итогам первой половины матча. 
  • 36'
    Баумгартнер теперь уже отыгрался со Шмидом у линии штрафной площади, а затем Кристоф с правой половины поля на исполнение пробил в ближний угол ворот, Покатилов в прыжке спокойно поймал мяч. 
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    • 35'
      Поднялся Аймбетов после паузы, первый тайм форвард сборной Казахстана всё же попытается доиграть, а дальше уже будет видно. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Аймбетов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Мариан Барбу остановил игру, вышли на поле врачи сборной Казахстана. 
    • Офсайд
      33'
      Грегорич при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Баумгартнером, который заранее забежал в штрафную площадь и в итоге Кристоф оказался в офсайде. 
    • Опасный момент
      32'
      Прасс разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Виммер опередил Астанова, а затем в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • 31'
      Сборная Австрии после второго забитого мяча стала играть уже в своё удовольствие, а вот Казахстан в меньшинстве пока что про собственные атаки практически не думает. 
    • 30'
      Пош в очередной раз совершил рывок по правому флангу, а затем Стефан выполнил подачу в центр штрафной площади, Виммер не смог сделать скидку на Грегорича, в итоге игроки сборной Казахстана на этот раз отбились более-менее уверенно. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Дансо в центре поля нарушил правила против Аймбетова. Игроки сборной Казахстана не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Замена
      28'
      В составе сборной Казахстана произошла замена. Вместо Бауыржана Исламхана на поле вышел Адильбек Жумаханов. 
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Грегорич!!! Михаэль Грегорич со стандарта очень хорошо пробил в правый угол ворот, Покатилов не сразу среагировал и в итоге не смог спасти свою команду, мяч влетел под штангу. 
    • Красная карточка
      26'
      Удаление в составе сборной Казахстана! Александр Марочки на левой половине поля у своей штрафной площади после ошибки при обработке мяча вынужден был спасать ситуацию и схватил руками за корпус Баумгартнера. Мариан Барбу не стал прощать защитника и показал Марочкину прямую красную карточку. 
    • 25'
      Лаймер и Виммер не разобрались между собой при развитии атаки по правой половине поля, в итоге получилась передача в руки Покатилову. 
    • 24'
      Шмид с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Зайнутдинов отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Прасс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тагыбергена. 
    • Фол, нарушение
      22'
      С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской, Зайнутдинов в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Поша. 
    • Опасный момент
      21'
      Тагыберген выиграл борьбу за мяч на половине поля соперника и решился на дальний удар в правый угол ворот, Шлагер в прыжке отбил мяч на правый фланг. 
    • 20'
      Достаточно быстро удалось сборной Австрии открыть счёт в матче, Казахстан не смог устоять под регулярным давлением соперника. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Баумгартнер!!! Пош с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Баумгартнер удачно подключился к атаке, Кристоф спокойно подработал мяч, далее Баумгартнер на ложном замахе убрал Касыма, а затем на исполнение отправил мяч под левую штангу. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Прасс в центре поля нарушил правила против Астанова. Игроки сборной Казахстана довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 17'
      Виммер с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Покатилов уверенно сыграл на выходе и в итоге перехватил мяч. 
    • Угловой
      16'
      Шмид с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Зайвальд сделал скидку в центр к линии вратарской, тут уже включились защитники сборной Казахстана и выбили мяч подальше от своих владений. 
    • Опасный момент
      15'
      Виммер совершил проход по левой половине поля, а затем Патрик от радиуса штрафной площади плотно пробил под перекладину, Покатилов грамотно сыграл по позиции и отбил мяч на угловой. 
    • 14'
      Пош при развитии атаки по правому флангу отыгрался со Шмидом, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Прасс пробил по воротам, на этот раз Астанов удачно блокировал попытку. 
    • 13'
      Самородов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Аймбетов головой под давлением соперника пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 12'
      Дарабаев из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Австрии. 
    • 11'
      Прасс со стандарта как-то совсем замысловато покатил мяч к радиусу штрафной площади, в итоге австрийцы при розыгрыше обманули сами себя. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Дарабаев на левой половине поля огрел по ногам Виммера. Австрия заработала достаточно неплохой стандарт. 
    • 9'
      Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Прассу по левому флангу, Александр из последних сил догнал мяч у лицевой линии поля и выбил его в аут. 
    • 8'
      Шмид из глубины поля получил заброс на ход по правому флангу, Романо поторопился с переводом мяча в штрафную площадь, в итоге мяч свалился у него с ноги и полетел в руки Покатилову. 
    • Угловой
      7'
      Шмид с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баумгартнер головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 6'
      Быстро возобновилась у нас игра. Пош уже совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Касым на этот раз сыграл не очень удачно и выбил мяч на угловой. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Дансо под давлением соперника выбивая мяч на половину поля сборной Казахстана зарядил в Зайвальда, который был рядом, на холодной погоде это конечно же особенно неприятно. 
    • 4'
      Зайвальд подкараулил отскок мяча на правой половине поля и из-за пределов штрафной площади в касание пробил по воротам, Касым грамотно сыграл в обороне и принял мяч на себя. 
    • 3'
      Пош с правого фланга выполнил безадресную подачу в центр к линии вратарской, Покатилов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 2'
      Самородов совершил рывок по левому флангу, но Максим действовал не особо расторопно, Дансо в итоге успел накрыть соперника и перехватил мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня обе команды покажут неплохой футбол, но конечно же нельзя исключать, что команда Станислава Черчесова будет делать ставку на прагматичный результат, чтобы хотя бы не проиграть дома. 
    • Второй тайм
    • 46'
      Аймбетов Абат получил легкую травму, и его заменил Каримов Рамазан.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Казахстан 0:2 Австрия

    Исход игры
    Казахстан
    6.7% (9)
    Ничья
    10.4% (14)
    Австрия
    82.8% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (62)
    Нет
    45.61% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Австрия
    28.4% (38)
    0:2 Австрия
    20.9% (28)
    0:1 Австрия
    9.7% (13)
    1:3 Австрия
    7.5% (10)
    0:3 Австрия
    6.7% (9)
    1:1 Ничья
    6.7% (9)
    2:1 Казахстан
    1.5% (2)
    2:0 Казахстан
    1.5% (2)
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