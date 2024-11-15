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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Португалия
FIFA #7
1:0
Второй тайм: 60'
Польша
FIFA #31
0'
25' Желтая карточка
Невеш Жоау
25' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
45' Желтая карточка
Роналду Криштиану
56' Желтая карточка
Булка Марцин
1:0
59' Гол
Леау Рафаэл

Ход матча

25'
Невеш Жоау
 
25'
Фернандеш Бруну
 
32'
 
Каминьски Якуб
Берешиньски Бартош
45'
Роналду Криштиану
 
46'
 
Марчук Доминик
Богуш Матеуш
46'
 
Валюкевич Себастьян
Беднарек Ян
46'
Витинья
Невеш Жоау
 
56'
 
Булка Марцин
59'
Леау Рафаэл
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 317 Количество передач 154
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 136
Португалия 94.9% (129)
X 2.9% (4)
Польша 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Португалия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кошта
Диогу
5
Далот
Диогу
4
Силва
Антониу
13
Вейга
Ренату
19
Мендеш
Нуну
10
Силва
Бернарду
15
Невеш
Жоау
8
Фернандеш
Бруну
18
Нету
Педру
7
Роналду
Криштиану
17
Леау
Рафаэл
12
Булка
Марцин
2
Пёнтковски
Камиль
5
Беднарек
Ян
14
Кивёр
Якуб
18
Берешиньски
Бартош
3
Романчук
Тарас
10
Зелиньски
Пётр
21
Залевски
Никола
23
Пёнтек
Кшиштоф
7
Урбаньски
Кацпер
20
Шиманьски
Себастьян
Португалия
4-3-3
Польша
3-5-2

История личных встреч

Португалия
Польша

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:3
ЛНУ
1:1
ЛНУ
2:3
Е2
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 3 0.6
Фернандеш Бруну 1 0.2
Силва Бернарду 1 0.2
Далот Диогу 1 0.2
Мендеш Нуну 0 0
Леау Рафаэл 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 2 0.4
Шиманьски Себастьян 2 0.4
Залевски Никола 2 (1) 0.4
Левандовски Роберт 1 (1) 0.2
Урбаньски Кацпер 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Невеш Рубен 1 0
Диаш Рубен 1 0
Жота Диогу 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Нету Педру 1 0
Невеш Жоау 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скорупски Лукаш 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Давидович Павел 1 0
Беднарек Ян 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Слиш Бартош 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Залевски Никола 1 0
Michal Probierz 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Португалия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Польша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шотландия - Португалия 0:0 Польша - Португалия 1:3 Португалия - Шотландия 2:1 Португалия - Хорватия 2:1
Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1
Польша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Польша - Хорватия 3:3 Польша - Португалия 1:3 Хорватия - Польша 1:0 Шотландия - Польша 2:3
Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0

Результаты матчей

Португалия
Польша

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Португалия
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1:0 5 4 1 0 8 - 3 13
2.
Хорватия
 0:0 5 2 2 1 7 - 6 8
3.
Польша
 0:1 5 1 1 3 7 - 10 4
4.
Шотландия
 0:0 5 0 2 3 4 - 7 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Хорватия
 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Шотландия
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Польша
 0:1 2 0 1 1 4 - 6 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Польша
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Хорватия
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
4.
Шотландия
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Стоит отметить, что к быстрой атаке хозяев привёл неудачный розыгрыш углового от сборной Польши. Урбаньски решил пойти в дриблинг и "подарил" игровой снаряд Бруну Фернандешу. 
  • Описание гола
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЛЕАУ! Быстрая атака получилась у португальцев, в ходе которой Нуну Мендеш получил мяч на левом фланге и навесил в центр к линии вратарской на Леау, а тот без сопротивления головой пробил в левый угол. Без шансов для Булки в этом эпизоде!
  • Опасный момент
    59'
    МОМЕНТ! Марчук подхватил мяч на чужой половине поля, правее центра прорвался вперёд и с 22 метров пробил в дальний нижний угол. Диогу Кошта в прыжке дотянулся до этого выстрела!
  • Желтая карточка
    58'
    Булка получает жёлтую карточку в составе сборной Польши. Голкипер гостевой команды слишком долго вводил мяч в игру, и рефери решил его немного поторопить с помощью предупреждения. 
  • 57'
    Довольно серьёзное давление на оборону соперника оказывают португальцы, но острых моментов у ворот Булки минимальное количество. Однотипно выглядят атаки хозяев. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Пёнтек активно боролся за мяч в центральной части поля и нарушил правила против Антониу Силвы. Спорный момент, в котором арбитр увидел нарушение со стороны форварда сборной Польши. 
  • 55'
    Никак не получается у гостей даже перебраться на чужую половину поля. Педру Нету сейчас с правого фланга прострелил к одиннадцатиметровой отметке, но эту передачу прервал Валюкевич. 
  • 54'
    Леау на высокой скорости прорвался вперёд по левому флангу и от лицевой навесил в дальнюю часть штрафной на Бернарду Силву, который сделал абсолютно безадресную скидку в центр. 
  • 53'
    Бернарду Силва отдал отличный пас в правую часть штрафной соперника на Педру Нету, а тот пытался нанести удар по воротам, вот только эту попытку успел заблокировать Кивёр. 
  • 52'
    Продолжают хозяева атаковать! Педру Нету с правого фланга выполнил перспективный кросс к дальней штанге, но Нуну Мендеш до этой передачи добраться так и не сумел. 
  • Опасный момент
    51'
    ОПАСНО! Леау подхватил игровой снаряд на левом фланге, сместился немного в центр и с 24 метров пробил немного выше перекладины. Непросто приходится полякам в эти минуты!
  • 50'
    Бруну Фернандеш получил отличный проникающий пас в правой части штрафной гостей и прострелил к ближней штанге, но эту передачу прервал Кивёр. Продолжается атака португальцев. 
  • 49'
    Заметно, что Роберто Мартинес провёл серьёзную беседу со своими подопечными в перерыве. Португальцы со старта второй половины встречи активно пошли в атаку и пытаются придумать что-то интересное у ворот Булки. 
  • Замена
    48'
    Также двойная замена случилась в составе сборной Польши. Ушли с поля Беднарек и Богуш, а появились Валюкевич и Марчук. 
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве состоялась в составе сборной Португалии. Вместо Жоау Невеша на поле появился Витинья. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! Португалия - Польша 0-0. 
    • Желтая карточка
      45'
      Криштиану Роналду получает жёлтую карточку в составе сборной Португалии. Эмоционально требовал капитан хозяева пенальти в ворота соперника по итогам предыдущего момента. Пытался он доказать, что Беднарек попал ему по ноге. 
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТИЩЕ! Жоау Невеш с правого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Леау головой сделал скидку в центр вратарской, а Роналду в борьбе с Беднареком пробил выше перекладины!
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты к первому тайму компенсировал Румсас. 
    • Угловой
      44'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Португалии. Бруну Фернандеш навесил в центр штрафной, откуда Вейга головой пробил мимо правой штанги, да и Булка в этом эпизоде всё контролировал. 
    • 43'
      Бернарду Силва с правого фланга навесил к дальнему углу вратарской, а там Леау выиграл верховое единоборство у Пёнтковски и головой пробил сильно выше перекладины. 
    • Угловой
      42'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Польши. Зелиньски навесил в центр штрафной, откуда Пёнтек головой без сопротивления пробил гораздо правее створа. 
    • Опасный момент
      41'
      КАКОЙ МОМЕНТ! Зелиньски получил мяч в левой части штрафной и прострелил в центр. Игровой снаряд зацепил ногу Далота, изменил направление и полетел в ближний угол, однако Диогу Кошта на такое стечение обстоятельств среагировал!
    • Фол, нарушение
      40'
      Педру Нету с правого фланга навесил в центр вратарской, а там на выходе сыграл Булка, после чего в голкипера сборной Польше врезался Криштиану Роналду. Рефери всё прекрасно видел и дал свисток. 
    • 39'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Футболисты сборной Португалии пока играют пассивно и практически не подбираются к воротам Булки. 
    • Опасный момент
      38'
      ШАНСИЩЕ! Пёнтек выиграл борьбу у оппонента на чужой половине поля, после чего по центру продвинулся вперёд и с 18 метров пробил рядом с правой штангой. Повезло сейчас португальцам!
    • 37'
      Снова возникает довольно длительная пауза. Антониу Силва уже поднялся на ноги, а вот Романчук продолжает лежать на газоне. Неужели ещё одну вынужденную замену потребуется провести Михалу Пробежу?
    • Травма, повреждение
      36'
      Антониу Силва по центру пытался протащить мяч вперёд, но против него в подкате сыграл Романчук. Оба футболиста после этого эпизода остались лежать на газоне. 
    • 35'
      Немного опасных моментов в первой половине встречи. Поляки действуют активнее, поэтому их атаки выглядят острее. Нужно что-менять Роберто Мартинесу в действиях своих подопечных. 
    • Угловой
      34'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Португалии. Последовал короткий розыгрыш, после которого Педру Нету навесил к дальней штанге, а Вейга головой пробил значительно левее створа. 
    • Замена
      33'
      Вынужденная замена в составе сборной Польши. Вместо Берешиньски, получившего повреждение, на поле появился Каминьски. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Залевски в центральной части поля на мгновение опередил Леау, и футболист "Милана" грубо ударил его по ноге. Продолжает литовский арбитр придерживаться довольно странной тактики. 
    • Угловой
      31'
      Угловой на правом фланге заработали гости. Зелиньски выполнил плохой навес к ближнему углу вратарской, и португальцы спокойно с этой угрозой справились. 
    • Травма, повреждение
      30'
      Неприятные новости для тренерского штаба сборной Польши. Берешиньски в одном из предыдущих моментов получил повреждение. Сидит он на газоне и нуждается в помощи медиков. 
    • Опасный момент
      29'
      УХ! Залевски по центру протащил мяч вперёд и отдал пас к правому углу вратарской, откуда Берешиньски прострелил вдоль ворот, но эту передачу успел перехватить Нуну Мендеш!
    • Желтая карточка
      28'
      Бруну Фернандеш получает жёлтую карточку в составе сборной Португалии. Футболист домашней команды эмоционально отреагировал на предыдущее решение арбитра, а Румсас такое поведение терпеть не стал. 
    • Желтая карточка
      27'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Жоау Невеш наказан предупреждением в составе сборной Португалии. Пёнтек получил мяч в центральной части поля, а игрок хозяев грубо влетел ему в ноги. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Зелиньски активно прессинговал на чужой половине поля и грубо въехал в ноги Жоау Невешу. Литовский арбитр, что удивительно, капитана поляков карточкой не наказал. 
    • 25'
      Криштиану Роналду со стандарта с 27 метров пробил по воротам, однако игровой снаряд полетел значительно выше перекладины. Не самое лучшее исполнение от капитана хозяев. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Криштиану Роналду на чужой половине поля успел избавиться от мяча, после чего ему по ногам врезал Беднарек. Странно, что рефери не наказал карточкой защитника польской сборной. 
    • Опасный момент
      23'
      ХОРОШО! Залевски подхватил мяч на левом фланге, сместился немного в центр и с 20 метров пробил в ближний угол. Диогу Кошта всё контролировал и в прыжке справился с этой попыткой!
    • 22'
      Продолжают гости проводить перспективные атаки! Берешиньски прорвался вперёд по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров к этой передаче не успел. 
    • 21'
      Завершились стартовые минуты поединка в Португалии. Поляки пока играют классно и не позволяют сопернику придумать что-то интересное у владений Булки. Сложно представить, что они смогут держать такой темп на протяжении всего матча. 
    • Угловой
      20'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Польши. Зелиньски навесил в центр штрафной, а там Беднарек нарушил правила против Педру Нету. 
    • 19'
      Романчук шикарной передачей отправил вперёд по левому флангу Богуша. Футболист сборной Польши ворвался в штрафную и прострелил в центр, но эту попытку прервал Антониу Силва. 
    • 18'
      Пёнтек на высокой скорости по центру пытался прорваться к штрафной хозяев, однако против него шикарно сыграл Вейга, без нарушения остановивший форварда сборной Польши. 
    • 17'
      Бруну Фернандеш оказался с мячом перед штрафной соперника и решил выполнить мягкий черпачок к линии вратарской. Никого из партнёров там не оказалось, и Булка снаряд в руки забрал. 
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТ! Педру Нету с правого фланга выполнил шикарный навес к дальней штанге на Бруну Фернандеша, а тот не смог подстроиться под эту передачу. Один перед воротами находился игрок "Манчестер Юнайтед"!
    • 15'
      Далот получил мяч на правом фланге атаки и выполнил кросс в центр штрафной соперника. Два защитник сборной Польши до снаряда не дотянулись, но и Леау его остановить в простой ситуации не сумел. 
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! Первый момент создают поляки! Кивёр с левого фланга от лицевой навесил в центр к линии вратарской, а Берешиньски без сопротивления головой пробил точно в руки Диогу Коште!
    • 13'
      Что интересно, но в последний момент перед стартом матча перестановка случились в составе сборной Польши. Вместо Шиманьски на поле появился Богуш. Интересно, с чем связана эта замена. 
    • 12'
      Урбаньски протащил игровой снаряд вперёд и отдал передачу на правый фланг, откуда Берешиньски выполнил крайне неудачный навес в штрафную, и мяч улетел за ворота Диогу Кошты. 
    • Угловой
      11'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты португальской сборной. Бруну Фернандеш навесил в центр штрафной, а там Антониу Силва нарушил правила против Беднарека. 
    • 10'
      Через короткий пас разыграли стандарт на левом фланге футболисты сборной Португалии, после чего Бруну Фернандеш навесил в центр штрафной, но эту передачу спокойно прервал Кивёр. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Леау на левом фланге набрал отличную скорость и перспективно рвался к штрафной гостей, но против него нарушил правила Романчук. Право на интересный стандарт получают португальцы. 
    • 8'
      Достойно смотрятся в стартовые минуты матча футболисты сборной Польши. Гости стараются действовать с позиции силы и пытаются придумать что-то интересное у штрафной соперника. 
    • 7'
      Зелиньски на левом фланге набрал отличную скорость и от центральной линии пытался прорваться к штрафной соперника, вот только обыграть Бернарду Силву ему не удалось. 
    • Офсайд
      6'
      Нуну Мендеш со своей половины поля сделал заброс вперёд на Криштиану Роналду, который находился в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал линейный арбитр. 
    • 5'
      Кивёр выполнил сильный заброс на левый фланг атаки, откуда Залевски в одно касание навесил в центр вратарской. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Диогу Кошта мяч спокойно забрал. 
    • 4'
      По правому флангу пытались выбраться в атаку португальцы. Бернарду Силва готовился получить мяч, однако его опередил Беднарек, головой выбивший мяч за боковую. 
    • 3'
      Довольно спокойно проходят первые минуты матча. Футболисты сборной Португалии забрали игровой снаряд под свой контроль и уверенно перекатывают его в центральной части поля. 
    • 2'
      Португальцы вышли на эту встречу в красных футболках и зелёных трусах, гости играют в белой форме. Ворота Диогу Кошты в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 1:0 Польша

    Исход игры
    Португалия
    94.9% (131)
    Ничья
    2.9% (4)
    Польша
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.96% (77)
    Меньше
    33.04% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    62.61% (72)
    Нет
    37.39% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    36.2% (50)
    2:0 Португалия
    18.8% (26)
    3:1 Португалия
    11.6% (16)
    1:0 Португалия
    7.2% (10)
    3:0 Португалия
    5.1% (7)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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