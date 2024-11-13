Тур: 5. Стадион: Уиндзор Парк.
История личных встреч
Северная Ирландия
Беларусь
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прайс Айзек
|3
|0.75
|Мадженнис Джош
|1
|0.25
|Макнейр Пэдди
|1
|0.25
|Баллард Дэниэл
|1
|0.25
|Сэвилл Джордж
|0
|0
|Чарльз Дион
|0
|0
|Смит Пол III
|0
|0
|Чарльз Ши
|0
|0
|Спенсер Броди
|0
|0
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Громыко Валерий
|1
|0.25
|Политевич Сергей
|1
|0.25
|Печенин Кирилл
|0
|0
Карточки
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоал Эойн
|2
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Хьюм Трай
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Чарльз Ши
|1
|0
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Политевич Сергей
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
|Барковский Герман
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
Результаты матчей
Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Северная Ирландия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Ирландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Болгария 5:0 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Люксембург 2:0
Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1
Беларусь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беларусь - Люксембург 1:1 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Беларусь - Болгария 0:0
Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1
Результаты матчей
Северная Ирландия
Беларусь
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Северная Ирландия
Беларусь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 1
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|1 - 5
|5
|4.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
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|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Северная Ирландия - Беларусь
Исход игры
Северная Ирландия
86.8% (46)
Ничья
7.5% (4)
Беларусь
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (24)
Меньше
54.72% (29)
Обе команды забьют
Да
49.06% (26)
Нет
50.94% (27)
Популярный счёт
2:1 Северная Ирландия
37.7% (20)
1:0 Северная Ирландия
28.3% (15)
2:0 Северная Ирландия
15.1% (8)
1:1 Ничья
7.5% (4)
3:0 Северная Ирландия
3.8% (2)
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