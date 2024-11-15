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Тур: 5. Стадион: .
Северная Ирландия
FIFA #71
1:0
Второй тайм: 60'
Беларусь
FIFA #97
0'
1:0
50' Гол
Баллард Дэниэл
59' Желтая карточка
Печенин Кирилл

Ход матча

50'
Баллард Дэниэл
(Чарльз Ши)
1:0
59'
 
Печенин Кирилл

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 125
Северная Ирландия 81.6% (102)
X 10.4% (13)
Беларусь 8% (10)
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Северная Ирландия
Ничья
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23
Чарльз
Пирс
5
Хьюм
Трай
4
Баллард
Дэниэл
22
Браун
Киарон
2
Брэдли
Конор
20
Спенсер
Броди
16
Маккэнн
Алистер
19
Чарльз
Ши
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
11
Смит
Пол
III
16
Лапоухов
Фёдор
4
Мартынович
Александр
6
Политевич
Сергей
3
Забелин
Павел
22
Пигас
Вадим
2
Печенин
Кирилл
14
Яблонский
Евгений
8
Селява
Александр
10
Громыко
Валерий
11
Барковский
Герман
7
Шикавка
Евгений
Северная Ирландия
3-4-1-2
Беларусь
3-4-2-1

История личных встреч

Северная Ирландия
Беларусь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0
Е2
0:1
Е2
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прайс Айзек 3 0.6
Мадженнис Джош 1 0.2
Макнейр Пэдди 1 0.2
Баллард Дэниэл 1 0.2
Сэвилл Джордж 0 0
Чарльз Дион 0 0
Смит Пол III 0 0
Чарльз Ши 0 0
Спенсер Броди 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громыко Валерий 1 0.2
Политевич Сергей 1 0.2
Печенин Кирилл 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоал Эойн 2 0
Макнейр Пэдди 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Прайс Айзек 1 0
Брэдли Конор 1 0
Чарльз Ши 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политевич Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Эбонг Макс 1 0
Барковский Герман 1 0
Бочеров Валерий 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Северная Ирландия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Болгария 5:0 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Люксембург 2:0
Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1
Беларусь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беларусь - Люксембург 1:1 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Беларусь - Болгария 0:0
Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1

Результаты матчей

Северная Ирландия
Беларусь

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1:0 5 3 1 1 8 - 1 10
2.
Болгария
 1:0 5 2 2 1 2 - 5 8
3.
Беларусь
 0:1 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Люксембург
 0:1 5 0 2 3 1 - 5 2

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Болгария
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Беларусь
 0:1 3 0 3 0 1 - 1 3
4.
Люксембург
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 1:0 3 1 1 1 1 - 5 4
2.
Беларусь
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Люксембург
 0:1 3 0 2 1 1 - 3 2
4.
Северная Ирландия
 1:0 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Ши Чарльз справа со штрафного пробил в стенку.
  • Желтая карточка
    60'
    Печенин на фланге сбил Смита и получил жёлтую карточку.
  • 59'
    Шикавка на правом фланге попытался уйти от двух соперников, но на вираже немного упустил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    58'
    Спенсер на чужой половине поля сбил Яблонскгго.
  • 56'
    Баллард по правому флангу решил отправиться вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    55'
    Баркоский на чужой половине поля врезался в Балларда.
  • Офсайд
    54'
    Дион Чарльз на правом фланге забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    53'
    Мартынович на чужой половине поля нарушил правила.
  • 52'
    Брэдли на фланге выбил мяч у Шикавки.
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БАЛЛАРД!!! Шит Чарльз исполнил подачу от углового флага. Мяч прилетел к дальней штанге, где Баллард головой переправил мяч в сетку.
  • Фол, нарушение
    50'
    Шит Чарльз на чужой половине поля толкнул в спину Яблонского.
  • 49'
    Мартынович справа с десяти метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    48'
    Браун у центрального круга сверху налетел на Шикавку.
  • 47'
    После навеса Спенсера слева Дион Чарльз головой пробил выше ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Белфасте!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Северная Ирландия - Беларусь - 0:0.
    • Угловой
      45'
      Брэдли слева прорвался к воротам и заработал угловой удар. Ши Чарльз исполнил "стандарт". Перед воротами после подачи Баллард нарушил правила.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Годинью в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      44'
      Баллард в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Угловой
      43'
      Ши Чарльз от углового флага навесил к дальней штанге, где кто-то из североирландцев сыграл рукой.
    • 42'
      Спенсер слева прошёл вперёд, но его прострел к воротам прервал Политевич.
    • Фол, нарушение
      40'
      Пигас на фланге подтолкнул в спину Ши Чарльза.
    • 39'
      Громыко в центре поля досталось по голове от Хьюма коленом. Арбитр сразу остановил встречу, но вмешательства медиков не потребовалось.
    • 38'
      Спенсер слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • 36'
      Хьюм на правом фланге слишком сильно прокинул мяч себе на ход, и он достался Лапоухову, который сыграл на выходе.
    • Фол, нарушение
      35'
      Барковский на чужой половине поля подтолкнул в спину Ши Чарльза.
    • Угловой
      34'
      Ши Чарльз от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили, а арбитр ещё и фол усмотрел со стороны атакующей команды.
    • 32'
      У Яблонского пас в чужую штрафную площадь на ход Шикавке получился немного неточным. Первым у мяча оказался Пирс Чарльз.
    • Травма, повреждение
      31'
      Яблонский в центральном круге в стыке с Маккэнном получил повреждение. Медики вышли на поле.
    • 30'
      Прайс слева с двадцати метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      28'
      Пигас у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Спенсера.
    • 27'
      Брэдли справа прорвался к воротам и прострелил к дальней штанге, где Ши Чарльзу не позволил добраться до мяча Пигас.
    • Опасный момент
      26'
      Ши Чарльз со штрафного пробил рядом с правой штангой.
    • Фол, нарушение
      25'
      Яблонский перед штрафной площадь завалил на газон Диона Чарльза. Двадцать семь метров до ворот.
    • 24'
      Печенин слева получил пас на ход и прострелил к воротам, где Шикавка немного не достал ногой до мяча.
    • Угловой
      23'
      Ши Чарльз от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Политевич.
    • 22'
      Спенсер по левому флангу прошёл вперёд и заработал угловой удар.
    • 21'
      Хозяева покатали мяч у центрального круга. Постепенно инициатива переходит к островной команде, которая впереди особой активности не проявляет.
    • Фол, нарушение
      20'
      Шикавка на чужой половине поля отмахнулся от Прайса.
    • Офсайд
      19'
      Дион Чарльз слева оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      18'
      Барковкий перед чужой штрафной площадью подтолкнул в спину Балларда.
    • 16'
      Пас Прайса слева в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Угловой
      15'
      Угловой удар у хозяев опасным не получился. Белорусы выбили мяч в сторону центрального круга.
    • Опасный момент
      14'
      Грубо ошибся Печенин, выдав пас на Прайса перед своей штрафной площадью. Айзке справа прострелил в центр на Диона Чарльза, чей удар с двенадцати метров под перекладину отразил Лапоухов.
    • 13'
      Яблонскому на правом фланге не удалось дойти до чужой штрафной площади.
    • 12'
      Шикавку на левом фланге встретили два соперника и мяч отобрали. До ударов по воротам соперникам не удаётся доводить свои атаки.
    • 11'
      Брэдли справа дошёл до штрафной площади соперников ир сделал пас в центр, где Прайс неудачно сыграл на приёме.
    • Фол, нарушение
      10'
      Спенсер перед чужой штрафной площадью подтолкнул Мартыновича в спину.
    • 9'
      Ши Чарльз справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда белорусы мяч выбили. Контратаку гостям организовать не удалось.
    • Фол, нарушение
      8'
      Громыко на фланге сбил Смита.
    • 6'
      Североирландцы с мячом откатились на свою половину поля. Гости в прессинг подниматься не стали.
    • Фол, нарушение
      5'
      Браун на чужой половине поля ударил по ногам Барковского.
    • 4'
      Политевич по правому флангу сделал длинный заброс вперёд, но партнёрам у чужой штрафной площади принять мяч не удалось.
    • 3'
      Команды осторожно начали встречу. В первые минуты борьба проходит недалеко от центрального круга.
    • 2'
      Сборная Северной Ирландии играет в зелёных футболках с черными вертикальными полосами и белых трусах, сборная Беларуси - в тёмно-красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Уиндзор Парк"!
    • Второй тайм
    • 59'
      Печенин Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Чарльз Ши сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Баллард Дэниэл бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Ирландия 1:0 Беларусь

    Исход игры
    Северная Ирландия
    81.6% (102)
    Ничья
    10.4% (13)
    Беларусь
    8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    40.35% (46)
    Нет
    59.65% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Северная Ирландия
    33.6% (42)
    2:1 Северная Ирландия
    25.6% (32)
    2:0 Северная Ирландия
    15.2% (19)
    1:1 Ничья
    7.2% (9)
    3:1 Северная Ирландия
    2.4% (3)
    0:1 Беларусь
    1.6% (2)
    0:2 Беларусь
    1.6% (2)
    1:2 Беларусь
    1.6% (2)
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