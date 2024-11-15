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Тур: 5. Стадион: .
Румыния
FIFA #43
0:0
Второй тайм: 62'
Косово
FIFA #101
0'
7' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
43' Желтая карточка
Марин Мариус
45' Желтая карточка
Яшари Мухаррем
58' Желтая карточка
Ман Деннис

Ход матча

7'
 
Хадергьонай Флорент
43'
Марин Мариус
 
45'
 
Яшари Мухаррем
46'
Олару Дариус
Станчу Николае
 
58'
Ман Деннис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 116
Румыния 93.1% (108)
X 4.3% (5)
Косово 2.6% (3)
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Румыния
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ницэ
Флорин
2
Рациу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Буркэ
Андрей
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
6
Марин
Мариус
10
Станчу
Николае
20
Ман
Деннис
19
Дрэгуш
Денис
13
Михэйлэ
Валентин
1
Мурич
Ариянет
2
Хадергьонай
Флорент
13
Ррахмани
Амир
5
Делова
Люмбардх
15
Войвода
Мергим
6
Реджбекай
Элвис
14
Бериша
Валон
10
Жегрова
Эдон
8
Муслия
Флоран
22
Яшари
Мухаррем
18
Мурики
Ведат
Румыния
4-3-3
Косово
4-2-3-1

История личных встреч

Румыния
Косово

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:3
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Рэзван 5 (4) 1
Ман Деннис 2 0.4
Михэйлэ Валентин 1 0.2
Митрицэ Александру 1 0.2
Дрэгуш Денис 1 0.2
Дрэгушин Раду 1 0.2
Алибек Денис 0 0
Станчу Николае 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Эрмал 2 0.4
Мурики Ведат 2 (1) 0.4
Рахмани Альбион 1 0.2
Ррахмани Амир 1 0.2
Сахити Эмир 1 0.2
Жегрова Эдон 1 0.2
Делова Люмбардх 1 0.2
Рашица Милот 0 0
Муслия Флоран 0 0
Ррудхани Донат 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 2 0
Хаджи Янис 1 0
Коман Флоринел 1 0
Буркэ Андрей 1 0
Марин Мариус 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 1 1
Реджбекай Элвис 2 0
Бериша Валон 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Алити Фидан 1 0
Яшари Мухаррем 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Делова Люмбардх 1 0

Результаты матчей

Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Косово
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Румыния
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Косово
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
3
Румыния
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Косово
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Литва - Румыния 1:2 Кипр - Румыния 0:3 Румыния - Литва 3:1 Косово - Румыния 0:3
Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2
Косово
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Косово - Кипр 3:0 Литва - Косово 1:2 Кипр - Косово 0:4 Косово - Румыния 0:3
Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1

Результаты матчей

Румыния
Косово

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Румыния
Косово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Косово
 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Кипр
 5 2 0 3 3 - 11 6
4.
Литва
 5 0 0 5 4 - 10 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Косово
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Кипр
 3 1 0 2 2 - 8 3
4.
Литва
 3 0 0 3 2 - 5 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:0 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Косово
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Кипр
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Литва
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Ман Деннис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Станчу Николае уходит с поля. Олару Дариус выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Muharrem Jashari получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Хадергьонай Флорент получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 43'
    Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
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Прогнозы 116
Румыния 93.1% (108)
X 4.3% (5)
Косово 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Румыния 0:0 Косово

Исход игры
Румыния
93.1% (108)
Ничья
4.3% (5)
Косово
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
47.71% (52)
Нет
52.29% (57)
Популярный счёт
2:1 Румыния
34.5% (40)
2:0 Румыния
27.6% (32)
1:0 Румыния
19% (22)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:1 Румыния
3.4% (4)
3:0 Румыния
2.6% (3)
1:2 Косово
1.7% (2)
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