Тур: 5. Стадион: им. короля Бодуэна.
История личных встреч
Бельгия
Италия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|2 (1)
|0.5
|Троссар Леандро
|1
|0.25
|Опенда Лои
|1
|0.25
|Тилеманс Юри
|1
|0.25
|Де Кёйпер Максим
|1
|0.25
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Фас Ваут
|0
|0
|Доку Жереми
|0
|0
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|3
|0.75
|Ретеги Матео
|2 (1)
|0.5
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.5
|Димарко Федерико
|1
|0.25
|Распадори Джакомо
|1
|0.25
|Кин Мойзе
|1
|0.25
|Камбьясо Андреа
|1
|0.25
|Удоджи Дестини
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|1
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Писилли Никколо
|1
|0
Результаты матчей
Бельгия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Италия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Бельгия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Италия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бельгия - Франция 1:2 Италия - Бельгия 2:2 Франция - Бельгия 2:0 Бельгия - Израиль 3:1
Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1
Италия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Италия - Израиль 4:1 Италия - Бельгия 2:2 Израиль - Италия 1:2 Франция - Италия 1:3
Швейцария - Италия 2:0 Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1
Результаты матчей
Бельгия
Италия
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бельгия
Италия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Бельгия - Италия
Исход игры
Бельгия
13.3% (8)
Ничья
50% (30)
Италия
36.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
50.85% (30)
Меньше
49.15% (29)
Обе команды забьют
Да
88.14% (52)
Нет
11.86% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (22)
1:2 Италия
31.7% (19)
2:2 Ничья
11.7% (7)
2:1 Бельгия
5% (3)
1:0 Бельгия
5% (3)
0:1 Италия
3.3% (2)
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