Дион Чарльз на правом фланге забежал в офсайд.

Баркоский на чужой половине поля врезался в Балларда.

Баллард по правому флангу решил отправиться вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.

Шикавка на правом фланге попытался уйти от двух соперников, но на вираже немного упустил мяч за боковую линию поля.

Печенин на фланге сбил Смита и получил жёлтую карточку.

Ши Чарльз справа со штрафного пробил в стенку.

Второй тайм в Белфасте!

Браун у центрального круга сверху налетел на Шикавку.

Шит Чарльз на чужой половине поля толкнул в спину Яблонского.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БАЛЛАРД!!! Шит Чарльз исполнил подачу от углового флага. Мяч прилетел к дальней штанге, где Баллард головой переправил мяч в сетку.

Брэдли на фланге выбил мяч у Шикавки.

Хьюм на правом фланге слишком сильно прокинул мяч себе на ход, и он достался Лапоухову, который сыграл на выходе.

Спенсер слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Громыко в центре поля досталось по голове от Хьюма коленом. Арбитр сразу остановил встречу, но вмешательства медиков не потребовалось.

Пигас на фланге подтолкнул в спину Ши Чарльза.

Спенсер слева прошёл вперёд, но его прострел к воротам прервал Политевич.

Ши Чарльз от углового флага навесил к дальней штанге, где кто-то из североирландцев сыграл рукой.

Брэдли слева прорвался к воротам и заработал угловой удар. Ши Чарльз исполнил "стандарт". Перед воротами после подачи Баллард нарушил правила.

35' Барковский на чужой половине поля подтолкнул в спину Ши Чарльза.

34' Ши Чарльз от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили, а арбитр ещё и фол усмотрел со стороны атакующей команды.

32' У Яблонского пас в чужую штрафную площадь на ход Шикавке получился немного неточным. Первым у мяча оказался Пирс Чарльз.

31' Яблонский в центральном круге в стыке с Маккэнном получил повреждение. Медики вышли на поле.

30' Прайс слева с двадцати метров пробил выше ворот.

28' Пигас у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Спенсера.

27' Брэдли справа прорвался к воротам и прострелил к дальней штанге, где Ши Чарльзу не позволил добраться до мяча Пигас.

26' Ши Чарльз со штрафного пробил рядом с правой штангой.

25' Яблонский перед штрафной площадь завалил на газон Диона Чарльза. Двадцать семь метров до ворот.

24' Печенин слева получил пас на ход и прострелил к воротам, где Шикавка немного не достал ногой до мяча.

23' Ши Чарльз от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Политевич.

22' Спенсер по левому флангу прошёл вперёд и заработал угловой удар.

21' Хозяева покатали мяч у центрального круга. Постепенно инициатива переходит к островной команде, которая впереди особой активности не проявляет.

20' Шикавка на чужой половине поля отмахнулся от Прайса.

19' Дион Чарльз слева оказался в офсайде.

18' Барковкий перед чужой штрафной площадью подтолкнул в спину Балларда.

16' Пас Прайса слева в штрафную площадь соперники перехватили.

15' Угловой удар у хозяев опасным не получился. Белорусы выбили мяч в сторону центрального круга.

14' Грубо ошибся Печенин, выдав пас на Прайса перед своей штрафной площадью. Айзке справа прострелил в центр на Диона Чарльза, чей удар с двенадцати метров под перекладину отразил Лапоухов.

13' Яблонскому на правом фланге не удалось дойти до чужой штрафной площади.

12' Шикавку на левом фланге встретили два соперника и мяч отобрали. До ударов по воротам соперникам не удаётся доводить свои атаки.

11' Брэдли справа дошёл до штрафной площади соперников ир сделал пас в центр, где Прайс неудачно сыграл на приёме.

10' Спенсер перед чужой штрафной площадью подтолкнул Мартыновича в спину.

9' Ши Чарльз справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда белорусы мяч выбили. Контратаку гостям организовать не удалось.

8' Громыко на фланге сбил Смита.

6' Североирландцы с мячом откатились на свою половину поля. Гости в прессинг подниматься не стали.

5' Браун на чужой половине поля ударил по ногам Барковского.

4' Политевич по правому флангу сделал длинный заброс вперёд, но партнёрам у чужой штрафной площади принять мяч не удалось.

3' Команды осторожно начали встречу. В первые минуты борьба проходит недалеко от центрального круга.

2' Сборная Северной Ирландии играет в зелёных футболках с черными вертикальными полосами и белых трусах, сборная Беларуси - в тёмно-красной форме.