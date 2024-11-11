Тур: 5. Стадион: Республиканский стадион.
История личных встреч
Армения
Фарерские острова
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|2
|0.5
|Бичахчян Ваан
|1
|0.25
|Сперцян Эдуард
|1
|0.25
|Манвелян Гор
|1
|0.25
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Ранос Грант-Леон
|0
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беньяминсен Янн
|1
|0.25
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0.25
|Серенсен Ханус
|1
|0.25
|Давидсен Вильормур
|1 (1)
|0.25
|Ольсен Брандур
|0
|0
Карточки
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|1
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
|Мурадян Сергей
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Петерсен Петур
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Чуквуди Сэмюэл
|1
|0
|Эдмундссон Андриас
|1
|0
|Хокан Эриксон
|1
|0
Результаты матчей
Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Армения - Северная Македония 0:2 Фарерские острова - Армения 2:2 Северная Македония - Армения 2:0 Армения - Латвия 4:1
Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2
Фарерские острова
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Фарерские острова - Латвия 1:1 Фарерские острова - Армения 2:2 Латвия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1
Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0
Результаты матчей
Армения
Фарерские острова
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Армения
Фарерские острова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|4.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Армения - Фарерские острова
Исход игры
Армения
96.9% (62)
Ничья
3.1% (2)
Фарерские острова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.33% (23)
Меньше
61.67% (37)
Обе команды забьют
Да
30% (18)
Нет
70% (42)
Популярный счёт
2:0 Армения
39.1% (25)
2:1 Армения
20.3% (13)
1:0 Армения
18.8% (12)
3:0 Армения
7.8% (5)
3:1 Армения
3.1% (2)
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