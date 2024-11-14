Джабер в контактной борьбе с Эрнандесом рассчитывал заработать угловой, однако арбитр указал на угол вратарской.

Баркола после заброса из глубины поля пробил головой с 13 метров, однако Перец отбил мяч из угла.

Олисе исполнил первый угловой в сегодняшнем матче, однако мяч перелетел через голову Упамекано.

Канте после передачи Баркола пробивал низом в дальний угол с левого края штрафной, однако Перец среагировал и вытащил мяч!

Конате после навеса Олисе с углового пробил головой, однако мяч прошел над перекладиной.

Абу-Фани требуется помощь врачей после игры локтем со стороны Канте, надо остановить кровь игроку гостевой команды.

Заброс на Заира-Эмери исполнили хозяева поля, однако Перец на выходе спокойно забрал мяч.

15' Поочередно команды пытаются строить свои атаки, пока получается так себе. Ждем, когда соперники начнут создавать моменты.

13' 61 на 39 по владению мячом к этой минуте, но никаких дивидендов французы пока извлечь не могут.

11' Напомним, что в октябрьском матче сборная Франции забила первый гол уже на седьмой минуте, но сегодня пока голом и не пахнет.

9' Пока у нас крайне спокойное начало, ничего интересного на поле не происходит.

7' Заир-Эмери попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч попал в защитника.

5' Гости попытались прорвать оборону французов по центру, однако Абада оказался в офсайде.

4' У сборной Израиля пока нет набранных очков, хотя они в каждом матче против фаворитов забивают по одному голу.