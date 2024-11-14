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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Северная Македония
FIFA #69
1:0
Конец матча
Латвия
FIFA #137
0'
30' Желтая карточка
Савалниекс Робертс
54' Желтая карточка
Серафимов Никола
55' Желтая карточка
Зайков Джоко
1:0
57' Гол
Серафимов Никола
84' Желтая карточка
Гутковский Владислав
90' Желтая карточка
Велкоски Дарко
90'+7

Ход матча

24'
Камили Лирим
Элмас Эльиф
 
30'
 
Савалниекс Робертс
54'
Серафимов Никола
 
55'
Зайков Джоко
 
57'
Серафимов Никола
1:0
58'
Ристовски Милан
Чурлинов Дарко
 
58'
Митровски Димитар
Димоски Боян
 
64'
 
Кристерс Тоберс
Савалниекс Робертс
64'
 
Мельникс Денис
Яунземс Алвис
64'
 
Варславаyc Ренарс
Вапне Лукасс
71'
 
Робертс Улдрикис
Дашкевич Эдуард
71'
 
Гутковский Владислав
Шитс Дарио
78'
Ашковски Стефан
Алиоски Эгзиян
 
78'
Велкоски Дарко
Трайковски Александар
 
84'
 
Гутковский Владислав
90'
Велкоски Дарко
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 116
Северная Македония 88.8% (103)
X 8.6% (10)
Латвия 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
13
Димоски
Боян
4
Серафимов
Никола
5
Зайков
Джоко
8
Алиоски
Эгзиян
7
Элмас
Эльиф
16
Алими
Исник
10
Барди
Энис
11
Чурлинов
Дарко
20
Миовски
Боян
9
Трайковски
Александар
23
Матревицс
Рихардс
13
Юрковскис
Райвис
5
Черномордийс
Антонийс
3
Ягодинский
Виталий
11
Савалниекс
Робертс
16
Яунземс
Алвис
17
Вапне
Лукасс
15
Зеленков
Дмитрий
14
Цыганик
Андрей
7
Дашкевич
Эдуард
18
Шитс
Дарио
Северная Македония
4-3-3
Латвия
3-5-1-1

История личных встреч

Северная Македония
Латвия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:3
Е2
0:2
Е2
3:1
ММ
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миовски Боян 2 0.4
Барди Энис 2 (1) 0.4
Алими Исник 1 0.2
Атанасов Яни 1 0.2
Камили Лирим 1 0.2
Элмас Эльиф 1 0.2
Серафимов Никола 1 0.2
Димитриевски Столе 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варславаyc Ренарс 1 0.2
Шитс Дарио 1 0.2
Цыганик Андрей 0 0
Гутковский Владислав 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайков Джоко 2 1
Серафимов Никола 3 0
Алими Исник 1 0
Велкоски Дарко 1 0
Ристовски Милан 1 0
Миовски Боян 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Димоски Боян 1 0
Манев Йован 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 2 0
Савалниекс Робертс 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Гутковский Владислав 1 0
Вапне Лукасс 1 0

Результаты матчей

Северная Македония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Латвия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Северная Македония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Латвия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
1
Северная Македония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Латвия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
3
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Армения - Северная Македония 0:2 Латвия - Северная Македония 0:3 Северная Македония - Армения 2:0 Фарерские острова - Северная Македония 1:1
Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1
Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фарерские острова - Латвия 1:1 Латвия - Северная Македония 0:3 Латвия - Фарерские острова 1:0 Армения - Латвия 4:1
Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1

Результаты матчей

Северная Македония
Латвия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Северная Македония
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Фарерские острова
 5 1 3 1 5 - 5 6
3.
Армения
 5 1 1 3 6 - 8 4
4.
Латвия
 5 1 1 3 3 - 9 4

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Латвия
 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
Армения
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Фарерские острова
 3 0 3 0 4 - 4 3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Фарерские острова
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Армения
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Латвия
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Северная Македония Серафимов Никола 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 116
    Северная Македония 88.8% (103)
    X 8.6% (10)
    Латвия 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Латвия

    Исход игры
    Северная Македония
    88.8% (103)
    Ничья
    8.6% (10)
    Латвия
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (44)
    Меньше
    59.26% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    39.81% (43)
    Нет
    60.19% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Северная Македония
    30.2% (35)
    2:1 Северная Македония
    21.6% (25)
    1:0 Северная Македония
    19% (22)
    3:0 Северная Македония
    6% (7)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    3:1 Северная Македония
    5.2% (6)
    4:1 Северная Македония
    1.7% (2)
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