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Тур: 5. Стадион: .
Швейцария
FIFA #17
 
Позже
Сербия
FIFA #33
Прогнозы 54
Швейцария 57.4% (31)
X 35.2% (19)
Сербия 7.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Сербия
3.60
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4.80
4.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Швейцария
Сербия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:0
ЧМ
2:3
ЧМ
1:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 2 (1) 0.5
Фройлер Ремо 1 0.25
Эмболо Брель 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 1 0.25

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльведи Нико 2 1
Джака Гранит 1 1
Видмер Сильван 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Эмболо Брель 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Варгас Рубен 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 1 1
Эракович Страхинья 2 0
Неделькович Коста 1 0
Митрович Стефан 1 0
Митрович Александар 1 0
Йович Лука 1 0
Лукич Саша 1 0
Миленкович Никола 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Белич Кристиян 1 0
Шимич Ян-Карло 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Швейцария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сербия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Швейцария - Дания 2:2 Сербия - Швейцария 2:0 Швейцария - Испания 1:4 Дания - Швейцария 2:0
Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2
Сербия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Испания - Сербия 3:0 Сербия - Швейцария 2:0 Дания - Сербия 2:0 Сербия - Испания 0:0
Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2

Результаты матчей

Швейцария
Сербия

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Дания
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Сербия
 4 1 1 2 2 - 5 4
4.
Швейцария
 4 0 1 3 3 - 10 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Испания
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сербия
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Швейцария
 2 0 1 1 3 - 6 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Дания
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Швейцария
 2 0 0 2 0 - 4 0
4.
Сербия
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 54
    Швейцария 57.4% (31)
    X 35.2% (19)
    Сербия 7.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Сербия
    3.60
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    4.80
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    Прогнозы на матч Швейцария - Сербия

    Исход игры
    Швейцария
    57.4% (31)
    Ничья
    35.2% (19)
    Сербия
    7.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.26% (33)
    Меньше
    37.74% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    88.68% (47)
    Нет
    11.32% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Швейцария
    42.6% (23)
    1:1 Ничья
    25.9% (14)
    2:2 Ничья
    9.3% (5)
    1:2 Сербия
    7.4% (4)
    1:0 Швейцария
    5.6% (3)
    2:0 Швейцария
    5.6% (3)
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    Швейцария
    Сербия
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