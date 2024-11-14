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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Турция
FIFA #26
 
Позже
Уэльс
FIFA #29
Прогнозы 33
Турция 84.8% (28)
X 6.1% (2)
Уэльс 9.1% (3)
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Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Уэльс
3.65
3.90
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5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Турция
Уэльс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:0
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
2:0
Е2
0:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Кавечи Ирфан 2 0.5
Гюлер Арда 1 0.25
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.25
Йылдыз Кенан 0 0
Найир Умут 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 3 (1) 0.75
Мур Киффер 1 0.25
Джонсон Бреннан 1 0.25
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылмаз Барыш 1 1
Айхан Кан 2 0
Йылдыз Кенан 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Бардакджи Абдулкерим 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Демирал Мерих 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Гюлер Арда 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Бреннан 2 0
Джеймс Джордан 2 0
Уорд Дэнни II 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Мур Киффер 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Уильямс Неко 1 0

Результаты матчей

Турция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Турция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Турция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Исландия - Турция 2:4 Турция - Черногория 1:0 Турция - Исландия 3:1 Уэльс - Турция 0:0
Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0
Уэльс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уэльс - Черногория 1:0 Исландия - Уэльс 2:2 Черногория - Уэльс 1:2 Уэльс - Турция 0:0
Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2

Результаты матчей

Турция
Уэльс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Турция
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Уэльс
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Исландия
 4 1 1 2 7 - 9 4
4.
Черногория
 4 0 0 4 1 - 6 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Уэльс
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Исландия
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
Черногория
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Уэльс
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Исландия
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Черногория
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 33
    Турция 84.8% (28)
    X 6.1% (2)
    Уэльс 9.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Уэльс
    3.65
    3.90
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    5.10
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    Прогнозы на матч Турция - Уэльс

    Исход игры
    Турция
    84.8% (28)
    Ничья
    6.1% (2)
    Уэльс
    9.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.88% (23)
    Меньше
    28.13% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    71.88% (23)
    Нет
    28.13% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Турция
    48.5% (16)
    2:0 Турция
    12.1% (4)
    1:0 Турция
    9.1% (3)
    3:1 Турция
    9.1% (3)
    1:2 Уэльс
    6.1% (2)
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