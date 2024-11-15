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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Шотландия
FIFA #51
0:0
Второй тайм: 59'
Хорватия
FIFA #12
0'
30' Желтая карточка
Сучич Петар
41' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
44' Вторая желтая карточка
Сучич Петар
44' Желтая карточка
Модрич Лука

Ход матча

30'
 
Сучич Петар
41'
 
Чалета-Цар Дуе
44'
 
Сучич Петар
44'
 
Модрич Лука
46'
Маккенна Скотт
Хэнли Грант
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 268 Количество передач 271
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 121
Шотландия 12.4% (15)
X 28.1% (34)
Хорватия 59.5% (72)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Хорватия
3.50
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3.50
2.23
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гордон
Крейг
2
Ралстон
Энтони
6
Сауттар
Джон
5
Хэнли
Грант
3
Робертсон
Эндрю
8
Гилмор
Билли
23
Маклин
Кенни
18
Доак
Бен
4
Мактоминай
Скотт
11
Кристи
Райан
19
Конуэй
Томми
1
Котарски
Доминик
2
Якич
Кристиян
6
Шутало
Йосип
5
Чалета-Цар
Дуе
4
Гвардиол
Йошко
10
Модрич
Лука
8
Ковачич
Матео
21
Сучич
Лука
17
Сучич
Петар
16
Батурина
Мартин
9
Крамарич
Андрей
Шотландия
4-2-3-1
Хорватия
4-2-3-1

История личных встреч

Шотландия
Хорватия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
Е2
3:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 2 0.4
Кристи Райан 1 0.2
Гилмор Билли 1 0.2
Маклин Кенни 0 0
Ралстон Энтони 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батурина Мартин 1 0.2
Сучич Петар 1 0.2
Модрич Лука 1 0.2
Крамарич Андрей 1 0.2
Соса Борна 1 0.2
Матанович Игорь 1 0.2
Перишич Иван 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэнли Грант 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Кристи Райан 1 0
Ралстон Энтони 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Гилмор Билли 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сучич Петар 2 1
Модрич Лука 2 0
Будимир Анте 2 0
Ливакович Доминик 0 1
Перишич Иван 1 0
Ковачич Матео 1 0
Петкович Бруно 1 0
Пьяца Марко 1 0
Пашалич Марио 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Златко Далич 1 0

Результаты матчей

Шотландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Шотландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шотландия - Португалия 0:0 Хорватия - Шотландия 2:1 Португалия - Шотландия 2:1 Шотландия - Польша 2:3
Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0
Хорватия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Польша - Хорватия 3:3 Хорватия - Шотландия 2:1 Хорватия - Польша 1:0 Португалия - Хорватия 2:1
Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2

Результаты матчей

Шотландия
Хорватия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шотландия
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1:0 5 4 1 0 8 - 3 13
2.
Хорватия
 0:0 5 2 2 1 7 - 6 8
3.
Польша
 0:1 5 1 1 3 7 - 10 4
4.
Шотландия
 0:0 5 0 2 3 4 - 7 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Хорватия
 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Шотландия
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Польша
 0:1 2 0 1 1 4 - 6 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Польша
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Хорватия
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
4.
Шотландия
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    58'
    Йосип Шутало подарил мяч около своей штрафной площади Билли Гилмору, пробившему мимо правой девятки створа.
  • 57'
    Удар по чужим воротам примерно с линии штрафной площади наносит игрок, и мяч блокирует Дуе Чалета-Цар.
  • 56'
    Плохо разыграли угловой с левого фланга гости, сразу же потеряли мяч, и ринулись было в контратаку шотландцы, однако загубил её Эндрю Робертсон, переведя мяч вправо за боковую линию.
  • Угловой
    55'
    Андрей Крамарич навешивает с левого фланга, и получает сборная Хорватии угловой в своё распоряжение.
  • Угловой
    54'
    Бен Доак вошёл в правую часть чужой штрафной площади и заработал угловой. После подачи стандарта был зафиксирвоан фол в атаке.
  • 53'
    Правым флангом пробовали атаковать шотландцы, но ошибся в передаче Энтони Ралстон, случилась потеря.
  • 51'
    На Райана Кристи на левый фланг последовал перевод у шотландцев, и мяч покинул пределы поля.
  • Офсайд
    50'
    Из-за пределов штрафной площади Лука Модрич не выкрутил мяч в левую девятку, и всё равно поднял флаг боковой судья, что значит фиксацию офсайда до этого во время развития атаки сборной Хорватии.
  • Судья
    50'
    Скотт Мактоминай не понимает, почему нет штрафного в пользу хозяев на правом фланге. К арбитру сегодня у футболистов обеих команд много вопросов.
  • 48'
    На старте второго тайма инициативно действует сборная Шотландии, тогда как сборная Хорватии позиционно обороняется.
  • Угловой
    47'
    Райан Кристи осуществил подачу углового сборной Шотландии с правого края. Затем Скотт Мактоминай пробил головой, и получилось мимо створа.
  • Замена
    46'
    В перерыве состоялась замена в составе сборной Шотландии: Скотт Маккенна вступил в игру вместо Гранта Хэнли.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. Шотландия - Хорватия - 0:0. Весь второй тайм хорваты отыграют вдесятером - если, конечно, новых удалений у них не будет. 
  • Судья
    45'
    Дуе Чалета-Цар, уже имеющий жёлтую карточку, считает, что не от него мяч ушёл в атаке за лицевую линию после подачи слева со штрафного. Арбитр назначает не угловой в пользу хорватов, а удар от ворот шотландцев.
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    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • Желтая карточка
      44'
      Лука Модрич получил жёлтую карточку за неспортивное поведение и не сыграет против Португалии в 6-м туре из-за дисквалификации.
    • Жёлтая и сразу красная
      43'
      Удаление у сборной Хорватии! Петар Сучич в середине поля убрал всё-таки ногу, а корпусом врезался в Джона Сауттара. Можно было и не давать здесь вторую жёлтую карточку, тем более шотландцы же привычны к жёсткой борьбе должны быть.
    • Офсайд
      43'
      Упал в чужой штрафной площади Тимми Конуэй. У него зафиксировано положение "вне игры".
    • 42'
      Райан Кристи покатил мяч вперёд по левому полуфлангу, но безадресно это вышло, и мяч достался Йосипу Шутало.
    • Желтая карточка
      40'
      Дуе Чалета-Цар сфолил в центральной трети поля в верховой борьбе против Райана Кристи, заехав тому локтем по лицу. Жёлтая карточка защитнику сборной Хорватии.
    • 40'
      Андрей Крамарич покрутился с мячом в левой части чужой штрафной площадки и отдал передачу к центру, а Мартин Батурина умудрился промахнуться не мимо ворот, а мимо мяча.
    • 38'
      Андрей Крамарич прострелил с левого фланга, а мяч отскочил от Энтони Ралстона в обратную сторону в аут.
    • Дождь
      37'
      Идёт дождь в Глазго, как и во многих локациях этим пятничным ноябрьским вечером на европейском континенте.
    • Опасный момент
      35'
      Подача Луки Модрича справа с углового не таила в себе опасности - выбили мяч хозяева за пределы своей штрафной площади. Зато мощный удар с подбора Матео Ковачича с правого полуфланга оказался реальной угрозой для ворот шотландцев, но Крейг Гордон отразил мяч.
    • Угловой
      34'
      От Гранта Хэнли мяч покидает пределы поля. С правого фланга угловой хорватской сборной исполнит Лука Модрич.
    • 32'
      Кенни Маклин нанёс удар из-за пределов штрафной площади и не сумел поразить створ ворот хорватов, получилось мимо.
    • 31'
      Сборной Хорватии победа требуется, если она ещё планирует побороться со сборной Португалии за первое место.
    • Желтая карточка
      30'
      Петар Сучич получил жёлтую карточку за фол на чужой половине поля в адрес Билли Гилмора.
    • 29'
      В середине поля сумбурная игра сейчас происходит, от одной команды к другой мяч мечется, нет выстроенного рисунка.
    • Судья
      27'
      А ведь в октябрьском матче между этими командами судейская тема была отнюдь не на последнем месте - в компенсированное время там был отменён гол шотландцев при счёте 2:1 в пользу хорватов.
    • Судья
      26'
      Да, похоже, что действительно арбитры не лучшим образом работают в этой встрече (по крайней мере в сыгранные минуты), но пока это не влияет на ход матча.
    • Судья
      25'
      Кристиян Якич простреливал с правой стороны почти от лицевой линии, а потом с подбора пробил из правого угла чужой штрафной Лука Сучич после сброса Петара Сучича. Мяч прошёл мимо левой штанги за лицевую. Можно было классифицировать это и как заброс к дальней штанге. Хорваты хотели углового, но арбитр дал понять, что будет удар от ворот.
    • Судья
      23'
      Заброс с правого полуфланга к левой штанге в адрес Мартина Батурины, который в падении слегка подбивает мяч в руки Крейга Гордона. Похоже, что офсайд в реальности был, но лайнсмен его не зафиксировал.
    • 22'
      Шотландия идёт на последнем месте в группе, и есть у них резон сегодня выигрывать, ведь они ведут борьбу за то, чтобы не опуститься в Лигу B.
    • 21'
      Инициатива перешла к шотландцам, которые владеют мячом в середине поля и не собираются с ним расставаться.
    • Угловой
      20'
      Угловой за угловым зарабатывают шотландцы. Они в своей стихии. Уже можно и сбиться со счёта. Подача стандарта с правого фланга - а Грант Хэнли на дальней штанге не подправляет мяч в ближний угол.
    • Опасный момент
      18'
      Момент у сборной Шотландии! Бен Доак оторвался от опекуна на правом фланге и покатил в сторону центра Скотту Мактоминаю, тот приложился из-за пределов штрафной площади в правый угол, и Доминик Котарски отразил угрозу на угловой.
    • Угловой
      16'
      Новый был угловой у шотландцев на левом фланге, потом пришла подача с игры с правого фланга, и справились в этих ситуациях шотландцы.
    • Угловой
      15'
      Лука Сучич исполнил угловой с левого края, удара с подбора не получилось, но в позиционном ключе остались с мячом хорваты.
    • Фол, нарушение
      14'
      Нарушение правил со стороны шотландцев в середине поля. Мелкий фол в отношении Луки Модрича.
    • 13'
      Кристиян Якич почувствовал что-то неладное, но не потребовалась ему медицинская помощь, игра возобновилась.
    • Фол, нарушение
      12'
      Лука Модрич в центре поля отпасовал Петару Сучичу, которого уронил на газон Грант Хэнли.
    • Угловой
      10'
      Лука Сучич разыграл угловой "шашечных" на левом фланге, этот стандарт не привёл к возникновению опасного момента у ворот шотландцев.
    • Штанга
      9'
      Контратака провелась хорватами, Андрей Крамарич пробил с левого полуфланга низом в ближний угол, а Крейг Гордон, начавший заваливаться в другую сторону, сумел ногой отбить мяч в ближнюю штангу, от которой мяч уже отскочил на угловой.
    • 7'
      В октябре Хорватия выиграла у Шотландии дома 2:1, там волевая победа досталась команде Златко Далича.
    • Фол, нарушение
      6'
      Райан Кристи заработал штрафной удар для сборной Шотландии на фланге в центральной трети поля. Сфолил Лука Сучич.
    • Опасный момент
      5'
      Опасный удар по воротам! Лука Сучич пробил из правой части чужой штрафной площади, и это получилось выше створа.
    • Опасный момент
      4'
      Совершили перехват хорваты на чужой половине поля, Андрей Крамарич вошёл в чужую штрафную площадь и пробил низом мимо правого угла створа - поспешил, возможно.
    • 3'
      Голубой воздушный шар вылетел на футбольное поле, никто его пока прочь не выбрасывает.
    • 2'
      Сборная Шотландии играет в чёрной форме, сборная Хорватии в бело-красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шотландия 0:0 Хорватия

    Исход игры
    Шотландия
    12.3% (15)
    Ничья
    27.9% (34)
    Хорватия
    59.8% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    40.2% (49)
    1:1 Ничья
    22.1% (27)
    0:1 Хорватия
    11.5% (14)
    2:1 Шотландия
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.9% (6)
    0:2 Хорватия
    2.5% (3)
    1:0 Шотландия
    1.6% (2)
    2:0 Шотландия
    1.6% (2)
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