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Тур: 5. Стадион: .
Дания
FIFA #21
 
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Испания
FIFA #3

История личных встреч

Дания
Испания

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ТМС
0:3
ЧЕ2(2
1:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 0.25
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.25
Юссуф Поульсен 1 0.25
Исаксен Густав 1 0.25
Грёнбек Альберт 1 0.25
Доргу Патрик 1 0.25
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Фабиан 2 0.5
Хоселу Санмартин 1 0.25
Торрес Ферран 1 0.25
Мората Альваро 1 0.25
Лапорт Эмерик 1 0.25
Баэна Алекс 1 0.25
Субименди Мартин 1 0.25
Порро Педро 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юльманн Мортен 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Вестергор Янник 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бах Александр 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 1
Карвахаль Даниэль 2 0
Перес Айосе 1 0
Райя Давид 1 0
Ольмо Дани 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Луис де ла Фуэнте 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Дания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Испания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Дания 2:2 Испания - Дания 1:0 Дания - Сербия 2:0 Дания - Швейцария 2:0
Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0
Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Испания - Сербия 3:0 Испания - Дания 1:0 Швейцария - Испания 1:4 Сербия - Испания 0:0
Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0

Результаты матчей

Дания
Испания

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дания
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Дания
 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Сербия
 4 1 1 2 2 - 5 4
4.
Швейцария
 4 0 1 3 3 - 10 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Испания
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сербия
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Швейцария
 2 0 1 1 3 - 6 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Дания
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Швейцария
 2 0 0 2 0 - 4 0
4.
Сербия
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 55
    Дания 1.8% (1)
    X 9.1% (5)
    Испания 89.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Испания
    5.60
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    Прогнозы на матч Дания - Испания

    Исход игры
    Дания
    1.8% (1)
    Ничья
    9.1% (5)
    Испания
    89.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.15% (37)
    Меньше
    28.85% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    52.7% (29)
    1:3 Испания
    10.9% (6)
    0:2 Испания
    10.9% (6)
    0:1 Испания
    7.3% (4)
    0:0 Ничья
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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