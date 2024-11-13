Тур: 5. Стадион: Летцигрунд.
История личных встреч
Швейцария
Сербия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Среднее время на гол
0
54
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|2 (1)
|0.5
|Фройлер Ремо
|1
|0.25
|Эмболо Брель
|0
|0
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|1
|0.25
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльведи Нико
|2
|1
|Джака Гранит
|1
|1
|Видмер Сильван
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|1
|1
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Неделькович Коста
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Шимич Ян-Карло
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Швейцария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сербия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Швейцария - Дания 2:2 Сербия - Швейцария 2:0 Швейцария - Испания 1:4 Дания - Швейцария 2:0
Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2
Сербия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Испания - Сербия 3:0 Сербия - Швейцария 2:0 Дания - Сербия 2:0 Сербия - Испания 0:0
Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2
Результаты матчей
Швейцария
Сербия
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Швейцария
Сербия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Швейцария - Сербия
Исход игры
Швейцария
57.4% (31)
Ничья
35.2% (19)
Сербия
7.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
88.68% (47)
Нет
11.32% (6)
Популярный счёт
2:1 Швейцария
42.6% (23)
1:1 Ничья
25.9% (14)
2:2 Ничья
9.3% (5)
1:2 Сербия
7.4% (4)
1:0 Швейцария
5.6% (3)
2:0 Швейцария
5.6% (3)
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