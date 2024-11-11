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Тур: 5. Стадион: .
Армения
FIFA #99
 
Позже
Фарерские острова
FIFA #138
Прогнозы 64
Армения 96.9% (62)
X 3.1% (2)
Фарерские острова 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Фарерские острова
6.70
4.00
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6.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Армения
Фарерские острова

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.5
Бичахчян Ваан 1 0.25
Сперцян Эдуард 1 0.25
Манвелян Гор 1 0.25
Тикнизян Наир 0 0
Ранос Грант-Леон 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беньяминсен Янн 1 0.25
Бьярталид Йоаннес 1 0.25
Серенсен Ханус 1 0.25
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.25
Ольсен Брандур 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 1 0
Чалышир Андре 1 0
Селараян Лукас 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Иву Угочукву 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мурадян Сергей 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Петерсен Петур 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Чуквуди Сэмюэл 1 0
Эдмундссон Андриас 1 0
Хокан Эриксон 1 0

Результаты матчей

Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Армения - Северная Македония 0:2 Фарерские острова - Армения 2:2 Северная Македония - Армения 2:0 Армения - Латвия 4:1
Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2
Фарерские острова
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Фарерские острова - Латвия 1:1 Фарерские острова - Армения 2:2 Латвия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1
Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0

Результаты матчей

Армения
Фарерские острова

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Армения
Фарерские острова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Армения
 4 1 1 2 6 - 7 4
3.
Латвия
 4 1 1 2 3 - 8 4
4.
Фарерские острова
 4 0 3 1 4 - 5 3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Армения
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Латвия
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Фарерские острова
 3 0 3 0 4 - 4 3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Армения
 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Латвия
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Фарерские острова
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Фарерские острова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2024, осталось 2 дня 11 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 64
    Армения 96.9% (62)
    X 3.1% (2)
    Фарерские острова 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Фарерские острова
    6.70
    4.00
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    Прогнозы на матч Армения - Фарерские острова

    Исход игры
    Армения
    96.9% (62)
    Ничья
    3.1% (2)
    Фарерские острова
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (23)
    Меньше
    61.67% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (18)
    Нет
    70% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Армения
    39.1% (25)
    2:1 Армения
    20.3% (13)
    1:0 Армения
    18.8% (12)
    3:0 Армения
    7.8% (5)
    3:1 Армения
    3.1% (2)
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    Армения
    Фарерские острова
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