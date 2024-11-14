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Тур: 5. Стадион: .
Андорра
FIFA #170
 
Позже
Молдова
FIFA #150
Прогнозы 32
Андорра 21.9% (7)
X 12.5% (4)
Молдова 65.6% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Молдова
4.70
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4.90
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2.03
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Андорра
Молдова

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:0
Е2
1:0
Е2
1:0
ТМС
0:1
ММ
0:3
ММ
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.6

Среднее время на гол

360
150

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

90
115

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каймаков Михаил 1 0.33
Ионице Артур 1 0.33
Кожокару Максим 1 0.33
Николаеску Йон 1 (1) 0.33
Мудрак Виктор 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росас Альберт 2 0
Пуйоль Марк 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Алаез Жорди 1 0
Валес Эрик 1 0
Гильен Жоэль 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моцпан Никита 2 0
Мудрак Виктор 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Кожокару Максим 1 0
Крачун Артур 1 0
Рябчук Олег 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Андорра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Андорра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Андорра - Сан-Марино 2:0 Молдова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:1 Гибралтар - Андорра 1:0
Вильярреал-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 1:1 Андорра - Лерида 1:2 Уэска - Андорра 0:1 УД Ибица - Андорра 0:2 Андорра - Саутгемптон (до 21 года) 2:0 Андорра - Саутгемптон (до 23 лет) 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Андорра 5:0 Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0
Молдова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальта - Молдова 1:0 Молдова - Андорра 2:0 Молдова - Сан-Марино 1:0 Молдова - Мальта 2:0
Молдова - Украина 0:4 Молдова - Кипр 3:2 Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2

Результаты матчей

Андорра
Молдова

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Андорра
Молдова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Мальта
 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Андорра
 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мальта
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальта
 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Молдова
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Андорра - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 32
    Андорра 21.9% (7)
    X 12.5% (4)
    Молдова 65.6% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Андорра
    Ничья
    Молдова
    4.70
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    4.90
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    2.03
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    Прогнозы на матч Андорра - Молдова

    Исход игры
    Андорра
    21.9% (7)
    Ничья
    12.5% (4)
    Молдова
    65.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.63% (13)
    Меньше
    59.38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (14)
    Нет
    56.25% (18)
    Популярный счёт
    0:1 Молдова
    37.5% (12)
    1:2 Молдова
    21.9% (7)
    1:0 Андорра
    9.4% (3)
    2:1 Андорра
    9.4% (3)
    0:2 Молдова
    6.3% (2)
    2:2 Ничья
    6.3% (2)
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    Андорра
    Молдова
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