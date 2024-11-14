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Тур: 5. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #118
 
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Эстония
FIFA #124
Прогнозы 33
Азербайджан 81.8% (27)
X 6.1% (2)
Эстония 12.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Эстония
3.90
4.00
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6.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Азербайджан
Эстония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:1
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
1:1
ММ
2:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрамов Турал 2 (1) 0.5
Дадашов Ренат 1 0.25
Шейдаев Рамиль 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шейн Рокко Роберт 1 0.25
Синявский Василий 1 0.25
Яковлев Иоан 1 0.25
Айнсалу Михкель 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмрели Махир 1 1
Дженетов Мехти 1 0
Алиев Шахрияр 1 0
Алиев Гисмат 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Сейдиев Амин 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палуметс Кевор 1 1
Тамм Алекс 2 0
Шейн Рокко Роберт 2 0
Аниер Хенри 1 0
Метс Кароль 1 0
Пеэтсон Расмус 1 0

Результаты матчей

Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эстония
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

0
3
Азербайджан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эстония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Азербайджан - Словакия 1:3 Эстония - Азербайджан 3:1 Словакия - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Швеция 1:3
Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0
Эстония
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эстония - Швеция 0:3 Эстония - Азербайджан 3:1 Швеция - Эстония 3:0 Эстония - Словакия 0:1
Литва - Эстония 1:1 Эстония - Фарерские острова 4:1 Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0

Результаты матчей

Азербайджан
Эстония

Точный счет

1:3
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Азербайджан
Эстония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Словакия
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Эстония
 4 1 0 3 3 - 8 3
4.
Азербайджан
 4 0 0 4 3 - 11 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстония
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Словакия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 2 дня 2 часа 37 минут.



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    • Прогнозы 33
    Азербайджан 81.8% (27)
    X 6.1% (2)
    Эстония 12.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Эстония
    3.90
    4.00
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    6.80
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    Прогнозы на матч Азербайджан - Эстония

    Исход игры
    Азербайджан
    81.8% (27)
    Ничья
    6.1% (2)
    Эстония
    12.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (18)
    Нет
    45.45% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Азербайджан
    36.4% (12)
    1:0 Азербайджан
    33.3% (11)
    2:0 Азербайджан
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
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    Азербайджан
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