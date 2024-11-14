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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Ирландия
FIFA #63
 
Позже
Финляндия
FIFA #66
Прогнозы 106
Ирландия 78.3% (83)
X 16% (17)
Финляндия 5.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ирландия
Ничья
Финляндия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Келлехер
Каомхин
2
Доэрти
Мэтт
22
Коллинз
Натан
5
Скэйлз
Лиам
3
О'Дуда
Каллум
21
Эбоселе
Фести
6
Каллен
Джош
17
Найт
Джейсон
11
Джонстон
Майкл
9
Фергюсон
Эван
7
Шмодикс
Сэмми
1
Градецки
Лукаш
17
Алхо
Николай
5
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
3
Пелтола
Матти
18
Уронен
Йере
7
Антман
Оливер
6
Камара
Глен
8
Лод
Робин
14
Кайринен
Каан
9
Кялльман
Беньямин
Ирландия
4-4-2
Финляндия
4-4-2

История личных встреч

Ирландия
Финляндия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:2
ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэйди Роберт 1 0.25
Скэйлз Лиам 1 0.25
Эбоселе Фести 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 1 0.25
Хосконен Артту 1 0.25
Валта Лео 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэйди Роберт 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Найт Джейсон 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Пелтола Матти 1 0

Результаты матчей

Ирландия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Финляндия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Ирландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Финляндия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Греция - Ирландия 2:0 Финляндия - Ирландия 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Англия 0:2
Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2
Финляндия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Финляндия - Англия 1:3 Финляндия - Ирландия 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0
Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0

Результаты матчей

Ирландия
Финляндия

Точный счет

0:2
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ирландия
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Англия
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Ирландия
 4 1 0 3 2 - 7 3
4.
Финляндия
 4 0 0 4 2 - 10 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Англия
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Финляндия
 2 0 0 2 2 - 5 0
4.
Ирландия
 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Греция
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ирландия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Финляндия
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ирландия - Финляндия

Исход игры
Ирландия
78.9% (86)
Ничья
15.6% (17)
Финляндия
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.68% (41)
Меньше
61.32% (65)
Обе команды забьют
Да
50.94% (54)
Нет
49.06% (52)
Популярный счёт
1:0 Ирландия
36.7% (40)
2:1 Ирландия
31.2% (34)
1:1 Ничья
12.8% (14)
2:0 Ирландия
9.2% (10)
1:2 Финляндия
2.8% (3)
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Финляндия
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