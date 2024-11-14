Тур: 5. Стадион: Тодор Проески.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
13
Димоски
Боян
16
Алими
Исник
10
Барди
Энис
20
Миовски
Боян
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Алими ИсникПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Миовски БоянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эмини СеферПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
23 Камили ЛиримНападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вапне ЛукассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шитс ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Оролс ФренксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бирка ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николато Паоло
История личных встреч
Северная Македония
Латвия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миовски Боян
|2
|0.4
|Барди Энис
|2 (1)
|0.4
|Алими Исник
|1
|0.2
|Атанасов Яни
|1
|0.2
|Камили Лирим
|1
|0.2
|Элмас Эльиф
|1
|0.2
|Димитриевски Столе
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варславаyc Ренарс
|1
|0.2
|Шитс Дарио
|1
|0.2
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Гутковский Владислав
|0
|0
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайков Джоко
|1
|1
|Серафимов Никола
|2
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Ильязовски Ахмед
|1
|0
|Димоски Боян
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Вапне Лукасс
|1
|0
Результаты матчей
Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Латвия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Северная Македония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Латвия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
1
Северная Македония
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Латвия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
67%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Армения - Северная Македония 0:2 Латвия - Северная Македония 0:3 Северная Македония - Армения 2:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1
Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1
Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фарерские острова - Латвия 1:1 Латвия - Северная Македония 0:3 Латвия - Фарерские острова 1:0 Армения - Латвия 4:1
Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1
Результаты матчей
Северная Македония
Латвия
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Северная Македония
Латвия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|3.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|4.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Македония 0:0 Латвия
Исход игры
Северная Македония
88.8% (103)
Ничья
8.6% (10)
Латвия
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (44)
Меньше
59.26% (64)
Обе команды забьют
Да
39.81% (43)
Нет
60.19% (65)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
30.2% (35)
2:1 Северная Македония
21.6% (25)
1:0 Северная Македония
19% (22)
3:0 Северная Македония
6% (7)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Северная Македония
5.2% (6)
4:1 Северная Македония
1.7% (2)
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