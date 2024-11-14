Тур: 5. Стадион: Насьонал.
История личных встреч
Андорра
Молдова
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.6
Среднее время на гол
360
150
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
90
115
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каймаков Михаил
|1
|0.33
|Ионице Артур
|1
|0.33
|Кожокару Максим
|1
|0.33
|Николаеску Йон
|1 (1)
|0.33
|Мудрак Виктор
|0
|0
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росас Альберт
|2
|0
|Пуйоль Марк
|1
|0
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
|Валес Эрик
|1
|0
|Гильен Жоэль
|1
|0
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моцпан Никита
|2
|0
|Мудрак Виктор
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Андорра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Андорра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Андорра - Сан-Марино 2:0 Молдова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:1 Гибралтар - Андорра 1:0
Вильярреал-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 1:1 Андорра - Лерида 1:2 Уэска - Андорра 0:1 УД Ибица - Андорра 0:2 Андорра - Саутгемптон (до 21 года) 2:0 Андорра - Саутгемптон (до 23 лет) 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Андорра 5:0 Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0
Молдова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальта - Молдова 1:0 Молдова - Андорра 2:0 Молдова - Сан-Марино 1:0 Молдова - Мальта 2:0
Молдова - Украина 0:4 Молдова - Кипр 3:2 Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2
Результаты матчей
Андорра
Молдова
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Андорра
Молдова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига D. Группа 2
Лига D. Группа 2
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Андорра - Молдова
Исход игры
Андорра
21.9% (7)
Ничья
12.5% (4)
Молдова
65.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
40.63% (13)
Меньше
59.38% (19)
Обе команды забьют
Да
43.75% (14)
Нет
56.25% (18)
Популярный счёт
0:1 Молдова
37.5% (12)
1:2 Молдова
21.9% (7)
1:0 Андорра
9.4% (3)
2:1 Андорра
9.4% (3)
0:2 Молдова
6.3% (2)
2:2 Ничья
6.3% (2)
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