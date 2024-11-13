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Тур: 5. Стадион: .
Португалия
FIFA #7
 
Позже
Польша
FIFA #31
Прогнозы 54
Португалия 94.4% (51)
X 3.7% (2)
Польша 1.9% (1)
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Португалия
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Польша
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Португалия
Польша

История личных встреч

Португалия
Польша

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:3
ЛНУ
1:1
ЛНУ
2:3
Е2
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 3 0.75
Фернандеш Бруну 1 0.25
Силва Бернарду 1 0.25
Далот Диогу 1 0.25
Мендеш Нуну 0 0
Леау Рафаэл 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 2 0.5
Шиманьски Себастьян 2 0.5
Залевски Никола 2 (1) 0.5
Левандовски Роберт 1 (1) 0.25
Урбаньски Кацпер 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Невеш Рубен 1 0
Диаш Рубен 1 0
Жота Диогу 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Нету Педру 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скорупски Лукаш 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Давидович Павел 1 0
Беднарек Ян 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Слиш Бартош 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Залевски Никола 1 0
Michal Probierz 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Польша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Португалия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Польша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шотландия - Португалия 0:0 Польша - Португалия 1:3 Португалия - Шотландия 2:1 Португалия - Хорватия 2:1
Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1
Польша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Польша - Хорватия 3:3 Польша - Португалия 1:3 Хорватия - Польша 1:0 Шотландия - Польша 2:3
Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0

Результаты матчей

Португалия
Польша

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Португалия
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Хорватия
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Польша
 4 1 1 2 7 - 9 4
4.
Шотландия
 4 0 1 3 4 - 7 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Португалия
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Шотландия
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Польша
 2 0 1 1 4 - 6 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Польша
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Хорватия
 2 0 1 1 4 - 5 1
4.
Шотландия
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 54
    Португалия 94.4% (51)
    X 3.7% (2)
    Польша 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Польша
    5.90
    6.00
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    Прогнозы на матч Португалия - Польша

    Исход игры
    Португалия
    94.4% (51)
    Ничья
    3.7% (2)
    Польша
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (36)
    Меньше
    33.33% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.41% (31)
    Нет
    42.59% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    38.9% (21)
    2:0 Португалия
    25.9% (14)
    3:1 Португалия
    13% (7)
    3:0 Португалия
    11.1% (6)
    1:0 Португалия
    5.6% (3)
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