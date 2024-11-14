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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Греция
FIFA #42
0:1
Первый тайм: 26'
Англия
FIFA #4
0'
0:1
7' Гол
Уоткинс Олли
11' Желтая карточка
Беллингем Джуд
11' Желтая карточка
Галлахер Конор
22' Желтая карточка
Масурас Гиоргос

Ход матча

7'
0:1
Уоткинс Олли
(Мадуэке Нони)
11'
 
Беллингем Джуд
11'
 
Галлахер Конор
22'
Масурас Гиоргос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 136
Греция 5.1% (7)
X 12.5% (17)
Англия 82.4% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Греция
Ничья
Англия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Влаходимос
Одиссеас
15
Рота
Лазарос
4
Мавропанос
Константинос
3
Кулиеракис
Костас
21
Цимикас
Костас
23
Сиопис
Манолис
16
Зафеирис
Христос
7
Масурас
Гиоргос
11
Бакасетас
Тасос
19
Цолис
Христос
14
Павлидис
Вангелис
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Конса
Эзри
6
Гехи
Марк
3
Льюис
Рико
4
Галлахер
Конор
17
Джонс
Кёртис
23
Мадуэке
Нони
10
Беллингем
Джуд
11
Гордон
Энтони
18
Уоткинс
Олли
Греция
4-2-3-1
Англия
4-2-3-1

История личных встреч

Греция
Англия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 0.6
Павлидис Вангелис 2 0.4
Бакасетас Тасос 1 0.2
Цолис Христос 1 0.2
Манталос Петрос 1 0.2
Пелкас Димитрис 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райс Деклан 2 0.4
Кейн Гарри 2 0.4
Грилиш Джек 2 0.4
Уоткинс Олли 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 1 0.2
Беллингем Джуд 1 0.2
Мадуэке Нони 0 0
Гомес Анхель 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курбелис Димитрис 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Пелкас Димитрис 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Цолис Христос 1 0
Зафеирис Христос 1 0
Константелиас Янис 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 1 0
Галлахер Конор 1 0
Сака Букайо 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Колвилл Леви 1 0
Майну Кобби 1 0

Результаты матчей

Греция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Греция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Англия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Ирландия 2:0 Англия - Греция 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Финляндия 3:0
Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2
Англия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Финляндия - Англия 1:3 Англия - Греция 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Ирландия - Англия 0:2
Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3

Результаты матчей

Греция
Англия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Греция
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 0:1 5 4 0 1 9 - 2 12
2.
Англия
 1:0 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Ирландия
 0:0 5 1 1 3 2 - 7 4
4.
Финляндия
 0:0 5 0 1 4 2 - 10 1

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 0:1 3 2 0 1 5 - 1 6
2.
Англия
 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Ирландия
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
4.
Финляндия
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1:0 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Греция
 0:1 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ирландия
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Финляндия
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Отобрал мяч в центре поля Сиопис и тут же забросил вперед на Масураса, но тот выпустил мяч за пределы поля.
  • 25'
    Длительное время  кружат гости у ворот соперника, но до опасных моментов дело уже давно не доходит.
  • 24'
    Отдавал пас с фланга Уокер в штрафную на Уоткинса, но тот пробить не смог в окружении двоих защитников.
  • Желтая карточка
    23'
    Снова Масурас грубо заехал по ногам сопернику, за что уже здесь был наказан желтой карточкой.
  • 22'
    В центре поля Масурас уложил на газон в силовой борьбе Льюиса. Штрафной удар исполнять будут англичане.
  • 21'
    Отдавал пас Уокер по флангу на ход Гордону, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии. 
  • 20'
    Цимикас протащил мяч по флангу и отдал в штрафную на Павлидиса, но того от мяча оттеснил корпусом защитник.
  • 19'
    После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной, где после серии рикошетов пробил Гордон, но судья зафиксировал фол в атаке.
  • 18'
    Ушел финтом от двоих соперником по флангу Гордон, после чего пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 17'
    С угла поля навесил Рота на дальнюю штангу, но спокойно на выходе кулаком вынес сферу подальше Пикфорд.
  • 16'
    Оказался на газоне Цимикас в силовой борьбе против Галлахера на фланге. Штрафной удар исполнять будут греки.
  • 15'
    Продавил соперника вновь по флангу Мадуэке и прострелил в центр штрафной, но этот пас перехватил Кулиеракис.
  • 14'
    Павлидис в центре поля заехал по ногам Консе. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Англии.
  • Желтая карточка
    13'
    В центре поля грубо налетел на соперника Галлахер в подкате. Судья снова показал желтую карточку нрашуителю.
  • Желтая карточка
    12'
    Слишком активно высказывал недовольство действиями арбитра Беллингем, за что тут же был наказан "горчичником".
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    • 11'
      Отдавал пас по флангу Беллингем в штрафную на Уоткинса, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за лицевую линию.
    • 10'
      Сместился Гордон с левого фланга в штрафную, но напоролся на Масураса, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • 9'
      Диагональ исполнял Конса на левый фланг, куда Гордон забегал, но выпустил он сферу за пределы поля.
    • 8'
      Забросил по флангу Зафеирис на ход Цолису, но тот в борьбе против Уокера нарушил правила, что не осталось без внимания арбитра.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Олли Уоткинс! Смогли быстро открыть счёт в матче англичане. Продавил соперника по флангу Мауэке и от лицевой линии прострелил в центр вратарской, где без сопротивления Уоткинс протолкнул снаряд в сетку. 
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Мадуэке в борьбе против Цимикаса, но судья тут же назначил штрафной удар.
    • 5'
      Проникающий пас исполнял Масурас в штрафную на ход Палидису, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 4'
      Забросил в штрафную соперника Мадуэке на ход Уоткинсу, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.
    • 3'
      Прострелил с фланга в центр штрафной Гордон на Мадуэке, но выстрел последнего заблокировал защитник.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал наш поединок. С центра поля разыграли футболисты сборной Англии!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Греция 0:1 Англия

    Исход игры
    Греция
    5.1% (7)
    Ничья
    12.5% (17)
    Англия
    82.4% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    41.9% (57)
    0:1 Англия
    12.5% (17)
    1:1 Ничья
    9.6% (13)
    0:2 Англия
    6.6% (9)
    1:3 Англия
    5.9% (8)
    2:3 Англия
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Греция
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