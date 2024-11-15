На Райана Кристи на левый фланг последовал перевод у шотландцев, и мяч покинул пределы поля.

Бен Доак вошёл в правую часть чужой штрафной площади и заработал угловой. После подачи стандарта был зафиксирвоан фол в атаке.

Андрей Крамарич навешивает с левого фланга, и получает сборная Хорватии угловой в своё распоряжение.

Плохо разыграли угловой с левого фланга гости, сразу же потеряли мяч, и ринулись было в контратаку шотландцы, однако загубил её Эндрю Робертсон, переведя мяч вправо за боковую линию.

Удар по чужим воротам примерно с линии штрафной площади наносит игрок, и мяч блокирует Дуе Чалета-Цар.

Йосип Шутало подарил мяч около своей штрафной площади Билли Гилмору, пробившему мимо правой девятки створа.

В перерыве состоялась замена в составе сборной Шотландии: Скотт Маккенна вступил в игру вместо Гранта Хэнли.

Райан Кристи осуществил подачу углового сборной Шотландии с правого края. Затем Скотт Мактоминай пробил головой, и получилось мимо створа.

На старте второго тайма инициативно действует сборная Шотландии, тогда как сборная Хорватии позиционно обороняется.

Скотт Мактоминай не понимает, почему нет штрафного в пользу хозяев на правом фланге. К арбитру сегодня у футболистов обеих команд много вопросов.

Из-за пределов штрафной площади Лука Модрич не выкрутил мяч в левую девятку, и всё равно поднял флаг боковой судья, что значит фиксацию офсайда до этого во время развития атаки сборной Хорватии.

Дуе Чалета-Цар, уже имеющий жёлтую карточку, считает, что не от него мяч ушёл в атаке за лицевую линию после подачи слева со штрафного. Арбитр назначает не угловой в пользу хорватов, а удар от ворот шотландцев.

Конец первого тайма. Шотландия - Хорватия - 0:0. Весь второй тайм хорваты отыграют вдесятером - если, конечно, новых удалений у них не будет.

Подача Луки Модрича справа с углового не таила в себе опасности - выбили мяч хозяева за пределы своей штрафной площади. Зато мощный удар с подбора Матео Ковачича с правого полуфланга оказался реальной угрозой для ворот шотландцев, но Крейг Гордон отразил мяч.

Идёт дождь в Глазго, как и во многих локациях этим пятничным ноябрьским вечером на европейском континенте.

Андрей Крамарич прострелил с левого фланга, а мяч отскочил от Энтони Ралстона в обратную сторону в аут.

Андрей Крамарич покрутился с мячом в левой части чужой штрафной площадки и отдал передачу к центру, а Мартин Батурина умудрился промахнуться не мимо ворот, а мимо мяча.

Дуе Чалета-Цар сфолил в центральной трети поля в верховой борьбе против Райана Кристи, заехав тому локтем по лицу. Жёлтая карточка защитнику сборной Хорватии.

Райан Кристи покатил мяч вперёд по левому полуфлангу, но безадресно это вышло, и мяч достался Йосипу Шутало.

Упал в чужой штрафной площади Тимми Конуэй. У него зафиксировано положение "вне игры".

Удаление у сборной Хорватии! Петар Сучич в середине поля убрал всё-таки ногу, а корпусом врезался в Джона Сауттара. Можно было и не давать здесь вторую жёлтую карточку, тем более шотландцы же привычны к жёсткой борьбе должны быть.

Лука Модрич получил жёлтую карточку за неспортивное поведение и не сыграет против Португалии в 6-м туре из-за дисквалификации.

34' От Гранта Хэнли мяч покидает пределы поля. С правого фланга угловой хорватской сборной исполнит Лука Модрич.

32' Кенни Маклин нанёс удар из-за пределов штрафной площади и не сумел поразить створ ворот хорватов, получилось мимо.

31' Сборной Хорватии победа требуется, если она ещё планирует побороться со сборной Португалии за первое место.

30' Петар Сучич получил жёлтую карточку за фол на чужой половине поля в адрес Билли Гилмора.

29' В середине поля сумбурная игра сейчас происходит, от одной команды к другой мяч мечется, нет выстроенного рисунка.

27' А ведь в октябрьском матче между этими командами судейская тема была отнюдь не на последнем месте - в компенсированное время там был отменён гол шотландцев при счёте 2:1 в пользу хорватов.

26' Да, похоже, что действительно арбитры не лучшим образом работают в этой встрече (по крайней мере в сыгранные минуты), но пока это не влияет на ход матча.

25' Кристиян Якич простреливал с правой стороны почти от лицевой линии, а потом с подбора пробил из правого угла чужой штрафной Лука Сучич после сброса Петара Сучича. Мяч прошёл мимо левой штанги за лицевую. Можно было классифицировать это и как заброс к дальней штанге. Хорваты хотели углового, но арбитр дал понять, что будет удар от ворот.

23' Заброс с правого полуфланга к левой штанге в адрес Мартина Батурины, который в падении слегка подбивает мяч в руки Крейга Гордона. Похоже, что офсайд в реальности был, но лайнсмен его не зафиксировал.

22' Шотландия идёт на последнем месте в группе, и есть у них резон сегодня выигрывать, ведь они ведут борьбу за то, чтобы не опуститься в Лигу B.

21' Инициатива перешла к шотландцам, которые владеют мячом в середине поля и не собираются с ним расставаться.

20' Угловой за угловым зарабатывают шотландцы. Они в своей стихии. Уже можно и сбиться со счёта. Подача стандарта с правого фланга - а Грант Хэнли на дальней штанге не подправляет мяч в ближний угол.

18' Момент у сборной Шотландии! Бен Доак оторвался от опекуна на правом фланге и покатил в сторону центра Скотту Мактоминаю, тот приложился из-за пределов штрафной площади в правый угол, и Доминик Котарски отразил угрозу на угловой.

16' Новый был угловой у шотландцев на левом фланге, потом пришла подача с игры с правого фланга, и справились в этих ситуациях шотландцы.

15' Лука Сучич исполнил угловой с левого края, удара с подбора не получилось, но в позиционном ключе остались с мячом хорваты.

14' Нарушение правил со стороны шотландцев в середине поля. Мелкий фол в отношении Луки Модрича.

13' Кристиян Якич почувствовал что-то неладное, но не потребовалась ему медицинская помощь, игра возобновилась.

12' Лука Модрич в центре поля отпасовал Петару Сучичу, которого уронил на газон Грант Хэнли.

10' Лука Сучич разыграл угловой "шашечных" на левом фланге, этот стандарт не привёл к возникновению опасного момента у ворот шотландцев.

9' Контратака провелась хорватами, Андрей Крамарич пробил с левого полуфланга низом в ближний угол, а Крейг Гордон, начавший заваливаться в другую сторону, сумел ногой отбить мяч в ближнюю штангу, от которой мяч уже отскочил на угловой.

7' В октябре Хорватия выиграла у Шотландии дома 2:1, там волевая победа досталась команде Златко Далича.

6' Райан Кристи заработал штрафной удар для сборной Шотландии на фланге в центральной трети поля. Сфолил Лука Сучич.

5' Опасный удар по воротам! Лука Сучич пробил из правой части чужой штрафной площади, и это получилось выше створа.

4' Совершили перехват хорваты на чужой половине поля, Андрей Крамарич вошёл в чужую штрафную площадь и пробил низом мимо правого угла створа - поспешил, возможно.

3' Голубой воздушный шар вылетел на футбольное поле, никто его пока прочь не выбрасывает.

2' Сборная Шотландии играет в чёрной форме, сборная Хорватии в бело-красной форме.