Тур: 5. Стадион: Стад де Люксембург.
0:1
Второй тайм: 64'
0'
0:1
23' ГолКраев Андриан
28' Желтая карточкаДесподов Кирилл
43' Желтая карточкаМиланов Георги
53' Желтая карточкаПанайотов Василь
58' Желтая карточкаБонерт Флориан
61' Желтая карточкаЖанс Лоран
Ход матча
23'
0:1
28'
43'
53'
58'
61'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жанс
Лоран
13
Карлсон
Дирк
17
Пинту
Мика
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
17 Пинту МикаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шон РальфВратарь
-
23 Фокс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Петков ЛукасПолузащитник
-
16 Петков МаринПолузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илиев Илиян
История личных встреч
Люксембург
Болгария
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Жерсон
|1 (1)
|0.2
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.2
|Краев Андриан
|1
|0.2
|Колев Александар
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонерт Флориан
|3
|0
|Родригеш Жерсон
|2
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Мартинш Марвин
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Карлсон Дирк
|1
|0
|Олесен Матиас
|1
|0
|Курчи Алессио
|1
|0
|Д'Анцико Кевин
|1
|0
|Корач Сеид
|1
|0
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крастев Филип
|2
|1
|Колев Александар
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Атанасов Живко
|1
|0
|Панайотов Василь
|1
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Минчев Иван
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Ахмедов Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Беларусь - Люксембург 1:1 Болгария - Люксембург 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Северная Ирландия - Люксембург 2:0
Бельгия - Люксембург 3:0 Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0
Болгария
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Северная Ирландия - Болгария 5:0 Болгария - Люксембург 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0 Беларусь - Болгария 0:0
Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2
Результаты матчей
Люксембург
Болгария
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Люксембург
Болгария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|2.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|2 - 5
|8
|3.
|0:2
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|4.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:2
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 5
|4
|2.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|4.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
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|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Болгария
Исход игры
Люксембург
9.8% (11)
Ничья
40.2% (45)
Болгария
50% (56)
Тотал 2.5
Больше
31.19% (34)
Меньше
68.81% (75)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (34)
1:2 Болгария
21.4% (24)
0:2 Болгария
11.6% (13)
0:1 Болгария
10.7% (12)
0:0 Ничья
7.1% (8)
1:0 Люксембург
6.3% (7)
0:3 Болгария
2.7% (3)
1:3 Болгария
2.7% (3)
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