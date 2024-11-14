Цимикас протащил мяч по флангу и отдал в штрафную на Павлидиса, но того от мяча оттеснил корпусом защитник.

Отдавал пас Уокер по флангу на ход Гордону, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии.

В центре поля Масурас уложил на газон в силовой борьбе Льюиса. Штрафной удар исполнять будут англичане.

Снова Масурас грубо заехал по ногам сопернику, за что уже здесь был наказан желтой карточкой.

Отдавал пас с фланга Уокер в штрафную на Уоткинса, но тот пробить не смог в окружении двоих защитников.

Длительное время кружат гости у ворот соперника, но до опасных моментов дело уже давно не доходит.

Отобрал мяч в центре поля Сиопис и тут же забросил вперед на Масураса, но тот выпустил мяч за пределы поля.

Слишком активно высказывал недовольство действиями арбитра Беллингем, за что тут же был наказан "горчичником".

В центре поля грубо налетел на соперника Галлахер в подкате. Судья снова показал желтую карточку нрашуителю.

Павлидис в центре поля заехал по ногам Консе. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Англии.

Продавил соперника вновь по флангу Мадуэке и прострелил в центр штрафной, но этот пас перехватил Кулиеракис.

Оказался на газоне Цимикас в силовой борьбе против Галлахера на фланге. Штрафной удар исполнять будут греки.

С угла поля навесил Рота на дальнюю штангу, но спокойно на выходе кулаком вынес сферу подальше Пикфорд.

Ушел финтом от двоих соперником по флангу Гордон, после чего пробил по воротам, но не попал в створ.

После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной, где после серии рикошетов пробил Гордон, но судья зафиксировал фол в атаке.

11' Отдавал пас по флангу Беллингем в штрафную на Уоткинса, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за лицевую линию.

10' Сместился Гордон с левого фланга в штрафную, но напоролся на Масураса, который в чистом подкате отобрал мяч.

9' Диагональ исполнял Конса на левый фланг, куда Гордон забегал, но выпустил он сферу за пределы поля.

8' Забросил по флангу Зафеирис на ход Цолису, но тот в борьбе против Уокера нарушил правила, что не осталось без внимания арбитра.

7' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Олли Уоткинс! Смогли быстро открыть счёт в матче англичане. Продавил соперника по флангу Мауэке и от лицевой линии прострелил в центр вратарской, где без сопротивления Уоткинс протолкнул снаряд в сетку.

6' В центре поля получил по ногам Мадуэке в борьбе против Цимикаса, но судья тут же назначил штрафной удар.

5' Проникающий пас исполнял Масурас в штрафную на ход Палидису, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

4' Забросил в штрафную соперника Мадуэке на ход Уоткинсу, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.

3' Прострелил с фланга в центр штрафной Гордон на Мадуэке, но выстрел последнего заблокировал защитник.