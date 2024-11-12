Тур: 5. Стадион: Паркен.
История личных встреч
Дания
Испания
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан
|1
|0.25
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.25
|Юссуф Поульсен
|1
|0.25
|Исаксен Густав
|1
|0.25
|Грёнбек Альберт
|1
|0.25
|Доргу Патрик
|1
|0.25
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руис Фабиан
|2
|0.5
|Хоселу Санмартин
|1
|0.25
|Торрес Ферран
|1
|0.25
|Мората Альваро
|1
|0.25
|Лапорт Эмерик
|1
|0.25
|Баэна Алекс
|1
|0.25
|Субименди Мартин
|1
|0.25
|Порро Педро
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юльманн Мортен
|2
|0
|Кристиансен Виктор
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|1
|1
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Луис де ла Фуэнте
|1
|0
Результаты матчей
Дания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Испания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Дания 2:2 Испания - Дания 1:0 Дания - Сербия 2:0 Дания - Швейцария 2:0
Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0
Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Испания - Сербия 3:0 Испания - Дания 1:0 Швейцария - Испания 1:4 Сербия - Испания 0:0
Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0
Результаты матчей
Дания
Испания
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Дания
Испания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Дания - Испания
Исход игры
Дания
1.8% (1)
Ничья
9.1% (5)
Испания
89.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
71.15% (37)
Меньше
28.85% (15)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
1:2 Испания
52.7% (29)
1:3 Испания
10.9% (6)
0:2 Испания
10.9% (6)
0:1 Испания
7.3% (4)
0:0 Ничья
5.5% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!