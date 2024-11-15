По флангу отдавал Кукурелья на ход Баэне, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

На чужой половине поля наступил Норгор на ногу сопернику. Аккуратнее нужно играть датчанину, ведь у него уже есть карточка.

Убежал по флангу в атаку Юльманн и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Ушел от соперника Оярсабаль по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Оярсабаль на линию вратарской, где головой пробил Субименди, но мяч оказался в руках Шмейхеля.

Тонко отдавал пас в штрафную Оярсабаль на Баэну, но тому пробить не позволил Андерсен в силовой борьбе.

Кукурелья догнал мяч у лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел выше всех партнеров за пределы поля.

Отобрал мяч в центре поля Мерино и забросил вперед на Баэну, но тот нарушил правила в борьбе против Андерсена.

Отдавал пас проникающий Норгор в штрафную на ход Хёйлунну, но тот нарушил правила в борьбе против Вивиана.

В центре поля получил по ногам Бах в подкате от Кукурельи. Штрафной удар исполнять будут датчане.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Баэна на ход Пересу, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Ушел от соперника по флангу Грёнбек и навесил в центр штрафной, но здесь Порро грудью скинул мяч в руки Райе.

Убегал по центру а атаку Ольмо и отдал вперед на Переса, но тот с линии штрафной пробил выше перекладины.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне сборной Испании!

Диагональ исполнил Субименди на правый фланг, куда забегал Порро, но его опередил Кристиансен и вынес в аут.

Забросил в штрафную соперника Норгор на Эриксена, но того опередил Кукурелья и вынес мяч на угловой.

С угла поля Эриксен подавал на ближнюю штангу, но здесь Мерино вынес снаряд головой в центр поля.

Подхватил мяч на фланге Грёнбек и подал на дальнюю штангу, но никто из соперников не смог пробить по воротам.

С дальней дистанции пробивал по воротам Норгор, но мяч угодил в спину защитника, а добивание Хёйлунна оказалось неточным.

С углового пробил по воротам Хёйбьерг, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за пределы поля.

Продавил соперника Оярсабаль по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С углового навесил Ольмо на ближнюю штангу, но мяч спокойно на выходе Шмейхель забрал в свои руки.

С дальней дистанции Мерино пробил по воротам после скидки от Субименди, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

В центре поля Субименди получил по ногам в борьбе против Норгора. Штрафной удар исполнять будут испанцы.

34' В центре поля получил по ногам Перес в грубом подкате от Норгора. Судья показал желтую карточку нарушителю.

33' Прорывался в центр штрафной Хёйбьерг после паса от Норгора, но пробить не позволил в подкате Субименди.

32' Перехватил мяч в центре поля Эриксен и забросил вперед на Хёлунна, но тот не смог оторваться от Вивиана и потерял сферу.

31' Отдавал пас Норгор в штрафную на Хёлунна, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

30' Перес ворвался в штрафную соперника после паса от Оярсабаля и пробил по воротам. Отбил перед собой Шмейхель, а добивание Ольмо было неточным.

29' Ушел от соперника Оярсабаль и покатил поперек на Переса, но тот не смог пробить в борьбе против Андерсена.

28' Диагональ исполнял Норгор на фланг, куда забегал Грёнбек, но в последний момент Лапорт головой вынес мяч в аут.

27' Ушел от соперника по флангу Порро и отдал в центр на ход Пересу, но тому пробить не позволил Андерсен.

26' Подавал на дальнюю штангу с углового Норгор, но спокойно сыграл на выходе Райя и забрал мяч в свои руки.

25' Пробивал по воротам Юльманн на дальней штанге после подачи с угла поля, но мяч угодил точно в спину Субименди.

24' С правого фланга Бах выдал пас в центр на Эриксена, который пробил по воротам, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

23' На фланге Кукурелья грубо влетел в ногу Баху в подкате, за что мог получить карточку, но судья пожалел нарушителя.

22' Мог убегать на ворота соперника Хёлунн после заброса от Норгора, но на выходе первым на мяче оказался Райя.

21' Прорывался на скорости по левой бровке Грёнбек и прострелил в центр штрафной, но здесь первым на мяче Лапорт оказался.

20' Отдавал пас по флангу Юльманн на ход Грёнбеку, но тот проиграл борьбу за мяч Порро и не смог пробить.

19' Со штрафного навесил Эриксен на ближнюю штангу, но здесь Андерсен нарушил правила в борьбе против Лапорта.

18' На фланге получил по ногам Бах в борьбе против Мерино. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Дании.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Микель Оярсабаль! Смогли открыть счёт в матче испанцы. После обрезки Вестергора подхватил мяч на чужой половине поля Оярсабаль, обыгрался в стеночку с Пересом, после чего отправил мяч точно в ближний нижний угол ворот.

16' Прорывался с правого фланга в центр Оярсабаль на скорости и пробил в ближний угол, но точно в руках голкипера оказалась сфера.

15' С угла поля навесил Кукурелья на ближнюю штангу, но здесь Вивиан нарушил правила в борьбе против Норгора.

14' Сместился с левого фланга вдоль лицевой линии в центр Кукурелья и пробил по воротам, но мяч от ноги Шмейхеля полетел на угловой.

13' Ворвался в штрафную соперника Перес после паса от Субименди и пробил в ближнюю девятку, но хозяев на этот раз выручила перекладина.

12' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля датчане, даже центр не дают они перейти испанцам.

11' Диагональ исполнял Порро в штрафную на Переса, но того опередил Андерсен и вынес мяч за пределы поля.

10' С угла поля навесил Оярсабаль на ближнюю штангу, где пробил головой Перес, но мяч в гуще защитников застрял.

9' Ворвался в штрафную соперника Оярсабаль и покатил поперек на Баэну, но в последний момент вынес мяч Бах на угловой.

8' В центре поля получил по ногам Бах в борьбе против Оярсабаля. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Дании.

7' Отдавал пас тонкий в штрафную соперника Эриксен на ход Норгору, но тот проиграл борьбу за мяч Лапорту.

6' Мог убегать на ворота соперника Ольмо после заброса от Субименди, но его опередил Кристиансен и вынес сферу за пределы поля.

5' Убегал в контратаку на скорости по флангу Грёнбек и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

4' Отдавал тонкий пас Эриксен на ход Хёйлунну, но тот в борьбе с защитником не смог пробить по воротам.

3' С угла поля навесил Юльманн на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу Кукурелья подальше от ворот.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.