  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Черногория
FIFA #75
0:2
Конец матча
Исландия
FIFA #70
0'
24' Undefined phrase: football_event_
Бакич Марко
43' Желтая карточка
Томассон Логи
58' Желтая карточка
Янкович Марко
66' Желтая карточка
Радунович Ристо
66' Желтая карточка
Марушич Адам
72' Желтая карточка
Оскарссон Орри
73' Желтая карточка
Вуячич Игор
74' Желтая карточка
Гудьонсен Андри
0:1
74' Гол
Оскарссон Орри
0:2
88' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
90'+5

Ход матча

19'
 
Палссон Виктор
Гуннарссон Арон
24'
Бакич Марко
 
43'
 
Томассон Логи
46'
Куц Эдвин
Радулович Андрия
 
58'
Янкович Марко
 
66'
Радунович Ристо
 
66'
Марушич Адам
 
68'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Торстейнссон Йон
68'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Тордарсон Стефан-Тейтюр
68'
Мугоша Стефан
Цамай Дритон
 
72'
 
Оскарссон Орри
73'
Вуячич Игор
 
74'
Бакич Марко
 
74'
 
Гудьонсен Андри
74'
Лончар Стефан
 
74'
0:1
Оскарссон Орри
(Эллертссон Микаэль-Эгиль)
88'
0:2
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Гудьонсен Андри)
89'
 
Виллюмссон Виллюм
Оскарссон Орри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 295 Количество передач 283
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 118
Черногория 38.1% (45)
X 42.4% (50)
Исландия 19.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Никич
Игор
23
Марушич
Адам
5
Вуячич
Игор
15
Шипчич
Никола
3
Радунович
Ристо
8
Янкович
Марко
19
Бакич
Марко
22
Радулович
Андрия
16
Йовович
Владимир
7
Цамай
Дритон
11
Крстович
Никола
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
3
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ингасон
Сверрир
17
Гуннарссон
Арон
6
Томассон
Логи
7
Гудмундссон
Йоханн
21
Траустасон
Арнор
16
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
22
Гудьонсен
Андри
9
Оскарссон
Орри
11
Торстейнссон
Йон
Черногория
4-2-3-1
Исландия
4-3-3

История личных встреч

Черногория
Исландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Дритон 1 0.2
Крстович Никола 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 3 0.6
Гудьонсен Андри 1 0.2
Торстейнссон Йон 1 0.2
Палссон Виктор 1 0.2
Томассон Логи 1 0.2
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.2
Гудмундссон Йоханн 0 0
Сигурдссон Гильфи 0 0
Андерсон Микаэль 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоветич Стеван 2 0
Радунович Ристо 2 0
Марушич Адам 2 0
Осмаич Милутин 2 0
Брнович Милош 2 0
Вукчевич Марко 1 0
Бакич Марко 1 0
Вуячич Игор 1 0
Янкович Марко 1 0
Шипчич Никола 1 0
Эракович Новица 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Томассон Логи 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Черногория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
3
Черногория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Уэльс - Черногория 1:0 Турция - Черногория 1:0 Черногория - Уэльс 1:2 Исландия - Черногория 2:0
Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2
Исландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Исландия - Турция 2:4 Исландия - Уэльс 2:2 Турция - Исландия 3:1 Исландия - Черногория 2:0
Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0

Результаты матчей

Черногория
Исландия

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Черногория
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Уэльс
 5 2 3 0 5 - 3 9
3.
Исландия
 5 2 1 2 9 - 9 7
4.
Черногория
 5 0 0 5 1 - 8 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Уэльс
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Исландия
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
Черногория
 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Турция
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Исландия
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Черногория
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (4)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Черногория 38.1% (45)
    X 42.4% (50)
    Исландия 19.5% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Черногория 0:2 Исландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черногория 0:2 Исландия

    Исход игры
    Черногория
    38.1% (45)
    Ничья
    42.4% (50)
    Исландия
    19.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.11% (35)
    Меньше
    67.89% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    76.15% (83)
    Нет
    23.85% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (48)
    2:1 Черногория
    17.8% (21)
    1:0 Черногория
    13.6% (16)
    1:2 Исландия
    8.5% (10)
    0:1 Исландия
    4.2% (5)
    2:0 Черногория
    2.5% (3)
    1:3 Исландия
    1.7% (2)
    0:2 Исландия
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный