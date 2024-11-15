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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Обренович Раде
Дания
FIFA #21
0:1
Второй тайм: 57'
Испания
FIFA #3
0'
0:1
15' Гол
Оярсабаль Микель
33' Желтая карточка
Норгор Кристиан

Ход матча

15'
0:1
Оярсабаль Микель
(Перес Айосе)
33'
Норгор Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 226 Количество передач 279
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 142
Дания 2.1% (3)
X 16.2% (23)
Испания 81.7% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Дания
Ничья
Испания
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4.40
2.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
18
Бах
Александр
2
Андерсен
Йоаким
3
Вестергор
Янник
17
Кристиансен
Виктор
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
15
Норгор
Кристиан
21
Юльманн
Мортен
10
Эриксен
Кристиан
9
Хёйлунн
Расмус
7
Грёнбек
Альберт
1
Райя
Давид
2
Порро
Педро
5
Вивиан
Даниэль
14
Лапорт
Эмерик
17
Кукурелья
Марк
18
Субименди
Мартин
6
Мерино
Микель
21
Оярсабаль
Микель
10
Ольмо
Дани
16
Баэна
Алекс
9
Перес
Айосе
Дания
4-3-3
Испания
4-2-3-1

История личных встреч

Дания
Испания

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ТМС
0:3
ЧЕ2(2
1:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 0.2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
Юссуф Поульсен 1 0.2
Исаксен Густав 1 0.2
Грёнбек Альберт 1 0.2
Доргу Патрик 1 0.2
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Фабиан 2 0.4
Хоселу Санмартин 1 0.2
Торрес Ферран 1 0.2
Мората Альваро 1 0.2
Лапорт Эмерик 1 0.2
Оярсабаль Микель 1 0.2
Баэна Алекс 1 0.2
Субименди Мартин 1 0.2
Перес Айосе 0 0
Порро Педро 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юльманн Мортен 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Вестергор Янник 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бах Александр 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 1
Карвахаль Даниэль 2 0
Перес Айосе 1 0
Райя Давид 1 0
Ольмо Дани 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Луис де ла Фуэнте 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Испания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Дания 2:2 Испания - Дания 1:0 Дания - Сербия 2:0 Дания - Швейцария 2:0
Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0
Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Испания - Сербия 3:0 Испания - Дания 1:0 Швейцария - Испания 1:4 Сербия - Испания 0:0
Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0

Результаты матчей

Дания
Испания

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дания
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Дания
 0:1 5 2 1 2 6 - 4 7
3.
Сербия
 0:0 5 1 2 2 2 - 5 5
4.
Швейцария
 0:0 5 0 2 3 3 - 10 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Дания
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
3.
Сербия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Швейцария
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Дания
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Сербия
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
4.
Швейцария
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Кукурелья догнал мяч у лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел выше всех партнеров за пределы поля.
  • 58'
    Тонко отдавал пас в штрафную Оярсабаль на Баэну, но тому пробить не позволил Андерсен в силовой борьбе.
  • 57'
    С угла поля навесил Оярсабаль на линию вратарской, где головой пробил Субименди, но мяч оказался в руках Шмейхеля. 
  • Угловой
    56'
    Ушел от соперника Оярсабаль по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 55'
    Убежал по флангу в атаку Юльманн и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 54'
    На чужой половине поля наступил Норгор на ногу сопернику. Аккуратнее нужно играть датчанину, ведь у него уже есть карточка.
  • 53'
    По флангу отдавал Кукурелья на ход Баэне, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 52'
    Убегал по центру а атаку Ольмо и отдал вперед на Переса, но тот с линии штрафной пробил выше перекладины.
  • 51'
    Ушел от соперника по флангу Грёнбек и навесил в центр штрафной, но здесь Порро грудью скинул мяч в руки Райе.
  • 50'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Баэна на ход Пересу, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 49'
    В центре поля получил по ногам Бах в подкате от Кукурельи. Штрафной удар исполнять будут датчане.
  • 48'
    Отдавал пас проникающий Норгор в штрафную на ход Хёйлунну, но тот нарушил правила в борьбе против Вивиана.
  • 47'
    Отобрал мяч в центре поля Мерино и забросил вперед на Баэну, но тот нарушил правила в борьбе против Андерсена.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться датчане?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне сборной Испании!
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    • 44'
      В центре поля Субименди получил по ногам в борьбе против Норгора. Штрафной удар исполнять будут испанцы.
    • 43'
      С дальней дистанции Мерино пробил по воротам после скидки от Субименди, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 42'
      С углового навесил Ольмо на ближнюю штангу, но мяч спокойно на выходе Шмейхель забрал в свои руки.
    • Угловой
      41'
      Продавил соперника Оярсабаль по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 40'
      С углового пробил по воротам Хёйбьерг, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за пределы поля.
    • 39'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Норгор, но мяч угодил в спину защитника, а добивание Хёйлунна оказалось неточным. 
    • 38'
      Подхватил мяч на фланге Грёнбек и подал на дальнюю штангу, но никто из соперников не смог пробить по воротам.
    • 37'
      С угла поля Эриксен подавал на ближнюю штангу, но здесь Мерино вынес снаряд головой в центр поля.
    • Угловой
      36'
      Забросил в штрафную соперника Норгор на Эриксена, но того опередил Кукурелья и вынес мяч на угловой.
    • 35'
      Диагональ исполнил Субименди на правый фланг, куда забегал Порро, но его опередил Кристиансен и вынес в аут.
    • Желтая карточка
      34'
      В центре поля получил по ногам Перес в грубом подкате от Норгора. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 33'
      Прорывался в центр штрафной Хёйбьерг после паса от Норгора, но пробить не позволил в подкате Субименди.
    • 32'
      Перехватил мяч в центре поля Эриксен и забросил вперед на Хёлунна, но тот не смог оторваться от Вивиана и потерял сферу.
    • 31'
      Отдавал пас Норгор в штрафную на Хёлунна, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
    • 30'
      Перес ворвался в штрафную соперника после паса от Оярсабаля и пробил по воротам. Отбил перед собой Шмейхель, а добивание Ольмо было неточным.
    • 29'
      Ушел от соперника Оярсабаль и покатил поперек на Переса, но тот не смог пробить в борьбе против Андерсена.
    • 28'
      Диагональ исполнял Норгор на фланг, куда забегал Грёнбек, но в последний момент Лапорт головой вынес мяч в аут.
    • 27'
      Ушел от соперника по флангу Порро и отдал в центр на ход Пересу, но тому пробить не позволил Андерсен.
    • 26'
      Подавал на дальнюю штангу с углового Норгор, но спокойно сыграл на выходе Райя и забрал мяч в свои руки.
    • 25'
      Пробивал по воротам Юльманн на дальней штанге после подачи с угла поля, но мяч угодил точно в спину Субименди.
    • Угловой
      24'
      С правого фланга Бах выдал пас в центр на Эриксена, который пробил по воротам, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 23'
      На фланге Кукурелья грубо влетел в ногу Баху в подкате, за что мог получить карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 22'
      Мог убегать на ворота соперника Хёлунн после заброса от Норгора, но на выходе первым на мяче оказался Райя.
    • 21'
      Прорывался на скорости по левой бровке Грёнбек и прострелил в центр штрафной, но здесь первым на мяче Лапорт оказался.
    • 20'
      Отдавал пас по флангу Юльманн на ход Грёнбеку, но тот проиграл борьбу за мяч Порро и не смог пробить.
    • 19'
      Со штрафного навесил Эриксен на ближнюю штангу, но здесь Андерсен нарушил правила в борьбе против Лапорта.
    • 18'
      На фланге получил по ногам Бах в борьбе против Мерино. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Дании.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Микель Оярсабаль! Смогли открыть счёт в матче испанцы. После обрезки Вестергора подхватил мяч на чужой половине поля Оярсабаль, обыгрался в стеночку с Пересом, после чего отправил мяч точно в ближний нижний угол ворот.
    • 16'
      Прорывался с правого фланга в центр Оярсабаль на скорости и пробил в ближний угол, но точно в руках голкипера оказалась сфера.
    • 15'
      С угла поля навесил Кукурелья на ближнюю штангу, но здесь Вивиан нарушил правила в борьбе против Норгора.
    • Угловой
      14'
      Сместился с левого фланга вдоль лицевой линии в центр Кукурелья и пробил по воротам, но мяч от ноги Шмейхеля полетел на угловой. 
    • Штанга
      13'
      Ворвался в штрафную соперника Перес после паса от Субименди и пробил в ближнюю девятку, но хозяев на этот раз выручила перекладина.
    • 12'
      Активно прессингуют соперника на чужой половине поля датчане, даже центр не дают они перейти испанцам.
    • 11'
      Диагональ исполнял Порро в штрафную на Переса, но того опередил Андерсен и вынес мяч за пределы поля.
    • 10'
      С угла поля навесил Оярсабаль на ближнюю штангу, где пробил головой Перес, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Угловой
      9'
      Ворвался в штрафную соперника Оярсабаль и покатил поперек на Баэну, но в последний момент вынес мяч Бах на угловой.
    • 8'
      В центре поля получил по ногам Бах в борьбе против Оярсабаля. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Дании.
    • 7'
      Отдавал пас тонкий в штрафную соперника Эриксен на ход Норгору, но тот проиграл борьбу за мяч Лапорту.
    • 6'
      Мог убегать на ворота соперника Ольмо после заброса от Субименди, но его опередил Кристиансен и вынес сферу за пределы поля.
    • 5'
      Убегал в контратаку на скорости по флангу Грёнбек и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 4'
      Отдавал тонкий пас Эриксен на ход Хёйлунну, но тот в борьбе с защитником не смог пробить по воротам.
    • 3'
      С угла поля навесил Юльманн на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу Кукурелья подальше от ворот.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Дании!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания 0:1 Испания

    Исход игры
    Дания
    2.1% (3)
    Ничья
    16.7% (24)
    Испания
    81.3% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.09% (76)
    Меньше
    33.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    45.1% (65)
    1:1 Ничья
    10.4% (15)
    0:1 Испания
    7.6% (11)
    0:2 Испания
    5.6% (8)
    1:3 Испания
    4.9% (7)
    0:0 Ничья
    3.5% (5)
    2:3 Испания
    1.4% (2)
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