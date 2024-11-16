Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

Г О О О О Л - Орри Оскарссон правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Орри Оскарссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Исландия

48' Черногория идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Черногория

47' Гудмундссон Йоханн не смог попасть в створ ударом издали

46' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Исландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Томассон Логи получил желтую карточку от судьи

42' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Исландия

37' Марушич Адам не смог попасть в створ ударом издали

35' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Черногория

35' Траустасон Арнор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Исландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Ингасон Сверрир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Черногория

31' Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Исландия

30' Бакич Марко не смог попасть в створ ударом издали

29' Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Исландия

28' Крстович Никола не смог попасть в створ ударом издали

27' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

25' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Черногория отменен из-за положения "вне игры".

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Черногория

24' Хорошую попытку сделал Крстович Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Вуячич Игор нанес удар головой, но Хакон Рафн Вальдимарссон спокойно отбил мяч.

23' Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

18' Гуннарссон Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Исландия

15' Бакич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Черногория

12' Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Орри Оскарссон нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Исландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Черногория

9' Гудмундссон Йоханн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

8' Торстейнссон Йон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Исландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Орри Оскарссон из команды Исландия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Йовович Владимир пробует нанести удар издали, но Хакон Рафн Вальдимарссон держит все под контролем

4' Орри Оскарссон из команды Исландия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Янкович Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Черногория идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Исландия

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Черногория начинает с центра поля