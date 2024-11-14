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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Словения
FIFA #52
1:1
Первый тайм: 27'
Норвегия
FIFA #48
0'
0:1
4' Гол
Нуса Антонио
19' Желтая карточка
Торбьерн Эггем
1:1
21' Пенальти
Шешко Беньямин

Ход матча

4'
0:1
Нуса Антонио
(Сорлот Александр)
19'
 
Торбьерн Эггем
21'
Шешко Беньямин
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 115
Словения 21.7% (25)
X 52.2% (60)
Норвегия 26.1% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Норвегия
3.35
3.35
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2.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
2
Карничник
Жан
21
Дркушич
Ваня
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
Макс
17
Млакар
Ян
18
Випотник
Жан
11
Шешко
Беньямин
1
Сельвик
Эгиль
16
Педерсен
Маркус
II
4
Эстигор
Лео
17
Торбьерн
Эггем
14
Рюэрсон
Юлиан
19
Доннум
Арон
8
Берге
Сандер
23
Йонсен
Лассер
Берг
7
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
20
Нуса
Антонио
Словения
4-4-2
Норвегия
4-3-3

История личных встреч

Словения
Норвегия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

52
210

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 4 (1) 0.8
Млакар Ян 1 0.2
Янжа Эрик 0 0
Целар Жан 0 0
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 0.6
Сорлот Александр 2 0.4
Хорн Майер 1 0.2
Нуса Антонио 1 0.2
Гундерсен Йостейн 0 0
Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иличич Йосип 1 0
Стоянович Петар 1 0
Янжа Эрик 1 0
Целар Жан 1 0
Млакар Ян 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 1 0
Ханче-Ольсен Андреас 1 0
Берге Сандер 1 0
Хорн Майер 1 0
Доннум Арон 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Норвегия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Норвегия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Словения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Норвегия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Казахстан - Словения 0:1 Норвегия - Словения 3:0 Словения - Казахстан 3:0 Словения - Австрия 1:1
Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1
Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Австрия - Норвегия 5:1 Норвегия - Словения 3:0 Норвегия - Австрия 2:1 Казахстан - Норвегия 0:0
Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2

Результаты матчей

Словения
Норвегия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Словения
Норвегия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 5 3 1 1 13 - 4 10
2.
Словения
 1:1 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Норвегия
 1:1 5 2 2 1 7 - 7 8
4.
Казахстан
 5 0 1 4 0 - 10 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Норвегия
 1:1 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Словения
 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Казахстан
 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Словения
 1:1 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
Норвегия
 1:1 3 0 2 1 2 - 6 2
4.
Казахстан
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
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    Прогнозы 115
    Словения 21.7% (25)
    X 52.2% (60)
    Норвегия 26.1% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Норвегия
    3.35
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения 1:1 Норвегия

    Исход игры
    Словения
    21.7% (25)
    Ничья
    52.2% (60)
    Норвегия
    26.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    84.4% (92)
    Нет
    15.6% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.7% (56)
    1:2 Норвегия
    16.5% (19)
    2:1 Словения
    11.3% (13)
    1:0 Словения
    6.1% (7)
    0:1 Норвегия
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Словения
    1.7% (2)
    0:2 Норвегия
    1.7% (2)
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