Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Сельвик Эгиль взял и забрал мяч на выходе

82' Г О О О О Л - Хёуге Йенс забивает с правой ноги!

82' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Стоянович Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Словения

77' Холанн Эрлинг из команды Норвегия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

75' Удар от ворот произведет Норвегия

74' Словения совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Словения совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Облак Ян взял и забрал мяч на выходе

71' Матч возобновлен

70' Нуса Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Педерсен Маркус II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Хорошую попытку сделал Торсбю Мортен . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Словения совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Словения совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Словения совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Словения

64' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Рюэрсон Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Словения совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

59' Г О О О О Л - Нуса Антонио забивает ударом с правой ноги!

58' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Словения совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Словения совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Словения совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Рюэрсон Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Словения совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Шешко Беньямин пробует нанести удар издали, но Эгиль Сельвик держит все под контролем

51' Словения совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Словения совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Словения