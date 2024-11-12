Тур: 5. Стадион: Калеви Кескстаадион.
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Главный тренер: Джованович Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Карсли Ли
История личных встреч
Греция
Англия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|3
|0.75
|Павлидис Вангелис
|2
|0.5
|Бакасетас Тасос
|1
|0.25
|Цолис Христос
|1
|0.25
|Манталос Петрос
|1
|0.25
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райс Деклан
|2
|0.5
|Кейн Гарри
|2
|0.5
|Грилиш Джек
|2
|0.5
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.25
|Беллингем Джуд
|1
|0.25
|Уоткинс Олли
|0
|0
|Гомес Анхель
|0
|0
|Мадуэке Нони
|0
|0
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Зафеирис Христос
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Колвилл Леви
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
Результаты матчей
Греция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Греция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Англия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Ирландия 2:0 Англия - Греция 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Финляндия 3:0
Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2
Англия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Финляндия - Англия 1:3 Англия - Греция 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Ирландия - Англия 0:2
Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3
Результаты матчей
Греция
Англия
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Греция
Англия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Греция - Англия
Исход игры
Греция
1.6% (1)
Ничья
7.9% (5)
Англия
90.5% (57)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (38)
Меньше
35.59% (21)
Обе команды забьют
Да
72.88% (43)
Нет
27.12% (16)
Популярный счёт
1:2 Англия
47.6% (30)
0:1 Англия
12.7% (8)
0:2 Англия
11.1% (7)
1:1 Ничья
7.9% (5)
1:3 Англия
6.3% (4)
2:3 Англия
4.8% (3)
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