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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Словения
FIFA #52
1:4
Конец матча
Норвегия
FIFA #48
0'
0:1
4' Гол
Нуса Антонио
19' Желтая карточка
Торбьерн Эггем
1:1
21' Пенальти
Шешко Беньямин
1:2
45' Гол
Холанн Эрлинг
1:3
59' Гол
Нуса Антонио
1:4
82' Гол
Хёуге Йенс
90'+4

Ход матча

4'
0:1
Нуса Антонио
19'
 
Торбьерн Эггем
21'
Шешко Беньямин
1:1
45'
1:2
Холанн Эрлинг
(Берге Сандер)
46'
 
Торсбю Мортен
Доннум Арон
59'
1:3
Нуса Антонио
60'
 
Торстведт Кристиан
Йонсен Лассер Берг
70'
 
Хёуге Йенс
Нуса Антонио
72'
Целар Жан
Випотник Жан
 
72'
Ловрич Санди
Млакар Ян
 
72'
Брекало Давид
Карничник Жан
 
80'
Сешлар Свит
Стоянович Петар
 
81'
Куртич Ясмин
Гнезда-Черин Адам
 
82'
1:4
Хёуге Йенс
(Холанн Эрлинг)
86'
 
Ларсен Йорген
Холанн Эрлинг
87'
 
Грегерсен Стиан
Торбьерн Эггем

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 449 Количество передач 560
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 115
Словения 21.7% (25)
X 52.2% (60)
Норвегия 26.1% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
2
Карничник
Жан
21
Дркушич
Ваня
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
Макс
17
Млакар
Ян
18
Випотник
Жан
11
Шешко
Беньямин
1
Сельвик
Эгиль
16
Педерсен
Маркус
II
4
Эстигор
Лео
17
Торбьерн
Эггем
14
Рюэрсон
Юлиан
19
Доннум
Арон
8
Берге
Сандер
23
Йонсен
Лассер
Берг
20
Нуса
Антонио
7
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
Словения
4-4-2
Норвегия
4-4-2

История личных встреч

Словения
Норвегия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

52
210

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 5 (2) 1
Млакар Ян 1 0.2
Янжа Эрик 0 0
Целар Жан 0 0
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 4 0.8
Сорлот Александр 2 0.4
Нуса Антонио 2 0.4
Хорн Майер 1 0.2
Хёуге Йенс 1 0.2
Гундерсен Йостейн 0 0
Берге Сандер 0 0
Рюэрсон Юлиан 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иличич Йосип 1 0
Стоянович Петар 1 0
Янжа Эрик 1 0
Целар Жан 1 0
Млакар Ян 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 1 0
Ханче-Ольсен Андреас 1 0
Берге Сандер 1 0
Хорн Майер 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Доннум Арон 1 0

Результаты матчей

Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Норвегия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Словения
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Норвегия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
80%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Казахстан - Словения 0:1 Норвегия - Словения 3:0 Словения - Казахстан 3:0 Словения - Австрия 1:1
Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1
Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Австрия - Норвегия 5:1 Норвегия - Словения 3:0 Норвегия - Австрия 2:1 Казахстан - Норвегия 0:0
Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2

Результаты матчей

Словения
Норвегия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Словения
Норвегия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 5 3 1 1 13 - 4 10
2.
Норвегия
 5 3 1 1 10 - 7 10
3.
Словения
 5 2 1 2 6 - 8 7
4.
Казахстан
 5 0 1 4 0 - 10 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Норвегия
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Словения
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Казахстан
 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Норвегия
 3 1 1 1 5 - 6 4
3.
Словения
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Казахстан
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Северная Македония Серафимов Никола 3
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    Прогнозы 115
    Словения 21.7% (25)
    X 52.2% (60)
    Норвегия 26.1% (30)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения 1:4 Норвегия

    Исход игры
    Словения
    21.7% (25)
    Ничья
    52.2% (60)
    Норвегия
    26.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    84.4% (92)
    Нет
    15.6% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.7% (56)
    1:2 Норвегия
    16.5% (19)
    2:1 Словения
    11.3% (13)
    1:0 Словения
    6.1% (7)
    0:1 Норвегия
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Словения
    1.7% (2)
    0:2 Норвегия
    1.7% (2)
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