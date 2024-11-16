Тур: 5. Стадион: Градски (Никшич). Главный судья: Яблонски Свен
0:2
Конец матча
0'
24' Undefined phrase: football_event_Бакич Марко
43' Желтая карточкаТомассон Логи
58' Желтая карточкаЯнкович Марко
66' Желтая карточкаРадунович Ристо
66' Желтая карточкаМарушич Адам
72' Желтая карточкаОскарссон Орри
73' Желтая карточкаВуячич Игор
74' Желтая карточкаГудьонсен Андри
0:1
74' ГолОскарссон Орри
0:2
88' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
90'+5
Ход матча
24'
43'
58'
66'
66'
72'
73'
74'
74'
74'
74'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
295 Количество передач 283
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Никич
Игор
23
Марушич
Адам
19
Бакич
Марко
- Основной состав
-
13 Никич ИгорВратарь
-
23 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куц ЭдвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Черногория
Исландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цамай Дритон
|1
|0.2
|Крстович Никола
|0
|0
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|3
|0.6
|Гудьонсен Андри
|1
|0.2
|Торстейнссон Йон
|1
|0.2
|Палссон Виктор
|1
|0.2
|Томассон Логи
|1
|0.2
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.2
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоветич Стеван
|2
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Осмаич Милутин
|2
|0
|Брнович Милош
|2
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Янкович Марко
|1
|0
|Шипчич Никола
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Черногория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
3
Черногория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Уэльс - Черногория 1:0 Турция - Черногория 1:0 Черногория - Уэльс 1:2 Исландия - Черногория 2:0
Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2
Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Исландия - Турция 2:4 Исландия - Уэльс 2:2 Турция - Исландия 3:1 Исландия - Черногория 2:0
Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0
Результаты матчей
Черногория
Исландия
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Черногория
Исландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|3.
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (4)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Черногория 0:2 Исландия
Исход игры
Черногория
38.1% (45)
Ничья
42.4% (50)
Исландия
19.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
32.11% (35)
Меньше
67.89% (74)
Обе команды забьют
Да
76.15% (83)
Нет
23.85% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (48)
2:1 Черногория
17.8% (21)
1:0 Черногория
13.6% (16)
1:2 Исландия
8.5% (10)
0:1 Исландия
4.2% (5)
2:0 Черногория
2.5% (3)
1:3 Исландия
1.7% (2)
0:2 Исландия
1.7% (2)
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