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Тур: 5. Стадион: .
Люксембург
FIFA #89
0:1
Второй тайм: 64'
Болгария
FIFA #84
0'
0:1
23' Гол
Краев Андриан
28' Желтая карточка
Десподов Кирилл
43' Желтая карточка
Миланов Георги
53' Желтая карточка
Панайотов Василь
58' Желтая карточка
Бонерт Флориан
61' Желтая карточка
Жанс Лоран

Ход матча

23'
0:1
Краев Андриан
28'
 
Десподов Кирилл
43'
 
Миланов Георги
53'
 
Панайотов Василь
58'
Бонерт Флориан
 
61'
Жанс Лоран
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 112
Люксембург 9.8% (11)
X 40.2% (45)
Болгария 50% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Люксембург
Ничья
Болгария
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардосо
Тьяго
Перейра
18
Жанс
Лоран
2
Корач
Сеид
13
Карлсон
Дирк
17
Пинту
Мика
8
Мартинс
Кристофер
6
Морейра
Томаш
9
Синани
Данел
19
Олесен
Матиас
4
Бонерт
Флориан
10
Родригеш
Жерсон
1
Митов
Димитар
2
Попов
Виктор
15
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
13
Нюрнбергер
Фабиан
18
Панайотов
Василь
8
Краев
Андриан
17
Миланов
Георги
14
Крастев
Филип
11
Десподов
Кирилл
9
Колев
Александар
Люксембург
4-2-3-1
Болгария
4-2-3-1

История личных встреч

Люксембург
Болгария

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:0
ТМС
0:0
ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
4:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Жерсон 1 (1) 0.2
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.2
Краев Андриан 1 0.2
Колев Александар 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонерт Флориан 3 0
Родригеш Жерсон 2 0
Шано Максим 1 0
Мартинш Марвин 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Махмутович Энес 1 0
Синани Данел 1 0
Карлсон Дирк 1 0
Олесен Матиас 1 0
Курчи Алессио 1 0
Д'Анцико Кевин 1 0
Корач Сеид 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крастев Филип 2 1
Колев Александар 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Петков Алекс 2 0
Атанасов Живко 1 0
Панайотов Василь 1 0
Миланов Георги 1 0
Костадинов Георги 1 0
Минчев Иван 1 0
Антов Валентин 1 0
Ахмедов Ахмед 1 0

Результаты матчей

Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Беларусь - Люксембург 1:1 Болгария - Люксембург 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Северная Ирландия - Люксембург 2:0
Бельгия - Люксембург 3:0 Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0
Болгария
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Северная Ирландия - Болгария 5:0 Болгария - Люксембург 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0 Беларусь - Болгария 0:0
Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2

Результаты матчей

Люксембург
Болгария

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Болгария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 2:0 5 3 1 1 9 - 1 10
2.
Болгария
 1:0 5 2 2 1 2 - 5 8
3.
Беларусь
 0:2 5 1 3 1 2 - 3 6
4.
Люксембург
 0:1 5 0 2 3 1 - 5 2

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 2:0 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Болгария
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Беларусь
 0:2 3 0 3 0 1 - 1 3
4.
Люксембург
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 1:0 3 1 1 1 1 - 5 4
2.
Беларусь
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Люксембург
 0:1 3 0 2 1 1 - 3 2
4.
Северная Ирландия
 2:0 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Жанс Лоран получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Бонерт Флориан получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Панайотов Василь получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Миланов Георги получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Десподов Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • До матча
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Прогнозы 112
Люксембург 9.8% (11)
X 40.2% (45)
Болгария 50% (56)
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Болгария
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Болгария

Исход игры
Люксембург
9.8% (11)
Ничья
40.2% (45)
Болгария
50% (56)
Тотал 2.5
Больше
31.19% (34)
Меньше
68.81% (75)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (34)
1:2 Болгария
21.4% (24)
0:2 Болгария
11.6% (13)
0:1 Болгария
10.7% (12)
0:0 Ничья
7.1% (8)
1:0 Люксембург
6.3% (7)
0:3 Болгария
2.7% (3)
1:3 Болгария
2.7% (3)
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