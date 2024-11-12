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Тур: 5. Стадион: .
Бельгия
FIFA #6
 
Позже
Италия
FIFA #9
Прогнозы 60
Бельгия 13.3% (8)
X 50% (30)
Италия 36.7% (22)
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Бельгия
Ничья
Италия
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бельгия
Италия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:2
ЛНУ
2:1
Е2
1:2
Е2
0:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 2 (1) 0.5
Троссар Леандро 1 0.25
Опенда Лои 1 0.25
Тилеманс Юри 1 0.25
Де Кёйпер Максим 1 0.25
Кастань Тимоти 0 0
Фас Ваут 0 0
Доку Жереми 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 3 0.75
Ретеги Матео 2 (1) 0.5
Ди Лоренцо Джованни 2 0.5
Димарко Федерико 1 0.25
Распадори Джакомо 1 0.25
Кин Мойзе 1 0.25
Камбьясо Андреа 1 0.25
Удоджи Дестини 0 0
Тонали Сандро 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Троссар Леандро 1 0
Фас Ваут 1 0
Мангаля Орель 1 0
Опенда Лои 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо 0 1
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Ретеги Матео 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Гатти Федерико 1 0
Писилли Никколо 1 0

Результаты матчей

Бельгия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Италия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Бельгия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Италия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бельгия - Франция 1:2 Италия - Бельгия 2:2 Франция - Бельгия 2:0 Бельгия - Израиль 3:1
Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1
Италия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Италия - Израиль 4:1 Италия - Бельгия 2:2 Израиль - Италия 1:2 Франция - Италия 1:3
Швейцария - Италия 2:0 Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1

Результаты матчей

Бельгия
Италия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
2
2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Франция
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Бельгия
 4 1 1 2 6 - 7 4
4.
Израиль
 4 0 0 4 4 - 13 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Бельгия
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Франция
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Израиль
 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Италия
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Бельгия
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Израиль
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 60
    Бельгия 13.3% (8)
    X 50% (30)
    Италия 36.7% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Италия
    3.40
    3.35
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    Прогнозы на матч Бельгия - Италия

    Исход игры
    Бельгия
    13.3% (8)
    Ничья
    50% (30)
    Италия
    36.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.85% (30)
    Меньше
    49.15% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    88.14% (52)
    Нет
    11.86% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (22)
    1:2 Италия
    31.7% (19)
    2:2 Ничья
    11.7% (7)
    2:1 Бельгия
    5% (3)
    1:0 Бельгия
    5% (3)
    0:1 Италия
    3.3% (2)
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