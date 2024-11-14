Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мэннинг Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Хорошую попытку сделал Шмодикс Сэмми . Удар в створ, но вратарь начеку

82' О'Шоунесси Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

78' Келлехер Каомхин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Хорошую попытку сделал Лод Робин . Удар в створ, но вратарь начеку

77' ОН ПРОМАЗАЛ - Похьянпало Йоэль пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

75' После проверки VAR судья изменил решение - Финляндия пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Финляндия

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Эбоселе Фести получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Эбоселе Фести на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Лод Робин пробует нанести удар издали, но Куивин Келлехер держит все под контролем

68' Скэйлз Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Ирландия

68' Похьянпало Йоэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Лод Робин из команды Финляндия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Финляндия совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Кайринен Каан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Алхо Николай из команды Финляндия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Удар от ворот произведет Финляндия

62' Джонстон Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Удар от ворот произведет Финляндия

60' Найт Джейсон не смог попасть в створ ударом издали

59' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матти Пелтола получил травму и заменен. О'Шоунесси Даниэль выходит на поле.

58' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Матти Пелтола получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Матти Пелтола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Ирландия

56' Уронен Йере оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Финляндия

51' Каллен Джош из команды Ирландия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

51' Игрок из команды Ирландия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Ирландия совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Кайринен Каан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Ирландия

46' Матти Пелтола успешно блокирует удар.