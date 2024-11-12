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Тур: 5. Стадион: .
Греция
FIFA #42
 
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Англия
FIFA #4
Прогнозы 63
Греция 1.6% (1)
X 7.9% (5)
Англия 90.5% (57)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Греция
Англия

История личных встреч

Греция
Англия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 0.75
Павлидис Вангелис 2 0.5
Бакасетас Тасос 1 0.25
Цолис Христос 1 0.25
Манталос Петрос 1 0.25
Пелкас Димитрис 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райс Деклан 2 0.5
Кейн Гарри 2 0.5
Грилиш Джек 2 0.5
Александер-Арнольд Трент 1 0.25
Беллингем Джуд 1 0.25
Уоткинс Олли 0 0
Гомес Анхель 0 0
Мадуэке Нони 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курбелис Димитрис 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Пелкас Димитрис 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Цолис Христос 1 0
Зафеирис Христос 1 0
Константелиас Янис 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 1 0
Сака Букайо 1 0
Колвилл Леви 1 0
Майну Кобби 1 0

Результаты матчей

Греция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Греция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Греция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Англия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Ирландия 2:0 Англия - Греция 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Финляндия 3:0
Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2
Англия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Финляндия - Англия 1:3 Англия - Греция 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Ирландия - Англия 0:2
Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3

Результаты матчей

Греция
Англия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Греция
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Англия
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Ирландия
 4 1 0 3 2 - 7 3
4.
Финляндия
 4 0 0 4 2 - 10 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Англия
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Финляндия
 2 0 0 2 2 - 5 0
4.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Греция
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ирландия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Греция - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 63
    Греция 1.6% (1)
    X 7.9% (5)
    Англия 90.5% (57)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Греция
    Ничья
    Англия
    5.10
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    5.20
    1.88
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    Прогнозы на матч Греция - Англия

    Исход игры
    Греция
    1.6% (1)
    Ничья
    7.9% (5)
    Англия
    90.5% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (38)
    Меньше
    35.59% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (43)
    Нет
    27.12% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    47.6% (30)
    0:1 Англия
    12.7% (8)
    0:2 Англия
    11.1% (7)
    1:1 Ничья
    7.9% (5)
    1:3 Англия
    6.3% (4)
    2:3 Англия
    4.8% (3)
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