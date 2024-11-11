Тур: 5. Стадион: Центральный стадион Алматы.
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Главный тренер: Черчесов Станислав
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Казахстан
Австрия
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
10
0
Голов в среднем за матч
3.33
0
Среднее время на гол
27
0
Всего голов
10
0
Голов в среднем за матч
2
0
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Марсель
|2
|0.5
|Арнаутович Марко
|2 (1)
|0.5
|Линхарт Филипп
|2
|0.5
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.25
|Грегорич Михаэль
|1
|0.25
|Лаймер Конрад
|1
|0.25
|Пош Штефан
|1
|0.25
|Зайдль Маттиас
|1
|0.25
|Шмид Романо
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
Карточки
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Алип Нуралы
|2
|0
|Чесноков Ислам
|2
|0
|Малый Сергей
|1
|0
|Исламхан Бауыржан
|1
|0
|Касым Алибек
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Абикен Айбол
|1
|0
|Астанов Султанбек
|1
|0
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвене Филлипп
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
Результаты матчей
Казахстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Австрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Австрия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
9
Казахстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Австрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Казахстан - Словения 0:1 Австрия - Казахстан 4:0 Словения - Казахстан 3:0 Казахстан - Норвегия 0:0
Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1
Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Австрия - Норвегия 5:1 Австрия - Казахстан 4:0 Норвегия - Австрия 2:1 Словения - Австрия 1:1
Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1
Результаты матчей
Казахстан
Австрия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Казахстан
Австрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига B. Группа 3
Лига B. Группа 3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Казахстан - Австрия
Исход игры
Казахстан
6.5% (4)
Ничья
9.7% (6)
Австрия
83.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
52.46% (32)
Меньше
47.54% (29)
Обе команды забьют
Да
57.38% (35)
Нет
42.62% (26)
Популярный счёт
1:2 Австрия
32.3% (20)
0:2 Австрия
27.4% (17)
1:1 Ничья
9.7% (6)
1:3 Австрия
8.1% (5)
0:1 Австрия
8.1% (5)
0:3 Австрия
4.8% (3)
2:1 Казахстан
3.2% (2)
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