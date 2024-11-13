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Тур: 5. Стадион: .
Шотландия
FIFA #51
 
Позже
Хорватия
FIFA #12
Прогнозы 54
Шотландия 16.7% (9)
X 24.1% (13)
Хорватия 59.3% (32)
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Шотландия
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Шотландия
Хорватия

История личных встреч

Шотландия
Хорватия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
Е2
3:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 2 0.5
Кристи Райан 1 0.25
Гилмор Билли 1 0.25
Маклин Кенни 0 0
Ралстон Энтони 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батурина Мартин 1 0.25
Сучич Петар 1 0.25
Модрич Лука 1 0.25
Крамарич Андрей 1 0.25
Соса Борна 1 0.25
Матанович Игорь 1 0.25
Перишич Иван 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэнли Грант 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Кристи Райан 1 0
Ралстон Энтони 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Гилмор Билли 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будимир Анте 2 0
Ливакович Доминик 0 1
Модрич Лука 1 0
Перишич Иван 1 0
Ковачич Матео 1 0
Петкович Бруно 1 0
Пьяца Марко 1 0
Пашалич Марио 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Сучич Петар 1 0
Златко Далич 1 0

Результаты матчей

Шотландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Шотландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шотландия - Португалия 0:0 Хорватия - Шотландия 2:1 Португалия - Шотландия 2:1 Шотландия - Польша 2:3
Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0
Хорватия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Польша - Хорватия 3:3 Хорватия - Шотландия 2:1 Хорватия - Польша 1:0 Португалия - Хорватия 2:1
Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2

Результаты матчей

Шотландия
Хорватия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шотландия
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Хорватия
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Польша
 4 1 1 2 7 - 9 4
4.
Шотландия
 4 0 1 3 4 - 7 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Португалия
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Шотландия
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Польша
 2 0 1 1 4 - 6 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Польша
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Хорватия
 2 0 1 1 4 - 5 1
4.
Шотландия
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 54
    Шотландия 16.7% (9)
    X 24.1% (13)
    Хорватия 59.3% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Хорватия
    3.60
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    3.60
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    Прогнозы на матч Шотландия - Хорватия

    Исход игры
    Шотландия
    16.7% (9)
    Ничья
    24.1% (13)
    Хорватия
    59.3% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (45)
    Нет
    16.67% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    42.6% (23)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    2:1 Шотландия
    11.1% (6)
    0:1 Хорватия
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    0:2 Хорватия
    3.7% (2)
    2:0 Шотландия
    3.7% (2)
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