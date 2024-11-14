Тур: 5. Стадион: Стожице. Главный судья: Оливер Майкл
0'
0:1
4' ГолНуса Антонио
19' Желтая карточкаТорбьерн Эггем
1:1
21' ПенальтиШешко Беньямин
1:2
45' ГолХоланн Эрлинг
1:3
59' ГолНуса Антонио
1:4
82' ГолХёуге Йенс
90'+4
Ход матча
4'
0:1
19'
21'
1:1
45'
1:2
59'
1:3
82'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
449 Количество передач 560
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Облак
Ян
21
Дркушич
Ваня
13
Янжа
Эрик
17
Млакар
Ян
18
Випотник
Жан
19
Доннум
Арон
20
Нуса
Антонио
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
21 Дркушич ВаняЗащитник
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
-
18 Випотник ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
15 Сешлар СвитПолузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рослер КолинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хорн МайерПолузащитник
-
10 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
История личных встреч
Словения
Норвегия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.71
0.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
52
210
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шешко Беньямин
|5 (2)
|1
|Млакар Ян
|1
|0.2
|Янжа Эрик
|0
|0
|Целар Жан
|0
|0
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|4
|0.8
|Сорлот Александр
|2
|0.4
|Нуса Антонио
|2
|0.4
|Хорн Майер
|1
|0.2
|Хёуге Йенс
|1
|0.2
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
Карточки
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иличич Йосип
|1
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|1
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
Результаты матчей
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Норвегия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Словения
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Норвегия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
80%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Казахстан - Словения 0:1 Норвегия - Словения 3:0 Словения - Казахстан 3:0 Словения - Австрия 1:1
Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1
Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Австрия - Норвегия 5:1 Норвегия - Словения 3:0 Норвегия - Австрия 2:1 Казахстан - Норвегия 0:0
Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2
Результаты матчей
Словения
Норвегия
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Словения
Норвегия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
14
23
Лига B. Группа 3
Лига B. Группа 3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словения 1:4 Норвегия
Исход игры
Словения
21.7% (25)
Ничья
52.2% (60)
Норвегия
26.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
84.4% (92)
Нет
15.6% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.7% (56)
1:2 Норвегия
16.5% (19)
2:1 Словения
11.3% (13)
1:0 Словения
6.1% (7)
0:1 Норвегия
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Словения
1.7% (2)
0:2 Норвегия
1.7% (2)
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