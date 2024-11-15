Тур: 5. Стадион: Национальный стадион (Бухарест).
0'
7' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
43' Желтая карточкаМарин Мариус
45' Желтая карточкаЯшари Мухаррем
58' Желтая карточкаМан Деннис
Ход матча
43'
45'
58'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
15
Буркэ
Андрей
18
Марин
Рэзван
20
Ман
Деннис
19
Дрэгуш
Денис
14
Бериша
Валон
10
Жегрова
Эдон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Буркэ АндрейЗащитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
-
19 Дрэгуш ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сореску ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
16 Саипи АмирВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Садриу ЛеардЗащитник
-
23 Хоти АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Art Smakaj
-
Главный тренер: Фода Франко
История личных встреч
Румыния
Косово
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марин Рэзван
|5 (4)
|1
|Ман Деннис
|2
|0.4
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.2
|Митрицэ Александру
|1
|0.2
|Дрэгуш Денис
|1
|0.2
|Дрэгушин Раду
|1
|0.2
|Алибек Денис
|0
|0
|Станчу Николае
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Эрмал
|2
|0.4
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.4
|Рахмани Альбион
|1
|0.2
|Ррахмани Амир
|1
|0.2
|Сахити Эмир
|1
|0.2
|Жегрова Эдон
|1
|0.2
|Делова Люмбардх
|1
|0.2
|Рашица Милот
|0
|0
|Муслия Флоран
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|2
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Буркэ Андрей
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|1
|1
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Яшари Мухаррем
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
Результаты матчей
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Косово
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Румыния
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Косово
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
3
Румыния
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Косово
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Литва - Румыния 1:2 Кипр - Румыния 0:3 Румыния - Литва 3:1 Косово - Румыния 0:3
Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2
Косово
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Косово - Кипр 3:0 Литва - Косово 1:2 Кипр - Косово 0:4 Косово - Румыния 0:3
Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1
Результаты матчей
Румыния
Косово
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Румыния
Косово
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния 0:0 Косово
Исход игры
Румыния
93.1% (108)
Ничья
4.3% (5)
Косово
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
47.71% (52)
Нет
52.29% (57)
Популярный счёт
2:1 Румыния
34.5% (40)
2:0 Румыния
27.6% (32)
1:0 Румыния
19% (22)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:1 Румыния
3.4% (4)
3:0 Румыния
2.6% (3)
1:2 Косово
1.7% (2)
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