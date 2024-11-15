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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Швейцария
FIFA #17
0:0
Второй тайм: 61'
Сербия
FIFA #33
0'
25' Желтая карточка
Терзич Алекса
35' Желтая карточка
Джака Гранит
51' Желтая карточка
Эмболо Брель
52' Желтая карточка
Живкович Андрия
54' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
0:0
55' Не забитый пенальти
Митрович Александар

Ход матча

25'
 
Терзич Алекса
35'
Джака Гранит
 
46'
 
Неманья Стойич
Бабич Срджан
51'
Эмболо Брель
 
52'
 
Живкович Андрия
54'
Кёмерт Эрай
 
55'
0:0
Митрович Александар

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 308 Количество передач 144
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 129
Швейцария 61.2% (79)
X 30.2% (39)
Сербия 8.5% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Швейцария
Ничья
Сербия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
17
Фернандес
Эдимилсон
18
Кёмерт
Эрай
5
Аменда
Орель
13
Родригес
Рикардо
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
22
Ридер
Фабиан
23
Амдуни
Зеки
9
Окафор
Ноа
7
Эмболо
Брель
1
Петрович
Джордже
13
Велькович
Милош
4
Миленкович
Никола
15
Бабич
Срджан
14
Живкович
Андрия
7
Терзич
Алекса
6
Максимович
Неманья
10
Гудель
Неманья
11
Самарджич
Лазар
23
Влахович
Душан
9
Митрович
Александар
Швейцария
4-2-3-1
Сербия
3-4-1-2

История личных встреч

Швейцария
Сербия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:0
ЧМ
2:3
ЧМ
1:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 2 (1) 0.4
Фройлер Ремо 1 0.2
Эмболо Брель 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 1 0.2

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 2 1
Эльведи Нико 2 1
Видмер Сильван 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Эмболо Брель 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Варгас Рубен 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 1 1
Эракович Страхинья 2 0
Неделькович Коста 1 0
Митрович Стефан 1 0
Митрович Александар 1 0
Йович Лука 1 0
Лукич Саша 1 0
Миленкович Никола 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Терзич Алекса 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Белич Кристиян 1 0
Шимич Ян-Карло 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Швейцария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сербия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Швейцария - Дания 2:2 Сербия - Швейцария 2:0 Швейцария - Испания 1:4 Дания - Швейцария 2:0
Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2
Сербия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Испания - Сербия 3:0 Сербия - Швейцария 2:0 Дания - Сербия 2:0 Сербия - Испания 0:0
Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2

Результаты матчей

Швейцария
Сербия

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2:0 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Дания
 0:2 5 2 1 2 6 - 5 7
3.
Сербия
 0:0 5 1 2 2 2 - 5 5
4.
Швейцария
 0:0 5 0 2 3 3 - 10 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Дания
 0:2 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сербия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Швейцария
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Дания
 0:2 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Сербия
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
4.
Швейцария
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    62'
    Кёмерт после навеса с правого края на Митровича головой дотянулся до снаряда и сумел мяч выбить за лицевую линию. На угловой, так сказать. 
  • 60'
    Вратари сегодня просто в огне. Что один, что другой. Классно они играют и радуют фанатов таким интересным футболом. 
  • Опасный момент
    59'
    МОМЕНТИЩЕ! Классный прострел с левого края от Швейцарии последовал. Амдуни никто не мешал расстреливать ворота соперника, но Петрович успевает сложиться и отразить удар в упор! Момент покруче пенальти!
  • 58'
    Отбивается Швейцария после подачи углового. Пытался Окафор слева пронестись к воротам соперника, но прострел в его исполнении своей цели не достиг. 
  • Не забитый пенальти
    56'
    КОБЕЛЬ! Спасает свою команду кипер Швейцарии! Митрович пробивал по центру, и уже в левый угол прыгнул кипер альпийцев, но ногой смахнул в стиле Акинфеева мяч на угловой далее вратарь!
  • Желтая карточка
    55'
    Кёмерт ринулся тут же оспаривать решение судьи. В итоге еще и на "горчичник" от рефери он наговорил. Митрович будет исполнять.
  • Пенальти!
    54'
    ОГО! Кёмерт коленом в колено подсек сейчас Митровича на газон. Рефери после небольшой паузы зафиксировал фол. Это пенальти!
  • Желтая карточка
    53'
    Живкович, к слову, также получает от рефери карточку желтого цвета. Делал он все тут, чтобы спровоцировать скандальную ситуацию, и рефери это заметил. 
  • Желтая карточка
    52'
    Со скрипом пока из-под давления соперника выходит Швейцария. Эмболо сейчас фолит в атаке против оппонента. Далее кидает еще и в него мяч игрок Швейцарии, получая от судьи "горчичник". 
  • 50'
    Задумчив Якин на своей тренерской скамейке. У его команды сегодня мало что получается, хотя временами опасные моменты швейцарцы все же создают. 
  • 49'
    Амдуни сейчас отмахнулся от игрока соперника руками. Тюрпен был рядом, а потому и зафиксировал в этой ситуации откровенное нарушение правил. 
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве в составе Сербии все-таки произошла. Бвл заменен наставником "трехцветных" Бабич. Стойич на поле появился после перерыва. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал тем временем в нашем матче второй тайм! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет в игре Швейцария - Сербия не открыт. Немного отдохнем и вернемся на поле. 
  • 45'
    Владение за собой сохраняет сейчас Швейцария, но не более того. Выйти из обороны в атаку не удается альпийцам пока что. Хотя желание имеется. 
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    • 45'
      Родригес дальним ударом по воротам отметился, но получилось уж больно неточно. Мяч значительно выше перекладины полетел в этой ситуации. 
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты рефери добавил. 
    • 44'
      Ридер взял на себя ответственность за дальний удар. В итоге опасным он не получился. Мяч улетел куда-то за пределы поля. 
    • 43'
      Повеселее стало ближе к концу игрового отрезка у нас. По крайней мере, соперники стали действовать активнее. В частности, активнее они на контратаках действовать стали. 
    • Опасный момент
      42'
      ОПАСНО! Подача в штрафную Сербии на Окафлра. Тот сбрасывает сферу Амдуни, и последний выстреливает по центру, прямо в Петровича.м 
    • Опасный момент
      41'
      ОПАСНО! Кёмерт удар Влаховича в самый последний момент накрывает удар соперника. Выбивает в подкате защитник сферу в итоге на угловой. 
    • 39'
      Окафор сыграл на ход Амдуни. Тот прокинул мяч сильно себе на ход и не сумел в итоге сохранить сферу в игре, хотя его коллектив выстраивал опасную контратаку. 
    • 38'
      Завершается у нас постепенно первая половина встречи. Сборная Швейцарии владеет на поле инициативой. С фланга на фланг перекатывают хозяева игровой снаряд.
    • 37'
      Ну, поднялся игрок Швейцарии, а серб сидит на газоне и пока встречу продолжить не может. Будем надеяться, что обойдется в нашем матче без травм. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Тюрпен просит сейчас медиков появиться на поле. Сталкиваются головами оппоненты. Кёмерт и Максимович пока что на газоне. Ждем их возвращения. 
    • Желтая карточка
      34'
      А тут все же Джака получает карточку от рефери, срывая в центре поля опасное наступление оппонента. "Горчичник" следует незамедлительно.
    • 33'
      Не так много играть в первом тайме остается соперникам. Владеют мяч игроки Швейцарии, но пока не создают реальной угрозы у ворот соперника. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Джака буквально сел на Митровича и прокатился на нем. В любом случае рефери дал свисток. Но где же карточка от французского рефери?
    • Фол, нарушение
      30'
      Бабичу по ноге прилетел удар от Эмболо. В итоге рефери фиксирует все-таки фол, но в этой ситуации карточки не показывает.
    • 29'
      Пошли сейчас разминаться игроки сборной Швейцарии. Вероятно, что уже после перерыва мы с вами увидим ротацию-другую в составе хозяев. 
    • Штанга
      28'
      МОМЕНТИЩЕ! Окафор! Как он не забивает сейчас? Эмболо отдает на Фернандеса, на правый края. Оттуда следует прострел на Окафора, который не попадает в цель с метра, пробивает в перекладину коленом!
    • 26'
      Окафор в одиночку пытался пройти всех, но в итоге правила в атаке нарушил, понимая, что до снаряда добежать уже ни в коем случае не успевает. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Амдуни снова сбивают соперники на полном ходу. Цепляли его дважды оппоненты, и в итоге рефери среагировал, остановив игру. Но карточку тут не показал.
    • Желтая карточка
      24'
      Терзич получает карточку желтого цвета в свой пассив. Амдуни оказался на газоне. Игроку швейцарской команды сейчас изрядно досталось шипами от оппонента. 
    • 22'
      Влахович сейчас получил мяч от партнера, после чего с линии штрафной нанес удар по рамке соперника, но полетела сфера значительно выше перекладины. 
    • 21'
      65% против 35% сейчас по проценту владения мячом. Впереди игроки сборной Швейцарии, но на табло этот факт пока никак не отражается. 
    • 20'
      Родригес поднялся с газона, ну, а болельщики продолжают освистывать решения арбитры, которые пока совсем не в пользу Швейцарии. 
    • Судья
      18'
      Родригес сейчас получил по ногам от соперника, но рефери показал, что все было в пределах правил. Стало быть, игру можно продолжать.
    • Фол, нарушение
      17'
      По ногам Митрович сейчас получает. Оказался он на газоне после контакта с соперником. Будем надеяться, что все с ним в порядке, и игру он продолжит.
    • Судья
      16'
      Самарджич попытался в чужой штрафной заработать пенальти, и даже упал на газон, но рефери не стал определять фол. Нет 11-метрового удара.
    • Офсайд
      14'
      Эмболо оказался сейчас в офсайде. Арбитр с запозданием поднимает флажок. Фиксируется положение "вне игры" в этой игровой ситуации.
    • Угловой
      13'
      Первый в матче угловой ничего не принес. Отбивается уверенно Сербия после подачи корнера с правого края. Не самый лучший розыгрыш стандарта. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Фернандес сейчас нанес удар по воротам соперника. Сумел вратарь сербов вернуться в створ и кулаками перевел мяч через планку!
    • 10'
      Освистывает сейчас швейцарскую команду фанатский сектор. Бездействуют альпийцы. Пока совершенно не активны они впереди. 
    • 9'
      Ударов по воротам пока нет совсем у оппонентов. такое ощущение, что соперники осторожничают и ждут возможности создать опасную ситуацию у рамки. 
    • 7'
      Амдуни сейчас от соперника досталось. Поднимается с большим трудом футболист. Встречу он сможет продолжить, несмотря на трудности со здоровьем.
    • 6'
      Митрович и Джака капитаны команд сегодня. Они будут заправлять атаками своей команды. Посмотрим, кто в итоге будет действовать эффективнее. 
    • 5'
      Терзич на левом фланге мяч получил, но подвергся сильному давлению со стороны соперника, который по итогу сферу у оппонента сумел отобрать. 
    • 4'
      В прессинге пытается сейчас играть Сербия, но Швейцария спокойно владеет мячом, не позволяя сопернику убежать в атаку.
    • 2'
      Футболисты сборной Швейцарии вышли на газон в красных цветах, в то время, как футболисты сборной Сербии предстали перед нами в белых цветах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швейцария 0:0 Сербия

    Исход игры
    Швейцария
    61.2% (79)
    Ничья
    30.2% (39)
    Сербия
    8.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Швейцария
    37.2% (48)
    1:1 Ничья
    24% (31)
    1:0 Швейцария
    12.4% (16)
    2:2 Ничья
    6.2% (8)
    1:2 Сербия
    4.7% (6)
    3:1 Швейцария
    2.3% (3)
    2:0 Швейцария
    2.3% (3)
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