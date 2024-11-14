Тур: 5. Стадион: Авива. Главный судья: Осмерс Харм
0'
4' Желтая карточкаО'Дуда Каллум
12' Желтая карточкаНайт Джейсон
1:0
45' ГолФергюсон Эван
1:0
77' Не забитый пенальтиПохьянпало Йоэль
90'+7
Ход матча
12'
45'
1:0
77'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
5 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
410 Количество передач 534
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Найт
Джейсон
17
Алхо
Николай
18
Уронен
Йере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 О'Лири МаксВратарь
-
23 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Моран ЭндрюПолузащитник
-
14 Азаз ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пэрротт ТройНападающий
-
19 Кэннон ТомасНападающий
-
Главный тренер: Халлгримссон Хеймир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Йоронен ЕссеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
История личных встреч
Ирландия
Финляндия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэйди Роберт
|1
|0.2
|Скэйлз Лиам
|1
|0.2
|Фергюсон Эван
|1
|0.2
|Джонстон Майкл
|0
|0
|Эбоселе Фести
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.2
|Хосконен Артту
|1
|0.2
|Валта Лео
|0
|0
Карточки
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найт Джейсон
|2
|0
|Брэйди Роберт
|1
|0
|О'Дуда Каллум
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Моламби Джейсон
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Результаты матчей
Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Финляндия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
0
Ирландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Финляндия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Греция - Ирландия 2:0 Финляндия - Ирландия 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Англия 0:2
Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2
Финляндия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Финляндия - Англия 1:3 Финляндия - Ирландия 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0
Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0
Результаты матчей
Ирландия
Финляндия
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Ирландия
Финляндия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ирландия 1:0 Финляндия
Исход игры
Ирландия
79.3% (88)
Ничья
15.3% (17)
Финляндия
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
50.93% (55)
Нет
49.07% (53)
Популярный счёт
1:0 Ирландия
36.9% (41)
2:1 Ирландия
31.5% (35)
1:1 Ничья
12.6% (14)
2:0 Ирландия
9% (10)
1:2 Финляндия
2.7% (3)
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