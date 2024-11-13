Тур: 5. Стадион: Драгау.
Позже
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Главный тренер: Мартинес Роберто
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Главный тренер: Пробеж Михал
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Португалия
Польша
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|3
|0.75
|Фернандеш Бруну
|1
|0.25
|Силва Бернарду
|1
|0.25
|Далот Диогу
|1
|0.25
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Леау Рафаэл
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|2
|0.5
|Шиманьски Себастьян
|2
|0.5
|Залевски Никола
|2 (1)
|0.5
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|0.25
|Урбаньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Michal Probierz
|1
|0
Результаты матчей
Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Португалия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Польша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шотландия - Португалия 0:0 Польша - Португалия 1:3 Португалия - Шотландия 2:1 Португалия - Хорватия 2:1
Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1
Польша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Польша - Хорватия 3:3 Польша - Португалия 1:3 Хорватия - Польша 1:0 Шотландия - Польша 2:3
Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0
Результаты матчей
Португалия
Польша
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Португалия
Польша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
22
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Португалия - Польша
Исход игры
Португалия
94.4% (51)
Ничья
3.7% (2)
Польша
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (36)
Меньше
33.33% (18)
Обе команды забьют
Да
57.41% (31)
Нет
42.59% (23)
Популярный счёт
2:1 Португалия
38.9% (21)
2:0 Португалия
25.9% (14)
3:1 Португалия
13% (7)
3:0 Португалия
11.1% (6)
1:0 Португалия
5.6% (3)
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