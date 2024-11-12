Тур: 5. Стадион: Стад де Франс.
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Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Франция
Израиль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|3 (1)
|0.75
|Баркола Бредли
|2
|0.5
|Дембеле Усман
|1
|0.25
|Гендузи Маттео
|1
|0.25
|Нкунку Кристофер
|1
|0.25
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.25
|Динь Люка
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0.5
|Гандельман Омри
|1
|0.25
|Шломо Раз
|0
|0
|Глух Оскар
|0
|0
Карточки
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчуамени Орельен
|1
|1
|Динь Люка
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ran Ben Shimon
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Джабер Махмуд
|1
|0
Результаты матчей
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Израиль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
0
Франция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Израиль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бельгия - Франция 1:2 Израиль - Франция 1:4 Франция - Бельгия 2:0 Франция - Италия 1:3
Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0
Израиль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Италия - Израиль 4:1 Израиль - Франция 1:4 Израиль - Италия 1:2 Бельгия - Израиль 3:1
Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1
Результаты матчей
Франция
Израиль
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Франция
Израиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Франция - Израиль
Исход игры
Франция
100% (59)
Ничья
0% (0)
Израиль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.1% (39)
Меньше
33.9% (20)
Обе команды забьют
Да
37.29% (22)
Нет
62.71% (37)
Популярный счёт
2:0 Франция
30.5% (18)
3:0 Франция
22% (13)
3:1 Франция
20.3% (12)
2:1 Франция
10.2% (6)
4:1 Франция
6.8% (4)
4:0 Франция
6.8% (4)
1:0 Франция
3.4% (2)
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