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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Казахстан
FIFA #107
 
Позже
Австрия
FIFA #23
Прогнозы 62
Казахстан 6.5% (4)
X 9.7% (6)
Австрия 83.9% (52)
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Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Австрия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Казахстан
Австрия

История личных встреч

Казахстан
Австрия

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
4:0
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:0
Е2
0:0
Е2
2:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

3.33
0

Среднее время на гол

27
0

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 2 0.5
Арнаутович Марко 2 (1) 0.5
Линхарт Филипп 2 0.5
Баумгартнер Кристоф 1 0.25
Грегорич Михаэль 1 0.25
Лаймер Конрад 1 0.25
Пош Штефан 1 0.25
Зайдль Маттиас 1 0.25
Шмид Романо 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Виммер Патрик 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Алип Нуралы 2 0
Чесноков Ислам 2 0
Малый Сергей 1 0
Исламхан Бауыржан 1 0
Касым Алибек 1 0
Быстров Марат 1 0
Абикен Айбол 1 0
Астанов Султанбек 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвене Филлипп 2 0
Прасс Александр 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пош Штефан 1 0

Результаты матчей

Казахстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Австрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Австрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
9
Казахстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Австрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Казахстан - Словения 0:1 Австрия - Казахстан 4:0 Словения - Казахстан 3:0 Казахстан - Норвегия 0:0
Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1
Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Австрия - Норвегия 5:1 Австрия - Казахстан 4:0 Норвегия - Австрия 2:1 Словения - Австрия 1:1
Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1

Результаты матчей

Казахстан
Австрия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Казахстан
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 4 2 1 1 11 - 4 7
2.
Словения
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Норвегия
 4 2 1 1 6 - 6 7
4.
Казахстан
 4 0 1 3 0 - 8 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Норвегия
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Словения
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Казахстан
 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 2 1 0 1 1 - 3 3
2.
Австрия
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Норвегия
 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Казахстан
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 62
    Казахстан 6.5% (4)
    X 9.7% (6)
    Австрия 83.9% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Австрия
    9.93
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    Прогнозы на матч Казахстан - Австрия

    Исход игры
    Казахстан
    6.5% (4)
    Ничья
    9.7% (6)
    Австрия
    83.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.46% (32)
    Меньше
    47.54% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    57.38% (35)
    Нет
    42.62% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Австрия
    32.3% (20)
    0:2 Австрия
    27.4% (17)
    1:1 Ничья
    9.7% (6)
    1:3 Австрия
    8.1% (5)
    0:1 Австрия
    8.1% (5)
    0:3 Австрия
    4.8% (3)
    2:1 Казахстан
    3.2% (2)
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    Казахстан
    Австрия
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