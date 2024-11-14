Тур: 5. Стадион: Габалинский городской стадион.
Позже
История личных встреч
Азербайджан
Эстония
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрамов Турал
|2 (1)
|0.5
|Дадашов Ренат
|1
|0.25
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шейн Рокко Роберт
|1
|0.25
|Синявский Василий
|1
|0.25
|Яковлев Иоан
|1
|0.25
|Айнсалу Михкель
|0
|0
Карточки
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмрели Махир
|1
|1
|Дженетов Мехти
|1
|0
|Алиев Шахрияр
|1
|0
|Алиев Гисмат
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Сейдиев Амин
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палуметс Кевор
|1
|1
|Тамм Алекс
|2
|0
|Шейн Рокко Роберт
|2
|0
|Аниер Хенри
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Пеэтсон Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эстония
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
0
3
Азербайджан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эстония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Азербайджан - Словакия 1:3 Эстония - Азербайджан 3:1 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Швеция 1:3
Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0
Эстония
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эстония - Швеция 0:3 Эстония - Азербайджан 3:1 Швеция - Эстония 3:0 Эстония - Словакия 0:1
Литва - Эстония 1:1 Эстония - Фарерские острова 4:1 Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0
Результаты матчей
Азербайджан
Эстония
Точный счет
1:3
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Азербайджан
Эстония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Азербайджан - Эстония
Исход игры
Азербайджан
81.8% (27)
Ничья
6.1% (2)
Эстония
12.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (16)
Меньше
51.52% (17)
Обе команды забьют
Да
54.55% (18)
Нет
45.45% (15)
Популярный счёт
2:1 Азербайджан
36.4% (12)
1:0 Азербайджан
33.3% (11)
2:0 Азербайджан
9.1% (3)
1:1 Ничья
6.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!