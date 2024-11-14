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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Грузия
FIFA #67
 
Позже
Украина
FIFA #25
Прогнозы 45
Грузия 37.8% (17)
X 35.6% (16)
Украина 26.7% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Украина
3.25
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Грузия
Украина

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочорашвили Георгий 2 0.5
Чакветадзе Георгий 1 0.25
Кварацхелия Хвича 1 (1) 0.25
Микаутадзе Жорж 1 0.25
Лочошвили Лука 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 1 0.25
Конопля Ефим 1 0.25
Мудрик Михаил 1 0.25
Ванат Владислав 1 0.25
Довбик Артём 1 (1) 0.25
Цыганков Виктор 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Двали Лаша 2 0
Кочорашвили Георгий 2 0
Саньоль Вилли 1 0
Кашия Гурам 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Ноникашвили Шота 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 1 0
Яремчук Роман 1 0
Калюжный Иван 1 0
Конопля Ефим 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Судаков Георгий 1 0
Таловеров Максим 1 0

Результаты матчей

Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Грузия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Украина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Грузия - Албания 0:1 Украина - Грузия 1:0 Албания - Грузия 0:1 Грузия - Чехия 4:1
Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1
Украина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Украина - Чехия 1:1 Украина - Грузия 1:0 Чехия - Украина 3:2 Украина - Албания 1:2
Украина - Бельгия 0:0 Словакия - Украина 1:2 Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3

Результаты матчей

Грузия
Украина

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Грузия
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 4 2 1 1 7 - 7 7
2.
Грузия
 4 2 0 2 5 - 3 6
3.
Албания
 4 2 0 2 3 - 4 6
4.
Украина
 4 1 1 2 5 - 6 4

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Украина
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Грузия
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 3 2 0 1 3 - 3 6
2.
Грузия
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Чехия
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Украина
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.



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  • 19 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Грузия 37.8% (17)
    X 35.6% (16)
    Украина 26.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Украина
    3.25
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    Прогнозы на матч Грузия - Украина

    Исход игры
    Грузия
    37.8% (17)
    Ничья
    35.6% (16)
    Украина
    26.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.12% (15)
    Меньше
    55.88% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    91.18% (31)
    Нет
    8.82% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (16)
    1:2 Украина
    13.3% (6)
    2:1 Грузия
    11.1% (5)
    3:2 Грузия
    4.4% (2)
    1:0 Грузия
    4.4% (2)
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