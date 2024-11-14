Тур: 5. Стадион: Кадир Хас.
История личных встреч
Турция
Уэльс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Кавечи Ирфан
|2
|0.5
|Гюлер Арда
|1
|0.25
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.25
|Йылдыз Кенан
|0
|0
|Найир Умут
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|3 (1)
|0.75
|Мур Киффер
|1
|0.25
|Джонсон Бреннан
|1
|0.25
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йылмаз Барыш
|1
|1
|Айхан Кан
|2
|0
|Йылдыз Кенан
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Бардакджи Абдулкерим
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Джеймс Джордан
|2
|0
|Уорд Дэнни II
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Результаты матчей
Турция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Турция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Турция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Исландия - Турция 2:4 Турция - Черногория 1:0 Турция - Исландия 3:1 Уэльс - Турция 0:0
Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0
Уэльс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уэльс - Черногория 1:0 Исландия - Уэльс 2:2 Черногория - Уэльс 1:2 Уэльс - Турция 0:0
Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2
Результаты матчей
Турция
Уэльс
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Турция
Уэльс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
22
13
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Турция - Уэльс
Исход игры
Турция
84.8% (28)
Ничья
6.1% (2)
Уэльс
9.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.88% (23)
Меньше
28.13% (9)
Обе команды забьют
Да
71.88% (23)
Нет
28.13% (9)
Популярный счёт
2:1 Турция
48.5% (16)
2:0 Турция
12.1% (4)
1:0 Турция
9.1% (3)
3:1 Турция
9.1% (3)
1:2 Уэльс
6.1% (2)
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