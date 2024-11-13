Тур: 5. Стадион: Хэмпден Парк.
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Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Далич Златко
История личных встреч
Шотландия
Хорватия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|2
|0.5
|Кристи Райан
|1
|0.25
|Гилмор Билли
|1
|0.25
|Маклин Кенни
|0
|0
|Ралстон Энтони
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батурина Мартин
|1
|0.25
|Сучич Петар
|1
|0.25
|Модрич Лука
|1
|0.25
|Крамарич Андрей
|1
|0.25
|Соса Борна
|1
|0.25
|Матанович Игорь
|1
|0.25
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэнли Грант
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Ралстон Энтони
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Будимир Анте
|2
|0
|Ливакович Доминик
|0
|1
|Модрич Лука
|1
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Пьяца Марко
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
|Златко Далич
|1
|0
Результаты матчей
Шотландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Шотландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хорватия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шотландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шотландия - Португалия 0:0 Хорватия - Шотландия 2:1 Португалия - Шотландия 2:1 Шотландия - Польша 2:3
Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0
Хорватия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Польша - Хорватия 3:3 Хорватия - Шотландия 2:1 Хорватия - Польша 1:0 Португалия - Хорватия 2:1
Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2
Результаты матчей
Шотландия
Хорватия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шотландия
Хорватия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Шотландия - Хорватия
Исход игры
Шотландия
16.7% (9)
Ничья
24.1% (13)
Хорватия
59.3% (32)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
83.33% (45)
Нет
16.67% (9)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
42.6% (23)
1:1 Ничья
20.4% (11)
2:1 Шотландия
11.1% (6)
0:1 Хорватия
7.4% (4)
2:2 Ничья
3.7% (2)
0:2 Хорватия
3.7% (2)
2:0 Шотландия
3.7% (2)
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