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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Ирландия
FIFA #63
1:0
Конец матча
Финляндия
FIFA #66
0'
4' Желтая карточка
О'Дуда Каллум
12' Желтая карточка
Найт Джейсон
1:0
45' Гол
Фергюсон Эван
1:0
77' Не забитый пенальти
Похьянпало Йоэль
90'+7

Ход матча

4'
О'Дуда Каллум
 
12'
Найт Джейсон
 
45'
Фергюсон Эван
(Джонстон Майкл)
1:0
58'
 
О'Шоунесси Даниэль
Пелтола Матти
64'
 
Похьянпало Йоэль
Антман Оливер
64'
 
Хоканс Даниэль
Уронен Йере
76'
Азаз Финн
Фергюсон Эван
 
76'
Доэрти Мэтт
Эбоселе Фести
 
76'
Моламби Джейсон
О'Ши Дара
 
77'
1:0
Похьянпало Йоэль
84'
 
Нисканен Ильмари
Алхо Николай
84'
 
Пукки Теэму
Кялльман Беньямин
85'
Мэннинг Райан
Джонстон Майкл
 
85'
Кэннон Томас
Шмодикс Сэмми
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 5 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 410 Количество передач 534
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 111
Ирландия 79.3% (88)
X 15.3% (17)
Финляндия 5.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Келлехер
Каомхин
2
Доэрти
Мэтт
22
Коллинз
Натан
5
Скэйлз
Лиам
3
О'Дуда
Каллум
21
Эбоселе
Фести
6
Каллен
Джош
17
Найт
Джейсон
11
Джонстон
Майкл
7
Шмодикс
Сэмми
9
Фергюсон
Эван
1
Градецки
Лукаш
5
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
3
Пелтола
Матти
17
Алхо
Николай
18
Уронен
Йере
8
Лод
Робин
6
Камара
Глен
14
Кайринен
Каан
7
Антман
Оливер
9
Кялльман
Беньямин
Ирландия
4-4-2
Финляндия
5-4-1

История личных встреч

Ирландия
Финляндия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:2
ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэйди Роберт 1 0.2
Скэйлз Лиам 1 0.2
Фергюсон Эван 1 0.2
Джонстон Майкл 0 0
Эбоселе Фести 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 1 0.2
Хосконен Артту 1 0.2
Валта Лео 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найт Джейсон 2 0
Брэйди Роберт 1 0
О'Дуда Каллум 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Пелтола Матти 1 0

Результаты матчей

Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Финляндия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Ирландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Финляндия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Греция - Ирландия 2:0 Финляндия - Ирландия 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Англия 0:2
Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2
Финляндия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Финляндия - Англия 1:3 Финляндия - Ирландия 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0
Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0

Результаты матчей

Ирландия
Финляндия

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ирландия
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Греция
 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Ирландия
 5 2 0 3 3 - 7 6
4.
Финляндия
 5 0 0 5 2 - 11 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Англия
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Ирландия
 3 1 0 2 1 - 4 3
4.
Финляндия
 2 0 0 2 2 - 5 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Греция
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ирландия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Финляндия
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Северная Македония Серафимов Никола 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Иванов Роберт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Иванов Роберт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Похьянпало Йоэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Пукки Теэму из команды Финляндия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Финляндия пытается что-то создать.
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Иванов Роберт из команды Финляндия поставил подножку. Пострадал Азаз Финн
    • 90'
      Пукки Теэму выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Ирландия 79.3% (88)
    X 15.3% (17)
    Финляндия 5.4% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ирландия 1:0 Финляндия

    Исход игры
    Ирландия
    79.3% (88)
    Ничья
    15.3% (17)
    Финляндия
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (42)
    Меньше
    61.11% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    50.93% (55)
    Нет
    49.07% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Ирландия
    36.9% (41)
    2:1 Ирландия
    31.5% (35)
    1:1 Ничья
    12.6% (14)
    2:0 Ирландия
    9% (10)
    1:2 Финляндия
    2.7% (3)
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