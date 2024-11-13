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Тур: 5. Стадион: .
Северная Ирландия
FIFA #71
 
Позже
Беларусь
FIFA #97
Прогнозы 53
Северная Ирландия 86.8% (46)
X 7.5% (4)
Беларусь 5.7% (3)
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Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Беларусь
8.20
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История личных встреч

Северная Ирландия
Беларусь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0
Е2
0:1
Е2
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прайс Айзек 3 0.75
Мадженнис Джош 1 0.25
Макнейр Пэдди 1 0.25
Баллард Дэниэл 1 0.25
Сэвилл Джордж 0 0
Чарльз Дион 0 0
Смит Пол III 0 0
Чарльз Ши 0 0
Спенсер Броди 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громыко Валерий 1 0.25
Политевич Сергей 1 0.25
Печенин Кирилл 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоал Эойн 2 0
Макнейр Пэдди 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Прайс Айзек 1 0
Брэдли Конор 1 0
Чарльз Ши 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политевич Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Эбонг Макс 1 0
Барковский Герман 1 0
Бочеров Валерий 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Северная Ирландия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Болгария 5:0 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Люксембург 2:0
Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1
Беларусь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беларусь - Люксембург 1:1 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Беларусь - Болгария 0:0
Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1

Результаты матчей

Северная Ирландия
Беларусь

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 4 2 1 1 7 - 1 7
2.
Беларусь
 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Болгария
 4 1 2 1 1 - 5 5
4.
Люксембург
 4 0 2 2 1 - 4 2

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Болгария
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Беларусь
 3 0 3 0 1 - 1 3
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Беларусь
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Люксембург
 3 0 2 1 1 - 3 2
3.
Северная Ирландия
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Болгария
 2 0 1 1 0 - 5 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Северная Ирландия - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 53
    Северная Ирландия 86.8% (46)
    X 7.5% (4)
    Беларусь 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Ирландия
    Ничья
    Беларусь
    8.20
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    Прогнозы на матч Северная Ирландия - Беларусь

    Исход игры
    Северная Ирландия
    86.8% (46)
    Ничья
    7.5% (4)
    Беларусь
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    49.06% (26)
    Нет
    50.94% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Ирландия
    37.7% (20)
    1:0 Северная Ирландия
    28.3% (15)
    2:0 Северная Ирландия
    15.1% (8)
    1:1 Ничья
    7.5% (4)
    3:0 Северная Ирландия
    3.8% (2)
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    Северная Ирландия
    Беларусь
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