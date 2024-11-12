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Тур: 5. Стадион: .
Франция
FIFA #2
 
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Израиль
FIFA #81
Франция
Израиль

История личных встреч

Франция
Израиль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 3 (1) 0.75
Баркола Бредли 2 0.5
Дембеле Усман 1 0.25
Гендузи Маттео 1 0.25
Нкунку Кристофер 1 0.25
Камавинга Эдуардо 1 0.25
Динь Люка 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абу-Фани Мохаммад 2 0.5
Гандельман Омри 1 0.25
Шломо Раз 0 0
Глух Оскар 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчуамени Орельен 1 1
Динь Люка 2 0
Коне Куадио 2 0
Меньян Майк 1 0
Конате Ибраима 1 0
Салиба Вильям 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ran Ben Shimon 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Джабер Махмуд 1 0

Результаты матчей

Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Израиль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
0
Франция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Израиль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бельгия - Франция 1:2 Израиль - Франция 1:4 Франция - Бельгия 2:0 Франция - Италия 1:3
Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0
Израиль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Италия - Израиль 4:1 Израиль - Франция 1:4 Израиль - Италия 1:2 Бельгия - Израиль 3:1
Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1

Результаты матчей

Франция
Израиль

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Франция
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Франция
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Бельгия
 4 1 1 2 6 - 7 4
4.
Израиль
 4 0 0 4 4 - 13 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Бельгия
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Франция
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Израиль
 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Италия
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Бельгия
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Израиль
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



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    Франция 100% (59)
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    Прогнозы на матч Франция - Израиль

    Исход игры
    Франция
    100% (59)
    Ничья
    0% (0)
    Израиль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.1% (39)
    Меньше
    33.9% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    37.29% (22)
    Нет
    62.71% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    30.5% (18)
    3:0 Франция
    22% (13)
    3:1 Франция
    20.3% (12)
    2:1 Франция
    10.2% (6)
    4:1 Франция
    6.8% (4)
    4:0 Франция
    6.8% (4)
    1:0 Франция
    3.4% (2)
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    Франция
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