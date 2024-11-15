ОГО! Кёмерт коленом в колено подсек сейчас Митровича на газон. Рефери после небольшой паузы зафиксировал фол. Это пенальти!

Кёмерт ринулся тут же оспаривать решение судьи. В итоге еще и на "горчичник" от рефери он наговорил. Митрович будет исполнять.

КОБЕЛЬ! Спасает свою команду кипер Швейцарии! Митрович пробивал по центру, и уже в левый угол прыгнул кипер альпийцев, но ногой смахнул в стиле Акинфеева мяч на угловой далее вратарь!

Отбивается Швейцария после подачи углового. Пытался Окафор слева пронестись к воротам соперника, но прострел в его исполнении своей цели не достиг.

МОМЕНТИЩЕ! Классный прострел с левого края от Швейцарии последовал. Амдуни никто не мешал расстреливать ворота соперника, но Петрович успевает сложиться и отразить удар в упор! Момент покруче пенальти!

Вратари сегодня просто в огне. Что один, что другой. Классно они играют и радуют фанатов таким интересным футболом.

Кёмерт после навеса с правого края на Митровича головой дотянулся до снаряда и сумел мяч выбить за лицевую линию. На угловой, так сказать.

Стартовал тем временем в нашем матче второй тайм! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!

Замена в перерыве в составе Сербии все-таки произошла. Бвл заменен наставником "трехцветных" Бабич. Стойич на поле появился после перерыва.

Амдуни сейчас отмахнулся от игрока соперника руками. Тюрпен был рядом, а потому и зафиксировал в этой ситуации откровенное нарушение правил.

Задумчив Якин на своей тренерской скамейке. У его команды сегодня мало что получается, хотя временами опасные моменты швейцарцы все же создают.

Со скрипом пока из-под давления соперника выходит Швейцария. Эмболо сейчас фолит в атаке против оппонента. Далее кидает еще и в него мяч игрок Швейцарии, получая от судьи "горчичник".

Живкович, к слову, также получает от рефери карточку желтого цвета. Делал он все тут, чтобы спровоцировать скандальную ситуацию, и рефери это заметил.

Владение за собой сохраняет сейчас Швейцария, но не более того. Выйти из обороны в атаку не удается альпийцам пока что. Хотя желание имеется.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет в игре Швейцария - Сербия не открыт. Немного отдохнем и вернемся на поле.

Тюрпен просит сейчас медиков появиться на поле. Сталкиваются головами оппоненты. Кёмерт и Максимович пока что на газоне. Ждем их возвращения.

Ну, поднялся игрок Швейцарии, а серб сидит на газоне и пока встречу продолжить не может. Будем надеяться, что обойдется в нашем матче без травм.

Завершается у нас постепенно первая половина встречи. Сборная Швейцарии владеет на поле инициативой. С фланга на фланг перекатывают хозяева игровой снаряд.

Окафор сыграл на ход Амдуни. Тот прокинул мяч сильно себе на ход и не сумел в итоге сохранить сферу в игре, хотя его коллектив выстраивал опасную контратаку.

ОПАСНО! Кёмерт удар Влаховича в самый последний момент накрывает удар соперника. Выбивает в подкате защитник сферу в итоге на угловой.

ОПАСНО! Подача в штрафную Сербии на Окафлра. Тот сбрасывает сферу Амдуни, и последний выстреливает по центру, прямо в Петровича.м

Повеселее стало ближе к концу игрового отрезка у нас. По крайней мере, соперники стали действовать активнее. В частности, активнее они на контратаках действовать стали.

Ридер взял на себя ответственность за дальний удар. В итоге опасным он не получился. Мяч улетел куда-то за пределы поля.

Родригес дальним ударом по воротам отметился, но получилось уж больно неточно. Мяч значительно выше перекладины полетел в этой ситуации.

34' А тут все же Джака получает карточку от рефери, срывая в центре поля опасное наступление оппонента. "Горчичник" следует незамедлительно.

33' Не так много играть в первом тайме остается соперникам. Владеют мяч игроки Швейцарии, но пока не создают реальной угрозы у ворот соперника.

32' Джака буквально сел на Митровича и прокатился на нем. В любом случае рефери дал свисток. Но где же карточка от французского рефери?

30' Бабичу по ноге прилетел удар от Эмболо. В итоге рефери фиксирует все-таки фол, но в этой ситуации карточки не показывает.

29' Пошли сейчас разминаться игроки сборной Швейцарии. Вероятно, что уже после перерыва мы с вами увидим ротацию-другую в составе хозяев.

28' МОМЕНТИЩЕ! Окафор! Как он не забивает сейчас? Эмболо отдает на Фернандеса, на правый края. Оттуда следует прострел на Окафора, который не попадает в цель с метра, пробивает в перекладину коленом!

26' Окафор в одиночку пытался пройти всех, но в итоге правила в атаке нарушил, понимая, что до снаряда добежать уже ни в коем случае не успевает.

25' Амдуни снова сбивают соперники на полном ходу. Цепляли его дважды оппоненты, и в итоге рефери среагировал, остановив игру. Но карточку тут не показал.

24' Терзич получает карточку желтого цвета в свой пассив. Амдуни оказался на газоне. Игроку швейцарской команды сейчас изрядно досталось шипами от оппонента.

22' Влахович сейчас получил мяч от партнера, после чего с линии штрафной нанес удар по рамке соперника, но полетела сфера значительно выше перекладины.

21' 65% против 35% сейчас по проценту владения мячом. Впереди игроки сборной Швейцарии, но на табло этот факт пока никак не отражается.

20' Родригес поднялся с газона, ну, а болельщики продолжают освистывать решения арбитры, которые пока совсем не в пользу Швейцарии.

18' Родригес сейчас получил по ногам от соперника, но рефери показал, что все было в пределах правил. Стало быть, игру можно продолжать.

17' По ногам Митрович сейчас получает. Оказался он на газоне после контакта с соперником. Будем надеяться, что все с ним в порядке, и игру он продолжит.

16' Самарджич попытался в чужой штрафной заработать пенальти, и даже упал на газон, но рефери не стал определять фол. Нет 11-метрового удара.

14' Эмболо оказался сейчас в офсайде. Арбитр с запозданием поднимает флажок. Фиксируется положение "вне игры" в этой игровой ситуации.

13' Первый в матче угловой ничего не принес. Отбивается уверенно Сербия после подачи корнера с правого края. Не самый лучший розыгрыш стандарта.

12' ОПАСНО! Фернандес сейчас нанес удар по воротам соперника. Сумел вратарь сербов вернуться в створ и кулаками перевел мяч через планку!

10' Освистывает сейчас швейцарскую команду фанатский сектор. Бездействуют альпийцы. Пока совершенно не активны они впереди.

9' Ударов по воротам пока нет совсем у оппонентов. такое ощущение, что соперники осторожничают и ждут возможности создать опасную ситуацию у рамки.

7' Амдуни сейчас от соперника досталось. Поднимается с большим трудом футболист. Встречу он сможет продолжить, несмотря на трудности со здоровьем.

6' Митрович и Джака капитаны команд сегодня. Они будут заправлять атаками своей команды. Посмотрим, кто в итоге будет действовать эффективнее.

5' Терзич на левом фланге мяч получил, но подвергся сильному давлению со стороны соперника, который по итогу сферу у оппонента сумел отобрать.

4' В прессинге пытается сейчас играть Сербия, но Швейцария спокойно владеет мячом, не позволяя сопернику убежать в атаку.

2' Футболисты сборной Швейцарии вышли на газон в красных цветах, в то время, как футболисты сборной Сербии предстали перед нами в белых цветах.