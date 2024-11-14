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Тур: 5. Стадион: .
Северная Македония
FIFA #69
0:0
Первый тайм: 26'
Латвия
FIFA #137
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 116
Северная Македония 88.8% (103)
X 8.6% (10)
Латвия 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Латвия
7.75
4.30
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8.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
13
Димоски
Боян
4
Серафимов
Никола
5
Зайков
Джоко
8
Алиоски
Эгзиян
7
Элмас
Эльиф
16
Алими
Исник
10
Барди
Энис
11
Чурлинов
Дарко
20
Миовски
Боян
9
Трайковски
Александар
23
Матревицс
Рихардс
13
Юрковскис
Райвис
5
Черномордийс
Антонийс
3
Ягодинский
Виталий
11
Савалниекс
Робертс
16
Яунземс
Алвис
17
Вапне
Лукасс
15
Зеленков
Дмитрий
14
Цыганик
Андрей
7
Дашкевич
Эдуард
18
Шитс
Дарио
Северная Македония
4-3-3
Латвия
3-5-1-1

История личных встреч

Северная Македония
Латвия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:3
Е2
0:2
Е2
3:1
ММ
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миовски Боян 2 0.4
Барди Энис 2 (1) 0.4
Алими Исник 1 0.2
Атанасов Яни 1 0.2
Камили Лирим 1 0.2
Элмас Эльиф 1 0.2
Димитриевски Столе 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варславаyc Ренарс 1 0.2
Шитс Дарио 1 0.2
Цыганик Андрей 0 0
Гутковский Владислав 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайков Джоко 1 1
Серафимов Никола 2 0
Алими Исник 1 0
Ристовски Милан 1 0
Миовски Боян 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Димоски Боян 1 0
Манев Йован 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 2 0
Цыганик Андрей 1 0
Вапне Лукасс 1 0

Результаты матчей

Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Латвия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Северная Македония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Латвия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
1
Северная Македония
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Латвия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
67%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Армения - Северная Македония 0:2 Латвия - Северная Македония 0:3 Северная Македония - Армения 2:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1
Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1
Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фарерские острова - Латвия 1:1 Латвия - Северная Македония 0:3 Латвия - Фарерские острова 1:0 Армения - Латвия 4:1
Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1

Результаты матчей

Северная Македония
Латвия

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Северная Македония
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
2.
Фарерские острова
 5 1 3 1 5 - 5 6
3.
Латвия
 0:0 5 1 2 2 3 - 8 5
4.
Армения
 5 1 1 3 6 - 8 4

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Латвия
 0:0 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
Армения
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Фарерские острова
 3 0 3 0 4 - 4 3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Фарерские острова
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Латвия
 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2
4.
Армения
 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 116
Северная Македония 88.8% (103)
X 8.6% (10)
Латвия 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Латвия
7.75
4.30
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Северная Македония 0:0 Латвия

Исход игры
Северная Македония
88.8% (103)
Ничья
8.6% (10)
Латвия
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (44)
Меньше
59.26% (64)
Обе команды забьют
Да
39.81% (43)
Нет
60.19% (65)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
30.2% (35)
2:1 Северная Македония
21.6% (25)
1:0 Северная Македония
19% (22)
3:0 Северная Македония
6% (7)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Северная Македония
5.2% (6)
4:1 Северная Македония
1.7% (2)
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